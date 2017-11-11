Политика >> Германия

«Партнер» №10 (241) 2017г.

К итогам выборов в бундестаг

Мы проснулись в той же стране?

К итогам выборов в бундестаг

Александр Кротов (Эссен)





8 ноября 2016 года жители Соединенных Штатов Америки легли спать в одной стране, а проснулись в другой – так реагировал мир на избрание президентом США Дональда Трампа. Проснулись ли в другой стране жители Германии 25 сентября 2017 года? Скорее да, чем нет.

Время трудных вызовов

Вечером после выборов телевизионные программы начинались с заставки «Тяжелые потери ведущих партий». Утром похожие настроения выразили центральные газеты. «Более 80 ультраправых депутатов от партии AfD уверенно входят в парламент, угрожая статье №1 Конституции ФРГ», – написала газета Süddeutsche Zeitung.

Каковы реальные потери «народных» партий? Если сравнивать с результатами выборов четырехлетней давности, то да, потери налицо. Но было ли это настолько драматично неожиданным, как говорит телевизор?

SPD накануне выборов предсказывали 19-22%, получилось 20,5%. Минус 5 процентов от выборов-2013 и минус 10% в сравнении с опросами на начало года, но в полном соответствии с актуальными прогнозами. Консерваторы месяц назад поднимались до 40%, но, опять-таки, непосредственно перед выборами более 34% опросы им не обещали: слишком резко упали акции CSU в ее родной Баварии. Все остальные кандидаты на прохождение в бундестаг не продвинулись резко ни вверх, ни вниз.

Что привело политических тяжеловесов к неудаче? За ответом далеко ходить не надо: настроения в обществе разделились вследствие кризиса беженцев. Курс правящих партий теперь поддерживают меньше людей, чем ожидалось, скажем, полгода назад.

И всё же кресло канцлера останется за Ангелой Меркель. Можно ли это назвать поражением? Нет. Так почему же такой усталой, даже опустошенной выглядела канцлер в первые моменты после оглашения результатов выборов?

Три канцлера за 40 лет

Меркель в четвертый раз возглавит Кабинет министров. Основной аргумент сегодняшних недовольных: четыре срока – это чересчур. Они кивают на восток: мол, видите, как лидер от долгой безграничной власти может утратить связь с реальностью? Ну, во-первых, у канцлера Германии во много раз меньше полномочий, чем у ее восточного коллеги. Во-вторых, Меркель в четвертый раз побеждает в подлинно конкурентной борьбе, а не переназначает сама себя.

Стабильность руководства отличает Германию со времен, предшествующих объединению страны. С учетом следующего срока полномочий канцлера Меркель страной в течение 40 лет руководили всего три канцлера.

Правая, левая где сторона

Можно ли в немецком политическом спектре четко выделить сегодня правых и левых? Во-первых, многолетнее сотрудничество консерваторов и социал-демократов в «большой коалиции» волей-неволей подвинуло обе партии ближе к центру: одних слева, других – справа. Образовавшиеся «пустоты» по краям левой и правой сторон заняли «левые» и AfD. Во-вторых, идеологическая составляющая ведущих партий очень ослабела.

Судите сами. Консерваторы всегда отличались прочными националистическими настроениями, долгое время отвергая привлечение иммигрантов и их интеграцию. Помните идею Гельмута Коля о постепенной депортации гастарбайтеров? А сегодня? Кто ратует за прием беженцев и рассматривает иммиграцию как решающий фактор для будущего страны? Консерваторы (CDU). А к кому перешел лозунг «Германия для немцев»? К новой партии AfD.

Когда Трамп назвал устаревшим блок НАТО, кто в Германии первым поддержал консерваторов? SPD и «зеленые»! И куда подевалась их левизна в этой теме? Зато влево, к «левым», передвинулась AfD, настроенная против НАТО и поддерживающая отношения с Россией.

В вопросах энергетики и охраны окружающей среды главный акцент делается на ядерную энергетику. После Фукусимы консерваторы ушли настолько влево своим отказом от АЭС (на радость AfD, тут же ставшей поборником мирного атома), чем полностью вышибли этот козырный туз у «зеленых».

Немаловажной причиной отступления от некогда привычной идеологии в предвыборной кампании является сама кампания. Видя, как определенные положения программ конкурентов приносят им успех, лидеры партий позволяют себе высказывания, которые им несвойственны, как бы перехватывая повестку дня (не буду цитировать Меркель и Линднера, вы понимаете, что я имею в виду). Такие высказывания – в чистом виде предвыборная тактика, желание увести часть голосов в свою пользу. Голоса останутся, а высказывания забудутся, или будет сказано, что «нас неправильно поняли и истолковали».

