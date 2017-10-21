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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Общество >> Криминал
«Партнер» №10 (241) 2017г.

Хроника преступлений, Германия, август-сентябрь 2017

Криминальная хроника

Сергей Дебрер (Ганновер)

 

 

Серийный убийца пошел на второе пожизненное

Ольденбург (Нижняя Саксония). В 2008 году 32-летний в то время Нильс Хёгель за покушение на убийство престарелой пациентки больницы, в которой он работал медбратом, был осужден на 7 лет лишения свободы. Преступление он совершил путем попытки внутривенной инъекции смертельной дозы антиаритмического препарата. Но довести до конца задуманное ему помешала дежурная медсестра. В ходе следствия Хёгель объяснял свои действия тем, что, вводя пациентку в предсмертное состояние, он намеревался реанимировать ее, чтобы, добившись положительного результата, приобрести в глазах коллег авторитет компетентного специалиста. В ходе отбытия им наказания следствие выявило еще 14 аналогичных смертей пациентов Хёгеля, и в 2015 году бывший медбрат был осужден на пожизненное заключение. Но следствие продолжалось, и сейчас прокуратура Ольденбурга передала в суд уголовное дело по обвинению Хёгеля еще в 84 убийствах, совершенных им в период 2000-2005 годов всё тем же способом в больницах Ольденбурга и соседнего с ним Дельменхорста, где он также работал. Судебный процесс начнется не ранее конца текущего года. О его результатах мы сообщим нашим читателям.

 

 

«Всё свое ношу в себе»

Страсбург. На автовокзале города, расположенного неподалеку от административной границы с Германией, французские таможенники задержали направлявшегося в ФРГ гражданина Нигерии, который пытался провезти в собственном желудке крупную сумму денег. На нигерийца отреагировала служебная собака, обученная на поиск наркотиков. При личном досмотре в карманах и носках задержанного нашли 13 тыс. швейцарских франков, а проведенное экспресс-исследование банкнот показало, что на них имеются следы марихуаны (на ее запах и отреагировала собака-ищейка). Но тем дело не кончилось. Таможенники передали задержанного в полицию, а там, зная все уловки наркокурьеров, пропустили нигерийца через рентгеновскую установку. Как показал аппарат, в желудке просвеченного находились девять презервативов с неким содержимым. Опуская подробности, отмечу суть: «содержимое» оказалось скрутками из двухсот- и пятисотевровых купюр на общую сумму 79 тыс. евро. Нигериец арестован, ему предъявлено обвинение в покушении на легализацию незаконных денежных средств, добытых в ходе не менее незаконного оборота наркотиков.

 

 

«Кулачное право» довело до кутузки

Фатерштеттен (Бавария). Около четырех часов дня в полицейский участок верхнебаварского городка Фатерштеттен поступил телефонный звонок: 51-летний хозяин подрядной строительной фирмы заявил, что его только что ограбили собственные рабочие – по его словам, они отняли у него 27 тыс. евро. На вызов помчались 20 полицейских, включая кинолога с собакой (собака не в счет). Прибыв на стройплощадку, они окружили контейнер, служивший подрядчику офисом. В офисе находилась, как видели через окошко стражи порядка, толпа чем-то взбудораженных людей. Полицейские велели всем выходить с поднятыми руками. Первым выскочил сам подрядчик, вслед за ним вышел и остальной народ (при установке их личностей оказалось, что восемь из них – португальцы, двое – бразильцы и один – болгарин). У некоторых из них, в том числе и у владельца фирмы, имелись явные признаки побоев. Как позже выяснилось, подрядчик при расчете отказался выплатить работягам заранее оговоренную сумму (трудились ли они легально, или «по-черному» – не сообщается). Возмущенные строители сначала пустили в ход кулаки (фирмач тоже в долгу не остался), а потом, одолев его превосходящими силами, выгребли из сейфа все деньги – те самые 27 тыс. евро – и честно поделили их между собой. В части грабежа полицией принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, а драка квалифицирована как взаимное причинение телесных повреждений. По данному факту проводится следствие.




<< Назад | №10 (241) 2017г. | Прочтено: 45 | Автор: Дебрер С. |

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