Политика >> Германия

«Партнер» №10 (241) 2017г.

Список заданий для нового правительства Германии

Немецкий бизнес требует от Берлина решения стратегических задач





Когда экономика страны быстро растет, правительство имеет возможность работать на перспективу, закладывая базу для продолжения успешного развития. Сегодня Германии нужны основополагающие решения в таких сферах, как энергетика, инфраструктура и миграция. Но прежде всего – в автомобилестроении.

Экономика Германии сейчас на подъеме, многие показатели на рекордных со времени воссоединения страны отметках, а потому новому федеральному правительству, которое будет сформировано по итогам состоявшихся 24 сентября выборов в бундестаг, не придется заниматься большим числом неотложных оперативных вопросов, как это было, к примеру, во время всемирного кризиса в 2008-2009 годах. Оно имеет возможность сконцентрироваться на основополагающих проблемах.

В столь благоприятной ситуации немецкий бизнес ждет – и требует! – от нового правительства скорейшего принятия целого ряда принципиальных решений в таких сферах, как энергетика, инфраструктура, миграция.

Неотложная проблема немецкого автопрома

Впрочем, одним неотложным вопросом новому кабинету министров в ближайшие недели все же придется заняться. Надо решить, что делать с дизельными автомобилями. Неужели судьба одной из разновидностей двигателей внутреннего сгорания может считаться общенациональной проблемой? Да, поскольку дело тут не в моторах, а в перспективах ключевой отрасли немецкой индустрии.

Коротко суть проблемы. Изобретенная в конце XIX века немецким инженером Рудольфом Дизелем дизельная технология до недавнего времени пользовалась в Германии большой популярностью. Почти половина всех продаваемых в ФРГ легковых машин (речь о них, а не о грузовиках) были дизельными, при этом особенно охотно их в качестве служебных автомобилей приобретали фирмы. Ведь тем, кто много ездит, выгодно заправляться дизельным топливом, на которое распространяются налоговые льготы.

Эти льготы предоставлены из экологических соображений. Дизельные двигатели выделяют существенно меньше углекислого газа CO2, чем бензиновые, и тем самым помогают Германии выполнять взятые на себя обязательства по защите глобального климата. Поскольку правительство стимулировало высокий спрос, немецкие автостроители вложили миллиарды евро в развитие дизельной технологии.

И в какой-то момент решили активно продвигать ее на огромный американский рынок. Однако там – другие экологические стандарты. Американцы ставят во главу угла не столько защиту климата, сколько человеческое здоровье, а потому предъявляют строгие требования к содержанию в выхлопных газах ядовитых веществ, например, оксидов азота. А их концентрация в выхлопах дизельных двигателей значительно превышает допустимые в США нормы. Поэтому немецкий гигант Volkswagen ради экспансии в Америку пошел на откровенное жульничество, начав оснащать свои автомобили специальной компьютерной программой (софтом), которая при проверках в мастерских искусственно занижала показатели.

«Дизельный скандал» и его последствия

Осенью 2015 года это мошенничество вскрылось, и разразился громкий «дизельный скандал». Мало того, что рынки Америки и Азии теперь для дизеля окончательно потеряны – он начал быстро терять позиции и в Европе, даже в родной Германии. Все больше немецких городов подумывают о том, чтобы запретить въезд дизельным автомобилям. Ведь во многих местах, например, в Штутгарте, концентрация вредных веществ в воздухе годами значительно превышает нормы.

Но кто захочет купить машину, на которой в скором будущем, возможно, нельзя будет доехать до работы или даже до дома? Спрос на дизели в Германии начал быстро падать. Автостроители потребовали от правительства избавить их от дамоклова меча возможных запретов на въезд в города, а политики предъявили автопрому требование резко сократить у дизельных легковушек вредные выбросы.

На состоявшемся в августе в Берлине так называемом «дизельном саммите» министры договорились с лидерами отрасли о том, что автоконцерны, во-первых, будут платить утилизационную премию владельцам старых дизелей, чтобы как можно быстрее вывести из эксплуатации машины с наиболее вредными двигателями. Во-вторых, что они оснастят новейшие дизели, отвечающие самому строгому экологическому стандарту Euro 6, дополнительным софтом, призванным еще больше снизить выделение ядовитых веществ.