Ярким примером тактических предвыборных уловок стал «русский вопрос». Стоило AfD заняться активной работой с выходцами из бывшего СССР, как все остальные будто проснулись: ведь этих избирателей – семизначное число, как же мы о них забыли!? И запестрели флайеры разных партий на русском языке с обещанием защищать интересы русскоязычных граждан Германии. Как будто эти интересы кто-то ущемлял.

Какой будет правящая коалиция?

SPD сразу после выборов заявила о своем уходе в оппозицию. Это – положительный момент и для партии, и для понятия оппозиция. Какой расклад может быть более конструктивным: правая партия у власти и левая – в оппозиции? Да и общество устало от «большой коалиции».

Если бы социал-демократы снова пошли на сотрудничество в «большую коалицию», лидером оппозиции стала бы AfD, а это было бы как раз самым неконструктивным раскладом. С чего начался первый день «новой жизни» AfD? С очередного внутрипартийного скандала. Фрауке Петри заявила, что партия должна была набрать не менее 20% и что она сама не намерена участвовать в парламентской фракции AfD.

SPD показала свой худший результат за всю историю ФРГ. В большей мере это является следствием как раз долгой работы в коалиции в роли «младшего» партнера. Нахождение в оппозиции может стать полезной встряской для социал-демократов.

Простая арифметика показывает: у традиционных союзников, CDU/CSU и FDP, голосов для образования коалиции не хватает, а единственный, кто может быть третьим в этой компании, только партия «зеленых». Впрочем, процесс формирования новой правящей коалиции окажется сложным и продолжительным, и можно не сомневаться, что он пройдет под огнем критики со стороны AfD.

Конечно же, создание коалиции и формирование правительства – вопрос не одного дня. Ангела Меркель рассчитывает справиться с этой задачей до Рождества. А лидеры AfD обещают, что их партия станет жесткой и бескомпромиссной оппозицией правительству во главе с канцлером Меркель.

Какие вызовы ждут новый состав бундестага и новое правительство?

В последние пару лет в стране произошел раскол, затронувший всех, и произошел он в связи с беженцами. Мы видели карикатуры на Меркель и искаженные злобой лица на митингах против приема мигрантов. Мы видели и людей, приветствующих тех же беженцев на вокзалах. У каждого в этом вопросе – своя правда. Острота темы, достигшая апогея два года назад, несколько спала. Но эта проблема не на год или два. И даже вряд ли на один легислатурный период.

Эта тема принесла успех партии AfD, причем не в последнюю очередь потому, что немецкий истеблишмент пренебрежительно относился к ее выступлениям и ее риторике. Людей, приверженных протестным настроениям, такое отношение задевало, отчего раскол в обществе только обострялся, а рейтинг AfD рос.

Позиция AfD в кризисе мигрантов попала в резонанс настроениям значительной части общества. Эта партия стала реальной политической силой. Ее лозунги вызывают отторжение большинства населения, но единственным ответом "Альтернативе" может быть только такая альтернатива (еще раз простите за тавтологию) – правящая коалиция должна найти ответы на вопросы почти седьмой части населения страны, такие ответы, которые если не устранят раскол в обществе, то хотя бы значительно его смягчат. AfD пока только ставит вопросы, но если она сама, не дождавшись должной реакции от властей, начнет давать на них ответы в том духе, в каком она проводила предвыборную кампанию, то это может стать катастрофой для страны – власти должны это понимать. Отмахнуться от AfD как от чего-то незначительного, уже не получится.

Вторая проблема – кризис в Украине. Сможет ли Германия сыграть заметную роль в урегулировании конфликта Украины и России?

И третья тема: политические землетрясения в США и Brexit сделали Германию в глазах всей Европы главной опорой в решении европейских проблем. Миграцию можно обуздать только реализацией глобальных программ для проблемных регионов, терроризм можно обуздать только солидарными действиями, последствия финансового кризиса можно решить только путем углубления трансатлантических отношений. Есть ли в сегодняшней Европе страна, имеющая большее влияние, чем Германия, и политик, более влиятельный, чем канцлер Германии Ангела Меркель? Ответ очевиден.

Сегодняшнее состояние экономики Германии не идет в сравнение с тем упадком, который в 2005-м году унаследовало правительство Ангелы Меркель. Получится ли так же поднять общеевропейский дом?

От Германии это зависит, как ни от кого больше в Европе.

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