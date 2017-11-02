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«Партнер» №10 (241) 2017г.

«Весь мир насилья мы разрушим до основания, а затем...»

Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем...

К 100-летию Октябрьской революции

Григорий Калихман (Дортмунд)





А затем «мы наш, мы новый мир» построили, в котором насилие и только насилие стало системообразующим фактором. Октябрьская революция (или переворот) свершилась под лозунгами общечеловеческих ценностей, а затем стала утверждаться путем невиданного насилия. Насилие проводилось как над отдельными людьми, так и над целыми классами, социальными группами и народами. Известно, что затем было следующее: разгон Учредительного собрания, создание Чрезвычайной комиссии (ЧК), красный террор, Гражданская война, военный коммунизм, голод, продразверстка, бессудный расстрел царской семьи и, наконец, массовые репрессии. Тысячу раз прав был Николай Бердяев: «В революции не бывает и не может быть свободы. Революция всегда враждебна духу свободы... Все революции кончались реакциями. Это – неотвратимо. Это – закон».

Причины и лозунги Октябрьской революции

Виктор Гюго утверждал, что нищета ведет к революции, а революция – к нищете. Как в воду глядел! Основной причиной Октябрьской революции, как, впрочем, и Февральской, была ужасающая нищета населения. Однако Октябрьская революция коренным образом отличалась от Февральской, в результате которой произошла лишь смена формы правления: монархия сменилась республикой. В результате Октябрьской революции произошло полное перераспределение собственности, что явилось колоссальным потрясением основ всего общества. Разумеется, такое событие, как революция, объясняется не только нищетой, оно имеет совокупность причин.

Вот лишь основные причины Октябрьской революции:

- Экономические трудности, испытываемые Россией из-за участия в Первой мировой войне

- Неудачное положение дел на фронтах и огромные людские потери

- Нерешенный земельный вопрос

- Тяжелые условия труда и нищенская жизнь рабочих

- Несправедливая национальная политика

Успеху этой революции содействовали:

- Активная деятельность германской разведки и дипломатии, поставивших перед собой цель ослабить Россию, а еще лучше – вывести ее из войны

- Наличие малочисленной, но хорошо организованной группы – партии большевиков

- Выдвижение лозунга «Экспроприация экспроприаторов», т.е. грабь награбленное – близкого и понятного большей части народа.

Можно сказать, что этот лозунг являлся основополагающим. Из него как следствие вытекали все прочие лозунги:

- Фабрики – рабочим

- Земля – крестьянам

- Власть – Советам.

Как известно, узаконенная экспроприация – это прямой путь к грабежам и разбоям, что и произошло на просторах огромной страны. Большевики и революция разбудили в человеке самые низменные чувства: стало можно убивать, грабить, поживиться на чужой беде. Несколько особняком стоял лозунг: «Мир – народам»! Он не мог не прийтись по душе уставшему от войны народу.

Цели революции

Основной целью любой революции является захват и удержание власти. Ну а дальше – «как карта ляжет». Преподаватели марксизма-ленинизма учили нас, несмышленых студентов, что Октябрьская революция ставила перед собой самые гуманные цели: построение справедливого гражданского общества, искоренение эксплуатации человека человеком, равенство всех граждан в правах и обязанностях, ликвидация всеобщей безграмотности.

Правда, была еще одна цель, о которой почему-то не любили вспоминать наши умные преподаватели, а именно: уничтожение богатых людей, к каковым относили помещиков, дворян, капиталистов, купцов, чиновников высокого ранга, священнослужителей, кулаков и прочих «нетрудовых элементов», с последующим присвоением их собственности. Как известно, человек, обладающий хоть какой-то собственностью, является более независимым, чем тот, у которого ничего нет и который является наемным работником. Удачно эту мысль выразил Бенджамен Франклин: «Бедному человеку трудно оставаться порядочным: пустой мешок не стоит, а падает». Из этого вытекало, что богатый человек – это по определению, плохой человек. В СССР возникла извращенная общественная мораль: чем человек беднее, тем более он достоин уважения и доверия. Во всем мире наоборот: при прочих равных условиях бедный человек – это, скорее всего, бездарность, бездельник или пьяница.