Первое испытание для правительства

Результаты «саммита» мало кого удовлетворили. Софту автостроителей общество больше не доверяет, экологи утверждают, что даже новейшие дизельные моторы в большинстве своем по-прежнему серьезно нарушают нормы, автостроители так и не получили твердых гарантий, что запретов на въезд в города не будет. Поэтому еще во время предвыборной кампании Ангела Меркель обещала в случае своего переизбрания уже в ноябре провести второй «дизельный саммит», причем на сей раз действительно на высшем уровне – с участием канцлера.

Найти выход будет трудно. С одной стороны, нельзя рубить одну из основ национальной автомобильной промышленности, скороспело отказываясь от дизелей или поощряя запреты на их въезд в города. Это нанесет тяжелый удар по автостроителям, им и их поставщикам придется увольнять десятки тысяч сотрудников. К тому же пострадают миллионы автовладельцев, поскольку подержанные дизельные автомобили резко потеряют в цене.

С другой стороны, нельзя не понимать, что дизельная технология отживает свой век. Поэтому работающим для глобального рынка немецким автостроителям следует не цепляться за эту технику, а форсировать производство электромобилей и особенно их ключевого элемента – батарей, чтобы не отстать от США и Китая. Американцы и китайцы своевременно озаботились их выпуском, а немцы тем временем продолжали разрабатывать дизельные моторы, и теперь Германия рискует оказаться в ситуации, когда сердцевину будущих легковых машин ее автопрому придется покупать за рубежом.

Тут новое правительство должно политически задать новое направление. Но как? Прибегнуть к очередным налоговым льготам или субсидиям? Эксперты указывают на тревожную тенденцию: предоставление бизнесу всевозможных дотаций (и тем самым вмешательство государства в рыночные процессы) в последние годы в Германии быстро нарастает. А это чревато возникновением пузырей и диспропорций. Ставшая серьезным тормозом для отрасли зависимость от дизельной технологии – наглядный тому пример.

Так что предстоящий новый «дизельный саммит» станет, по сути дела, первой серьезной проверкой способности нового правительства принимать взвешенные и в то же время смелые рыночные решения в области промышленной политики.

Возобновляемая энергия и трудовые мигранты

Проблемы назрели не только в автопроме, но и в энергетике. Германия в целом достаточно успешно осуществляет «энергетический поворот» – отказ от атомной энергетики и переход на возобновляемые источники. Однако созданная государством система поощрения производителей электроэнергии из биомассы, ветра и солнца ведет к абсурдной ситуации: чем больше электричества они производят, тем дороже оно становится для потребителей. Тут срочно нужны реформы.

Скорейших решений требует и проблема энерготрасс. Электроэнергия, производимая огромными ветропарками на Северном море и на Балтике, нужна на юге Германии, где находится большинство промышленных предприятий. Однако строительство мощных линий электропередачи через всю страну застопорилось, прежде всего – из-за сопротивления граждан, протестующих против установки новых ЛЭП вблизи населенных пунктов.

Поэтому было принято решение частично проложить их под землей, что сделает проект существенно более дорогим. Кто за это будет платить? Опять потребители? Именно пришедшему теперь к власти на четыре года правительству предстоит обеспечить реализацию этого масштабного инфраструктурного проекта, ведь энерготрассы должны быть готовы к 2022 году, когда в ФРГ отключат последние атомные электростанции.

Еще один крупный инфраструктурный проект – подключение всей страны, особенно малонаселенных сельских районов, к высокоскоростному интернету. Германия в этой сфере, как ни странно, существенно отстает от многих государств мира. А ведь повсеместный доступ к широкополосному интернету – это важнейшая предпосылка не только для осуществления четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0), но и для преодоления социально-экономического отставания территории бывшей ГДР.

Крайне важная задача нового правительства состоит также в том, чтобы в условиях старения общества обеспечить растущую экономику ФРГ необходимым количеством квалифицированной рабочей силы. Тут два направления работы: обучение и переобучение населения – и привлечение трудовых мигрантов. Без специалистов не только из Евросоюза, но и из стран за пределами ЕС, Германии проблему дефицита кадров просто не решить.

Но нужен закон об иммиграции с четкими критериями и механизмами привлечения в страну именно тех иностранцев, которые способны заполнить возникающие на предприятиях и в социальной сфере вакансии. Решение всего этого комплекса проблем, включая постепенную интеграцию в рынок труда принятых беженцев, станет для нового правительства одновременно и одной из важнейших политических задач.

«Курс Консалтинг» (Кёльн)







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