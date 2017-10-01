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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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История >> Люди, вошедшие в историю
«Партнер» №10 (241) 2017г.

Ле Корбюзье. Архитектурный гений

Валерий Воскобойников

 
 

К 130-летию со дня рождения

 

Его справедливо называют гениальным архитектором ХХ века. Настоящее имя Корбюзье – Шарль-Эдуар Жаннере-Гри. Он родился в городе Ла-Шо-ле Фон, который славился знаменитыми швейцарскими часовщиками. Уже с юных лет увлекся строительным искусством. Свой первый дом после окончания школы искусств он спроектировал в 17 лет. Ему повезло взрослеть именно в те годы, когда изобрели новый строительный материал – железобетон, но не знали толком, как его использовать. Корбюзье сделал его основой своих проектов. Построенные им здания отличаются внутренней свободой, гармоничной фантазией и, как это не удивительно, – легкостью. Они стоят во многих странах – Швейцарии, Франции, Германии, США, Аргентине, Японии, России, Индии, Бразилии. И всюду их называют шедеврами архитектуры, они включены в Памятники всемирного человеческого наследия ЮНЕСКО. В Корбюзье же он превратился в 1919 году, когда, перебравшись в Париж, стал выпускать философско-художественный журнал «Эспри Нуво», т.е. «Новый дух». Свои статьи, в которых он сформулировал «Пять отправных точек современной архитектуры», были подписаны псевдонимом Ле Корбюзье. Этот псевдоним стал его именем навсегда. Свод правил архитектуры нового времени родился не сразу. До этого их автор объехал многие страны, включая Европу, Америку, Северную Африку и Индию, и творчески переработал все новое, что видел. Сегодня по этим пяти правилам построено множество зданий на всех континентах мира, а тогда они выглядели открытием. В 20-е же годы прошлого века, когда стиль архитектуры нового времени только формировался, «пять отправных точек архитектуры» Корбюзье для многих молодых архитекторов стали азбукой их творчества, основополагающими идеями.




<< Назад | №10 (241) 2017г. | Прочтено: 24 | Автор: Воскобойников В. |

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