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Марина Цветаева. Место захоронения неизвестно
Валерий Воскобойников
К 125-летию со дня рождения
Точное место захоронения великой русской поэтессы Марины Цветаевой неизвестно. В 1960 году на кладбище в Елабуге ее сестра Анастасия Цветаева установила крест с надписью: «В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева». О Цветаевой написано множество воспоминаний, из которых известно, что самые счастливые годы приходились у нее на детство. Ее отец, выросший в семье бедного сельского священника, стал крупнейшим историком и искусствоведом. Именно он основал музей в центре Москвы, лишь по недоразумению в советские времена названный Пушкинским. По справедливости он должен был носить имя отца поэтессы. Мать была талантливой пианисткой и своих двух дочек тоже видела пианистками. Но после ее смерти от туберкулеза никто из них к роялю уже не подходил. Цветаева начала сочинять стихи с раннего детства. Первый сборник стихов, написанных в школьные годы, – «Вечерний альбом», она издала в 18 лет. И он сразу привлек внимание известных поэтов: Брюсова, Гумилева, Волошина. Через 2 года она выпустила второй сборник «Волшебный фонарь», а спустя несколько месяцев, в 1913 году – и третий. В 19 лет она вышла замуж за интеллигентного молодого человека, начинающего литератора Сергея Эфрона, и скоро у них родилась дочь – Ариадна. В их жизнь вмешались войны: Первая мировая и Гражданская. Сергей ушел добровольцем на фронт, потом сражался против большевиков в Белой Гвардии, оборонял Крым, эмигрировал. Марина Цветаева, живя в Москве, бедствовала. В 1922 году вышел ее новый сборник стихов «Вёрсты», который имел громадный успех у читателей. В том же году Эренбург помог ей воссоединиться с мужем. В эмиграции она продолжала писать стихи, печатала статьи, но скоро затосковала по Родине. Решили вернуться и ее муж, дочь, сын. Однако возвращение на Родину превратилось в трагедию. Сначала арестовали дочь, затем мужа. Сергей Эфрон, не пожелавший и под пытками оклеветать друзей, был спешно расстрелян в дни приближения гитлеровцев к Москве.
Цветаеву вместе с сыном эвакуировали в Елабугу. Ощутив себя в полном тупике, она покончила с собой. До смерти Сталина ее имя было под запретом. Но в 60-е годы прошлого века, еще до издания книг и в отсутствие ксерокса ее стихи переписывали, перепечатывали, передавали из рук в руки. А уже в 1980-е в городах России, где хотя бы недолго жила Цветаева, были созданы музеи: в Москве, Александрове, Тарусе…
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