Экономика и финансы >> Экономика Германии

«Партнер» №10 (241) 2017г.

Жить без наличных

Игорь Листов (Дортмунд)

Деньги, как дети, большими не бывают.

Еврейская мудрость

В журнале «Партнёр» существует добрая традиция – регулярно обращаться к темам будущего, того недалекого будущего, которое начинается уже сегодня. Новые технологии не только ведут к появлению новых товаров, но и приводят к изменению привычного образа жизни. Сегодня мы продолжим эту тему и расскажем о том, как в будущем изменится оборот денег. Эксперты уже установили границу этого будущего – ближайшие 5-10 лет.

Многие эксперты считают, что в экономически развитых странах, а Германия к таковым относится, будущее десятилетие станeт концом наличных денег. Такие страны, как Дания и Швеция, уже несколько лет последовательно двигаются в этом направлении. Дальше всех пошла Дания, объявив о прекращении печатания бумажной кроны уже в 2017 году. Швеция предполагает осуществить это в 2020 году, а пока прекращает чеканку металлических денег.

В этих странах наличные деньги практически полностью заменили кредитки, банковские карты и смартфоны. Сейчас в Швеции, используя Handy, можно расплатиться в любом магазине за любую покупку. В городах Дании и Швеции уже никого не удивляет появление магазинов, где единственным платежным средством служат безналичные деньги. Сегодня 95% всех покупок в Швеции оплачиваюся без использования наличных денег, и даже пожертвования в церкви прихожане производят через смартфон. Для этого во всей стране внедрена система Swish, позволяющая пользователям оплачивать покупки по Handy. Систему Swish поддерживают практически все банки страны, и ею можно пользоваться повсеместно. Даже карманные деньги родители «сбрасывают» своим чадам на их смартфоны.

Шведов практически не беспокоит тот факт, что данные o состоянии их банковского счета могут стать достоянием других людей. Эта «беззаботность» является частью их менталитета. Видимо, жители этой страны считают, что честным людям особо скрывать нечего. У нас дела обстоят иначе – нынешниe законы Германии не позволяют использовать подобные платформы в том виде, в каком они существуют в Швеции.

Специалисты обращают внимание на то, что отказ от использования наличных денег для всех участвующих в их обороте имеет определенные достоинства и недостатки, о которых следует рассказать.

Что полезно государству

Прекращение выпуска денег избавит казну от затрат на их производство (печатание бумажных купюр и чеканку металлических денег), а борьба с фальшивомонетчиками исчезнет сама собой.

Мошенникам придется поломать головы, чтобы найти пути отмывания нетрудовых доходов, полученных в результате различных нелегальныx форм деятельности, а также при совершении уголовных преступлений. И конечно, исчезнут cxемы ухода от налогов, связанные с использованием наличных денег.

Специалисты ожидают рост поступлений в государственный бюджет, т.к. работа за наличные сойдет на нет. Доходы фирм и граждан станут более прозрачными, а условия деятельности фискальных ведомств будут более комфортными.

Эксперты предполагают, однако, что отказ от наличных денег приведет к появлению новых, весьма изощренных способов «увода» доходов от налогообложения, например, инвестиции в криптовалюту. Для борьбы с этими преступлениями потребуются не только значительные изменения нынешнего законодательства, но и подготовкa высококвалифицированных технических специалистов.

Что выгодно банкам

Полный отказ от наличных денег позволит банкам полностью отказаться от кассиров и кассовых автоматов и тем самым снизить финансовые издержки, связанные с персоналом по обслуживанию и ремонту кассовых автоматов. У банков появится больше возможностей распоряжаться деньгами граждан, т.к. деньги будут дольше находиться на банковских счетах. Банки, правда, наверняка столкнутся со значительным ростом попыток преступного проникновения в их компьютерныe сети, поэтому банкирам придется инвестировать значительные средства для защиты своих систем от хакерских атак.

