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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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История >> Люди, вошедшие в историю
«Партнер» №10 (241) 2017г.

Лев Гумилев. Судьба арестанта. 105 лет со дня рождения

Лев Гумилев. Судьба арестанта

Валерий Воскобойников

 

 

К 105-летию со дня рождения

 

Льву Николаевичу Гумилеву посчастливилось стать сыном двух знаменитых поэтов: Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Но счастьем это можно было назвать лишь условно. Как горько шутил сам известный ученый в старости: «До войны я сидел за папу, а после войны – за маму». Его отца расстреляли по постановлению Губчека в августе 1921 года, а мать в 1946 году подверглась преследованиям тогдашнего «идеологического вождя» Жданова в 1946 году. В результате Гумилев стал своего рода чемпионом по арестам. У него из-за дворянского происхождения, да к тому же – сына контрреволюционера, отказались после школы принимать документы в университет. Родственники помогли ему устроиться чернорабочим на завод, потом – коллектором в экспедицию. И всё же в 1933 году его арестовали, но спустя 9 дней без объяснения причин отпустили. Через год ему удалось-таки поступить в Ленинградский университет на исторический факультет. Еще через год он был вновь арестован. Талантливого юношу спасло заступничество многих деятелей культуры. Однако в 1938 году после очередного ареста он был отправлен на 5 лет в Норильский лагерь. Это было гиблое место, где выживали немногие, где работа в штольне уже казалась едва ли не раем. И все же он выжил. Но и после отбытия срока его оставили там же. В 1944 году ему удалось попасть добровольцем на фронт. Он участвовал во взятии Берлина. Демобилизовавшись в 1946 году и сумев сдать экстерном все университетские экзамены, он уже в 1948 защитил кандидатскую диссертацию и сразу стал готовить докторскую. Однако его вновь арестовали и отправили в Гулаг на 10 лет. Лишь после смерти Сталина он был реабилитирован и немедленно вернулся в историческую науку. Едва ли не в каждом номере нескольких академических журналов печатались его новые статьи. Затем серьезные монографии по истории восточноазиатских народов, Хазарии и Средневековой Руси. Написанные прекрасным стилем, эти книги читались как увлекательные романы. Скоро он защитил докторскую диссертацию. Выдвинутые им парадоксальные идеи будоражили воображение многих. В 70-80-е годы прошлого века едва ли не в каждом студенческом общежитии рассуждали о его теории пассионарности: почему мирные люди какой-либо нации вдруг объединяются и завоевывают едва ли не половину мира, а потом почти исчезают из истории. В доме на Коломенской улице Петербурга, где он жил в последние годы, открыт музей, рассказывающий о его судьбе и трудах.




<< Назад | №10 (241) 2017г. | Прочтено: 42 | Автор: Воскобойников В. |

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