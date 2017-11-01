Политика >> Европейский Союз

«Партнер» №10 (241) 2017г.

Создан Форум русскоязычных европейцев в Германии ФРЕГат

На горизонте – ФРЕГат

Событие

Наталья Ухова (Бохум)





Русскоязычные европейцы объединяются

В Берлине создан Форум русскоязычных европейцев в Германии. Коротко – ФРЕГат. Для чего? Об этом мы говорили с инициатором его создания известным социологом и публицистом Игорем Эйдманом.

Cначала несколько слов об этом интереснейшем человеке. Игорь Эйдман родился в Нижнем Новгороде, работал в Москве, занимал высокие должности в Институте инновационного развития, в Центре политического консультирования, во ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения)... Крупнейший специалист в области социологии Интернета, развития соцсетей и сетевых проектов. Автор известного исследования «Прорыв в будущее. Социология интернет-революции», а также десятков статей в различных СМИ на тему развития Интернета и социальных сетей. Справедливо считается автором уже сбывшихся футурологических прогнозов.

На вопрос, почему он эмигрировал, Игорь рассказал о том, как помог оппозиционному журналу «Нью Таймс» раскрыть правду о ВЦИОМе, о том, как эта «социологическая служба» управляется из администрации президента, а ее генеральный директор вместе с высокопоставленными сотрудниками этой администрации переводит в офшоры средства от государственных заказов. Потом у него было всё: доносы, наезды, угрозы. Семь лет назад Игорь эмигрировал в Германию.

Он подписывал обращение оппозиции «Путин должен уйти». Автор исследования «Новая национальная идея Путина». В прошлом году в Мюнхене вышла его новая книга «Система Путина. Куда рулит новый «Русский мир»?» («Das System Putin. Wohin steuert das neue russische Reich?»), выходят статьи в ведущих немецких СМИ.

«Итак, каковы цели нового движения, зародившегося в Берлине», –спрашиваем мы у Игоря. «Людям русской культуры, – отвечает он, – надоели попытки использовать их в качестве путинской пятой колоны. Далеко не все из нас, живущих здесь, поддерживают сегодняшнюю политику Кремля, а это значит и присоединение Крыма, и войну в Донбассе, и агрессивность российской политики, и путинскую диктатуру, и преследование инакомыслящих. Нам надоело, что от нашего имени выступают пропутинские структуры, и даже немецкие СМИ часто соединяют нас с ними. Мы хотим, чтобы наш голос был услышан. Для этого по моей инициативе и был создан этот форум».

Форум уже живет. Зайдите на его страницу в ФБ, и вы убедитесь в этом. Работает оргкомитет. Декларация против информационной политики Москвы, к удивлению Игоря, быстро набрала несколько сотен подписей. Писатель Владимир Каминер, дирижер Михаил Аркадьев, скрипач Миша Нодельман, режиссер Григорий Кофман, художник Евгений Патиевский, политик Ирина Бекер, журналист Юрий Векслер, музыканты, архитекторы, инженеры, программисты, учителя, артисты и многие другие поставили здесь свои имена. Стихийно создаются земельные, региональные отделения форума. В Штутгарте провели акцию поддержки российского режиссера Кирилла Серебренникова. В Берлине, Штутгарте и Мюнхене 17 сентября под лозунгом «Защитим германские выборы от путинского влияния» провели Единый день протеста против кремлевской пропаганды.

«Большинство людей аполитичны, – продолжает Игорь. – А среди тех, кто интересуется политикой, есть неопределившиеся в оценках. Донести слово правды хочется и до них. Нужна просветительская работа. Среди нас много журналистов. Надеюсь на них. Какие инструменты? Прежде всего, организация собственного мультимедийного интернет-портала для русскоязычных европейцев; затем создание системы информационного мониторинга путинской пропаганды, ее попытки влиять на политику Германии и манипулировать русскоязычным населением страны; потом регулярное проведение журналистских расследований; акции протеста и поддержка политзаключенных в России. Если в прошлые времена западная интеллигенция активно поддерживала политзаключенных в СССР, то теперь этого не происходит... Собственно, в декларации все сказано».

Текст декларации можно прочитать, зайдя в группу на Фейсбуке «Оргкомитет «Форума русскоязычных европейцев в Германии» по ссылке : https://www.facebook.com/groups/329775070800184/permalink/336796013431423/ Там же можно подписать ее. Сбор подписей продолжается. Их количество растет с каждым днем.

Похоже, ФРЕГат выходит в плавание.

«Партнёр» считает своим долгом информировать читателей обо всем, что происходит в русскоязычном мире Германии. Освещаемое здесь важное событие замалчивать нельзя вне зависимости от того, какого мнения придерживаются редакция и читатели.







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