Что выгодно торговле

Уменьшится количество персонала, связанного с денежными операциями, например, кассиров крупных торговых предприятий. Исчезнут затраты на проверку, транспортировку и сортировку денег, например, затраты на инкассацию. Специалисты прогнозируют рост тoварооборота в связи с упрощением процесса продаж. Увеличатся, однако, и издержки торговли. Любой магазин, включая даже небольшой киоск, должeн быть оборудован специальными терминалами, подключенными к платежным системам, и банки будут требовать оплаты всех трансакций.

Что выгодно для граждан

Безналичная оплата на треть быстрее оплаты наличными, а потому граждане смогут намного проще и быстрее получать товары и услуги. Квартирные и карманные кражи денег существенно уменьшатся, т.к. воров, как правило, интересуют наличные деньги, которых у граждан не будет.

Эксперты видят, однако, и целый ряд минусов для граждан от введения безналичного расчета. Если по любой причине банк закроет доступ клиенту к его счету, то гражданам придется решать проблему «выживания» до того момента, когда он вновь сможет получить доступ к своим деньгам. Причиной закрытия счета могут стать: потеря или поломка смартфона, ошибка при выполнении платежных операций, сбой банковской системы и т.д. Универсального решения этих проблем пока нет.

Исчезновение наличности приведет к значительному росту задолженностей частных лиц из-за превышения суммы кредита. Многих сегодня удерживает от такого превышения лишь сознательное использование наличных денег.

Станет затруднительно расплатиться со знакомым мастером наличными деньгами, а значит расходы по ремонту движимого и недвижимого имущества граждан возрастут.

Можно не сомневаться в том, что государственные учреждения, например, биржа труда, получат дополнительные возможности контроля расходов и доходов своих подопечных.

Эти минусы касаются всех

Большинство экспертов сходятся в одном: для частных лиц полный отказ от наличных денег означает не только появление множества проблем, но и существенное изменение привычного образа жизни. При этом государство просто не оставит своим гражданам выбора – они будут вынуждены подстраиваться под новую реальность.

Многие специалисты считают, что тотальное внедрение безналичных расчетов без изменения существующего законодательства сделает граждан еще в большей степени заложниками банков. Правозащитники утверждают, что с отменой наличных государство по сути «сдаст» банкам своих граждан.

Никто не сомневается, что банки попытаются переложить на клиентов часть своих проблем, например, существующий сегодня негaтивный банковский процент, ведь в будущем банки получат возможность намного дольше хранить деньги клиентов на своих счетах.

Реакция немецких граждан на возможный отказ от наличных однозначна – почти 80% опрошенных высказались против использования исключительно безналичных расчетов. Люди, по сути дела, не доверяют ни банкам, ни государству, хотя абсолютное большинство опрошенных приветствует сокращение оборота наличности, видя в этом несомненное преимущество. По мнению правозащитников, с введением безнала у государства появятся неограниченные возможности для контроля своих граждан. Даже в Швеции почти две трети граждан выступают против полной отмены наличности, считая бумажную крону частью своих конституционных прав. Подобного мнения придерживаются и немцы.

Уже сейчас в зоне евро большая часть европейскиx правительств смогла «протащить», в рамках борьбы с коррупцией, ограничение объема наличных платежей: в Испания – 2500 €, во Франции – 1000 €, в Греции – 1500 €, в Германия (пока) 15000 €, но планируется 5000 €. Политику ограничений активно поддерживает Европейский центральный банк (ЕЦБ), прекративший печатать банкноты номиналом в 500 евро. Мало кто сомневается в том, что подобная судьба ожидает в ближайшем будущем банкноты номиналом в 200 и 100 евро.

И противники, и сторонники «безналичного» будущего считают, что наличные деньги окончательно отойдут в прошлое тогда, когда безналичныe расчеты станут удобнее и выгоднее, чем наличные платежи. И еще одно важное условие окончательной победы безналички – должно вырасти поколение тех, кто привык обходиться без наличных денег. Эксперты утверждают, что консервативной Германии придется проделать достаточно долгий и нелегкий путь. Должно пройти немало лет, чтобы безналичные расчеты победили во всех странах мира.







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