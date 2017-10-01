Политика >> Ближний Восток

«Партнер» №10 (241) 2017г.

Прошел референдум о независимости иракских курдов

Курды: народ, мечтающий о собственном государстве

Борис Вайнблат (Дортмунд)

25 сентября 2017 года может стать поворотным пунктом в истории многострадального курдского народа. В этот день в Ираке состоится референдум о независимости Иракского Kурдистана.

Курды – самый большой в мире народ, не имеющий собственной государственности. Эксперты считают, что на земном шаре не менее 35-40 млн курдов. Оценка эта приблизительная, так как в странах их компактного проживания перепись курдов никогда не проводилась. Тем не менее, считается, что в Турции – 15 млн курдов, в Иране – 7-8 млн, в Сирии – 1-2 млн, в Ираке – до 6,5 млн.

Курды проживают и в европейских странах: 800 тыс. в Германии (из Сирии и Турции), 100 тыс. – в Швеции (из Ирана и Ирака), 90 тыс. – в Великобритании (из Ирака) и от 120 тыс. до 150 тыс. – во Франции (в основном из Турции). Невозможно точно подсчитать количество курдов на территориях стран бывшего СССР, а в маленьком Израиле их порядка 130 тыс.

Большая часть курдов является мусульманами-шиитами различных направлений. Курды-христиане, а их меньшинство, делятся на католиков и представителей автокефальных церквей: халдеев, ассирийцев, сиро-яковитов. Все они говорят на арамейских языках. В Иракском Курдистане проживают более 100 тыс. христиан. Небольшая часть курдов исповедует иудейскую религию, но практически все они в настоящее время переехали в Израиль. Следует отметить, что отношения между курдами различных конфессий складываются вполне мирно.

У курдов есть два диалекта: на курманджи говорят в Сирии, Турции, на севере Иракского Курдистана и во всех странах бывшего СССР, тогда как на диалекте сорани – в Иране и Ираке. Носители этих диалектов понимают друг друга. В Турецком Курдистане распространен родственный курдам язык зазаки, на котором говорят в провинции Тунджели.

Большинство курдов выступает за создание своего независимого государства. Стремление курдского народа к независимости отвечает всем критериям, необходимым для создания собственного государства: территориальная преемственность, язык, культура, длительная история.

Сегодня наметилась стратегия создания такого государства: каждая из четырех частей Курдистана должна добиваться для себя автономии, чтобы в дальнейшем сформировать единое образование. Основная трудность образования единого Курдистана заключается в разобщенности народа, проживающего в разных государствах, но желающего сохранить свою целостность.

То, чего удалось добиться в Иракском Курдистане, придало уверенность курдам из других стран. Особенно это наглядно в Турции, где с 2009 года Союз общин Курдистана, взяв за основу модель Иракского Курдистана, регулярно проявляет политические инициативы на пути к автономии и самоопределению.

Вместе с тем курды независимы, они никогда не жили в едином централизованном государстве. Кроме того, их нынешняя организация в значительной мере носит племенной характер. У курдов есть поговорка: каждый курд – король на своей горе. В том, что они толерантны и изначально дружески настроены к другим народам, является свидетелем автор этих строк.

Иракские курды наиболее близки к созданию независимого государства. Они добились равных прав с арабским большинством, самостоятельно управляют своим регионом, являющимся субъектом федерации. Иракский Курдистан имеет все государственные атрибуты: флаг, гимн, конституцию, президента, правительство, вооруженные силы, судебную систему, полицию, спецслужбы. Регион представлен в правительстве Ирака: курдами являются президент страны, пять федеральных министров, они составляют фракцию в парламенте.

В то же время события последних лет привели лидера Иракского Курдистана М.Барзани к идее проведения референдума о полной независимости нынешней курдской автономии. Дело в том, что центральные власти грубо нарушили ряд договоренностей, достигнутых с курдами.





В частности, они приняли новый закон о нефти и газе, который отменил право регионов самим распоряжаться своими недрами; регулярно недоплачивают положенные федеральным законом 17 % на развитие курдского региона, прекратили финансирование бригад пешмерги, их перевооружение и боевую подготовку. Попытки курдских лидеров урегулировать эти вопросы оказались безуспешными.

Мы будем внимательно и сочувственно следить за судьбой этого многострадального народа.







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