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Компенсации за принудительный труд – до 31 декабря с.г.
Заканчивается прием заявлений на компенсацию
Адвокат Томас Пуэ (Франкфурт-на-Майне)
Граждане Германии и лица немецкой национальности получают от Федерального правительства одноразовую компенсацию в размере 2500 евро за труд по принуждению иностранных властей в период между 01.09.1939 и 01.04.1956. Не забывайте: срок подачи заявлений о выплате заканчивается 31.12. 2017!
Компенсационную выплату следует отличать от «комендатурской» выплаты немецким поздним переселенцам по § 4 BVFG в размере 2.046 или 3.068 евро (Pauschale Eingliederungshilfe). «Комендатурские» есть компенсация за жизнь в условиях ограничения свободы в спецпоселении. «Комендатурские» выплачиваются только немцам со статусом позднего переселенца (§ 4 BVFG) после их переселения в Германию. Право на «комендатурскую» выплату имеют и поздние переселенцы, родившиеся в 1953-54 годах в спецпоселениях для ссыльных немцев.
Новая компенсационная выплата (Anerkennungsleistung an ehemalige deutsche Zwangsarbeiter) предназначена для всех немцев и/или граждан Германии, принудительно работавших в пользу иностранных властей в указанный период. Можно дискутировать о включении в группу получателей, соответствующих критерию «принудительный работник немецкой национальности». Во всяком случае, право на одноразовую компенсацию имеют российские немцы по § 4 BVFG, граждане Германии и российские немцы из СНГ без переселенческого статуса (при выполнении прочих условий и признании в качестве лица немецкой национальности). В качестве правомочных получателей я хотел бы отдельно упомянуть проживающих в СНГ российских немцев, в свое время получивших решение о приеме по § 4 BVFG, но еще не воспользовавшихся этим решением.
Заявления о выплате компенсации следует подавать по адресу: Bundesverwaltungsamt, AußenstelleHamm, AlterUentroperWeg 2, 59071 Hamm. Я рекомендую заинтересованным лицам отправлять свои заявления по указанному адресу, а не просто в любой из филиалов Федерального административного ведомства.
Заявители с постоянным местом жительства вне Германии могут подавать заявление о выплате по адресу в г. Hamm, а также в адрес посольства Федеративной Республики Германия в своей стране. Заявление должно быть зарегистрировано в немецком посольстве не позднее 31 декабря 2017 года. Заявление подается на особом ведомственном бланке, который можно распечатать из интернета с электронных страниц Федерального административного ведомства http://www.bva.bund.de/ Справки можно получить по телефону 0228 993 58 98 00. Письменные запросы в электронном виде следует направлять по адресу: adz@bva.bund.de
В число правомочных получателей включены лица, скончавшиеся между 27 ноября 2015 года и 31 декабря 2017 года. Заявление о выплате от имени скончавшихся лиц подают их наследники и потомки.
Я не хочу вдаваться в юридические объяснения разницы понятий между наследником и потомком. Советую для надежности подать заявление и разбираться с ведомством по существу дела, если вы полагаете, что имеете право требовать компенсацию от имени скончавшегося родственника.
Членами семьи покойного считается супруг, дети, внуки и прочие родственники. Если заявитель скончается после подачи заявления, его супруг, дети или прочие наследники должны известить Федеральное административное ведомство о смерти заявителя, а также известить о своем вступлении в право наследования до 31.12.2017. Несообщение о смерти заявителя влечет потерю права наследования компенсационных выплат.
Руководящие указания о правилах выплаты охватывают всех лиц немецкой национальности, принужденных трудиться в 1939-1956 годах по указу иностранных властей. Речь идет о значительной группе лиц:
- бывшие имперские граждане, вывезенные после 1945 года на работы в СССР и страны Восточного блока;
- граждане СССР немецкой национальности, работавшие в Трудармии и на спецпоселении;
- немцы стран Восточной Европы, работавшие по принуждению правительств этих стран;
- граждане Германии, работавшие по принуждению иностранных властей в оккупационных зонах на территории Германии.
Заявители должны доказать свою принадлежность к немецкому народу. Надежным доказательством считается немецкое гражданство в период принудительного труда или признание немецким поздним переселенцем в смысле § 4 BVFG. Важно доказать и сам принудительный труд по указанию иностранных властей. В целом ряде случаев это сделать непросто, ведь период работы в Трудармии не заносился в трудовую книжку. В первую очередь доказательствами являются справки о нахождении в Трудармии, на спецпоселении, работы в сельском хозяйстве во время пребывания в спецпоселении. Возможны доказательства с помощью свидетелей или собственных достоверных описаний своего участия в принудительном труде.
Федеральное административное ведомство вправе отклонить заявление о выплате, сочтя его необоснованным и/или неправдоподобным. Что же делать в этом случае? Отказ является административным актом и может быть оспорен в предусмотренном законом порядке. Протест против отказа подается в Федеральное административное ведомство. Отказ по протесту можно обжаловать в компетентном административном суде.
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