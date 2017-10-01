Социальные вопросы >> Социальные пособия

«Партнер» №10 (241) 2017г.

Скрыл сбережения – верни пособие

М.Миронов (Дортмунд)

Получатели социальных пособий вправе обладать небольшими личными сбережениями, которые не являются препятствием для назначения помощи и не влияют на ее размер. Если имеющиеся денежные средства превысят установленный законом предел, лицо, живущее на пособие, уже не считается нуждающимся в поддержке государства, и выплата помощи прекращается. Восстановление выплат возможно только после того, как претендент на помощь «проживет» излишек средств или, говоря иначе, использует их в качестве материальной базы для собственного обеспечения.

При определенных обстоятельствах наличие превышающих норму накоплений может привести к гораздо более серьезным последствиям, чем обязанность использовать излишек для покрытия собственных потребностей. Речь идет о случаях, когда получатель социального пособия в течение продолжительного времени скрывает наличие личных денежных средств от выплачивающего помощь ведомства. В таких ситуациях осложнения могут возникнуть как у живущих на пособие ALGII безработных, так и у пожилых людей и инвалидов, получающих базовое обеспечение в старости и при нетрудоспособности – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSi).

Пособие по безработице ALGII

Реакцию судебных инстанций на утаивание клиентом Job-центра личных сбережений иллюстрирует принятое в июне сего года решение Социального суда земли Nordrhein-Westfalen (LSG, Urteil vom 29. Juni 2017, Az.: L 7 AS 395/16). Правовой спор между безработным и центром занятости возник из-за того, что заявитель, указав при оформлении ALG II наличие собственности в виде автомобиля, умолчал об имеющемся счете в банке с суммой вклада 12.700 евро. По истечении семи с половиной лет наличие скрытых сбережений неожиданно всплыло в ходе рутинной проверки Job-центром клиентов ведомства по базе данных Федеральной налоговой службы на предмет наличия у них доходов в виде процентов по вкладам.

Безработный пытался объяснить особую потребность в дополнительных средствах обязанностью погашать накопившиеся у него кредиты, а также значительными затратами на ремонт подержанного автомобиля.

Однако Job-центр дал свою правовую оценку ситуации. По мнению ведомства, наличие денежной собственности выше разрешенных пределов свидетельствовало о том, что безработный не нуждался в помощи не только в период оформления пособия, но и в течение всего многолетнего периода получения выплат. А это, в свою очередь, означало, что всё это время государственная поддержка предоставлялась ему неправомерно.

Действуя в соответствии с законом, ведомство отменило прежние решения о назначении выплат и потребовало от обладателя банковского счета вернуть всю необоснованно полученную за семь с половиной лет помощь в размере 31233 евро.

Безработный расценил назначенное возмещение как абсолютно неприемлемое. На момент подачи ходатайства о предоставлении помощи из имевшихся у него на счету 12700 евро только 3460 евро превышали сумму разрешенных накоплений и этой величиной, по его мнению, должно было бы ограничиться разумное требование Job-центра о возврате. Теперь же из-за обязанности возместить неподъемную для него сумму получатель пособия оказался в своего рода долговой яме. Для возмещения задолженности за счет вычетов из текущего пособия ему потребуется 23 года.

Социальный суд Дюссельдорфа, куда безработный обратился с жалобой на действия Job-центра, поддержал позицию истца. Местные судьи обязали ведомство ограничиться требованием возвратить превышение фактических сбережений над разрешенными, т.е. величиной, на которую изначально соглашался безработный.

Однако земельный суд, рассмотрев встречную жалобу Job-центра, пришел к иному выводу. Судьи подчеркнули, что действующее законодательство и судебная практика указывают на обязанность использовать личные денежные сбережения, прежде чем обращаться за государственной помощью. Строгое выполнение этого правила необходимо с целью соблюдения принципа равного обращения в отношении всех граждан. «В противном случае добросовестный заявитель, честно заявивший об имевшейся у него собственности, но отказавшийся от ее использования, вынужден длительное время обходиться без помощи государства, а потому оказывается в худшем положении, чем тот, кто намеренно умалчивает о наличии собственных средств» – гласит текст постановления суда.

В итоге земельные судьи единодушно сошлись на том, что живущий на пособие ALGII безработный, скрывавший продолжительное время от Job-центра денежные средства, должен вернуть государству всё выплаченное за этот период пособие.

