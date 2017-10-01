История >> Люди, вошедшие в историю

«Партнер» №10 (241) 2017г.

Мигель де Сервантес. История романа

Валерий Воскобойников

К 470-летию со дня крещения

Точная дата рождения автора великого романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» неизвестна, поэтому в «календаре событий» назван день его крещения. Зато с большой вероятностью можно сказать, что не попади доблестный воин Сервантес в плен к алжирским пиратам, не было бы великого романа и никто бы не узнал этого великого имени. А был бы обыкновенный чиновник военного ведомства. В жизни Сервантеса была масса случайностей, которые неожиданно поворачивали его судьбу. Многие исследователи утверждают, что предками его были принявшие христианство евреи. Отец, скромный лекарь, сумел дать сыну неплохое образование, что и подтверждают его книги. В 23 года Сервантес решил строить военную карьеру и через год участвовал в грандиозной битве галерного флота против Оттоманской флотилии при Лепанто. В тот день из-за лихорадки врачи уложили его в постель, но ослушавшись их, он яростно бился на борту своего корабля с врагами и получил три ранения: два в грудь и одно – в предплечье. После полугода лечения, несмотря на изуродованную руку, он продолжил службу. Спустя 5 лет командовавший флотом герцог отправил храброго воина с рекомендательными письмами к королю, где просил о назначении Сервантеса на хорошую должность. Однако на галеру, в которой Сервантес плыл в Испанию, напали алжирские пираты. Их предводитель, изучив рекомендательные письма, решил, что плененный Сервантес – птица важная, и увеличил сумму выкупа. Четыре попытки побега из плена кончились неудачно. Его спасло от казни только хозяйское ожидание большого выкупа. Невезение продолжалось и после обретения свободы. Сервантес не раз попадался на удочку обманщиков и терял то немногое, что зарабатывал. Вот тогда-то он и принялся за писание книг. В 38 лет он создал первый роман «Галатея». Затем написал несколько пьес. Но успех у них был небольшой. В 1604 году 57-летнему Сервантесу, наконец, улыбнулось счастье: изданная первая часть романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» была раскуплена мгновенно. В следующие месяцы разошлись и четыре новые издания. Книгу сразу стали переводить на многие языки. В следующие годы он закончил вторую часть романа и написал еще несколько поэм и пьес. Спустя два века в центре Мадрида автору великого романа поставили памятник. На пьедестале надпись: «Мигелю де Сервантесу, царю испанских поэтов и гению добра».







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