Важным в деле является то обстоятельство, что земельный суд допустил ревизию вынесенного им приговора в Федеральном социальном суде. Суд мотивировал свою позицию «принципиальным значением проблемы», а по сути, внеся такую оговорку, косвенным образом признал возможность иного подхода к ее решению.

Базовое обеспечение GSi

Правовой спор в связи с утаиванием денежных средств при получении социальной помощи стал предметом разбирательства в городском социальном суде Карлсруэ (SG Karlsruhe, Urteil vom 27. Januar 2011, A.z.: S 4 SO 3716/09). Данное судебное решение, касающееся социальной помощи, может быть целиком перенесено на базовое обеспечение, поскольку оба вида выплат регулируются одним и тем же законом – SGB XII.

Судья рассмотрел жалобу 57-летней жительницы города на действия местного Sozialamt`а, который выплачивал ей социальную помощь, т.к. из-за временной нетрудоспособности она не могла претендовать на пособие по безработице ALG II.

Истица получала помощь в общей сложности в течение восьми месяцев, скрыв при этом, что имеет денежную собственность в виде договора страхования жизни – Lebensversicherung стоимостью около 10000 евро. После того как состояние женщины стабилизировалось и она была признана трудоспособной, Sozialamt направил ее в ведение Job-центра.

В новом ведомстве при оформлении пособия ALG II заявительница решила указать наличие страховки, которая к этому моменту была ею уже выкуплена. Новоиспеченная клиентка центра занятости рассчитывала на то, что сможет сохранить выплаченные страховой компанией деньги и одновременно получать пособие, так как положенные ей (в возрасте 57 лет) разрешенные накопления были практически близки к полученной страховой сумме.

Но тут случилось непредвиденное: чиновник Job-центра, видимо, движимый соображениями цеховой солидарности, сообщил своему коллеге в Sozialamt`е о том, что его бывшая подопечная обладала необъявленными денежными средствами в течение всего периода получения социальной помощи.

Реакция социального ведомства не заставила себя ждать: акты о назначении социальной помощи были отозваны, а от бывшей клиентки потребовали вернуть всю начисленную за восемь месяцев помощь в размере 5670 евро.

Обращение в суд не увенчалось успехом, ссылка истицы на то, что она считала страхование жизни защищенными накоплениями на старость и лишь потому не указала наличие страховки, не возымела действия. Суд поддержал требование Sozialamt`а и обязал бывшую клиентку ведомства вернуть полученную помощь в полном объеме.

Новые границы по разрешенным накоплениям для получателей GSi

Нельзя исключить, что под подозрение в сокрытии денежных средств могут попасть получатели базового обеспечения, пожелавшие по тем или иным причинам (например, с целью приобретения автомобиля) незамедлительно воспользоваться увеличенными разрешенными накоплениями, которые введены с апреля сего года: для одиночки до 5000 евро вместо прежних 2600 евро, для супругов – до 10 000 евро вместо 3214 евро.

Нужно иметь в виду, что при расчете социальных пособий законодатель предусмотрел возможность откладывать на разного рода дополнительные потребности до 16% от ставки месячной помощи. Чтобы при таком темпе экономии собрать сумму, соответствующую новым разрешенным накоплениям, одиночке потребуется свыше 3-х лет, а супругам – 4 года и 10 месяцев.

Представим теперь, что живущая на GSi семейная пара решается на крупное финансовое вложение (например, приобретает дорогостоящий круиз, приближающийся по стоимости к новой границе по накоплениям), не придав при этом значения тому, что при последнем переоформлении пособия на новый срок, т.е. максимум год тому назад, ею было указано наличие сбережений в прежних пределах.

Конечно, жесткие санкции в виде требования возврата пособия супругам, очевидно, не грозят, поскольку невозможно установить момент, когда был превышен предел по накоплениям, и, соответственно, определить период необоснованной выплаты помощи. Но вот объяснять, как за столь короткий период семейной паре, живущей на прожиточный минимум, удалось собрать значительные средства, наверняка придется.

В целом же можно констатировать, что отсутствие единого подхода к применению санкций по отношению к получателям пособий, утаившим денежную собственность, делает особенно важным ожидаемое решение Федерального социального суда, которое внесет ясность и поставит точку в решении данной острой проблемы.







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