Насколько полно были реализованы «человеколюбивые» цели революции? Начнем с конца. Безграмотность была полностью ликвидирована: Советский Союз стал страной сплошной грамотности, причем резко увеличилось число лиц со средним и высшим образованием. Было упразднено деление на сословия, и все граждане, независимо от национальности, были уравнены в правах и обязанностях, для евреев была ликвидирована черта оседлости. Было покончено с эксплуатацией человека человеком, но взамен стала нормой жесточайшая эксплуатация человека государством. Ну а что касается богатых людей, то у них отобрали всё, что они имели, – конфискации стали нормой жизни. При этом у многих состоятельных людей вместе с собственностью отобрали жизнь. Можно с некоторой натяжкой утверждать, что в построенном обществе царило полное равенство: все или почти все были одинаково бедными и одинаково бесправными. Особенно бесправными оказались крестьяне, т.е. колхозники. Здесь уместно привести остроумное высказывание Уинстона Черчилля: «Врожденный порок капитализма – неравное распределение благ; врожденное достоинство социализма – равное распределение нищеты».

В.И. Ленин

Ленин – это наше всё. О нем написаны многие тысячи воспоминаний, статей и книг, причем 99,99 процента в возвышенных, комплиментарных тонах. Когда-то, в школьные годы, это была любимая тема моих сочинений. Я с чистой совестью «лепил» «светлый образ великого вождя революции», обладающего всеми мыслимыми достоинствами и не имеющего никаких недостатков. Я писал о его гениальности, мудрости, скромности, бескорыстии и, конечно же, о его любви к детям, а еще о том, что он – «самый человечный человек». И всё это я писал совершенно искренне, не подвергая сомнению произведения Маяковского, Горького и сотен других писателей. А потом какие-то «бяки» нам сказали, что все эти произведения – сплошной «фейк» и «пиар» и что на самом деле Ленин был деспот, создатель ЧК, вдохновитель красного террора, организатор концлагерей, борец с религией и священнослужителями, инициатор расстрелов заложников. Обобщая сказанное, отметим, что Ленин был автором тезиса о том, что морально и оправданно всё, что идет на пользу революции. Нам объяснили, что Ленина отличали колоссальное политическое честолюбие и властолюбие, безжалостность, резкость, хамство по отношению к политическим противникам. В частности, широко известна ленинская фраза из письма Горькому: «Интеллигенция – это не мозг (нации), а говно». Потом было много попыток дезавуировать это высказывание или хоть как-то его смягчить, типа того, что Ленин имел в виду не интеллигенцию вообще, а только ту ее часть, которая состоит на службе у буржуазии. Сначала нам говорили, что Сталин свернул с ленинского пути, а теперь утверждают, что он-то и был истинным продолжателем дела своего учителя и построил именно такое государство, какое задумал Ленин. И всё-таки в этой разноголосице мнений есть факты, которые нельзя оспорить. Именно Ленин был идеологом революции, основателем и первым руководителем Советского государства, какими бы достоинствами и недостатками оно ни обладало. Безусловно, Ленин и Троцкий – центральные фигуры Октябрьской революции: Ленин – теоретик, а Троцкий – практик.

О других вождях революции

Как известно, вождей революции было много. В послереволюционное время их называли «ленинской гвардией», или «железной когортой революции». Все они в той или иной степени являлись ее творцами и непосредственными участниками. Не считая И.В.Сталина и Я.М.Свердлова, которые единственные из всей «железной когорты» умерли своей смертью, по традиции к «ленинской гвардии» относят Л.Д.Троцкого, Г.Е.Зиновьева, Л.Б.Каменева, Н.И.Бухарина, Г.Я.Сокольникова, А.Г.Шляпникова, Д.Б.Рязанова, Г.Л.Пятакова, В.А.Антонова-Овсеенко, П.Е.Дыбенко, Н.В.Крыленко и еще ряд видных революционеров (всего около двух-трех десятков). Все они или почти все побывали в тюрьмах и на каторге, жили в эмиграции с ее бедностью и неустроенностью. Казалось, они «прошли огонь и воду». И эти люди, которые еще недавно были почти что люмпенами, вдруг стали распоряжаться всеми сокровищами огромного государства. Воистину: «Кто был ничем, тот станет всем». А вот «медные трубы» они одолеть не сумели. Да и как тут было не потерять голову!? Каких только превосходных эпитетов «рыцари революции» на себя ни навешивали! Например, Н.И.Бухарин называл своих соратников «группой единомышленников, горящих одной и той же революционной страстью и в то же время совершенно единых по своим взглядам». Но вот незадача: протоколы съездов партии, в которых описаны фракционная борьба, постоянные личные склоки, групповщина, проталкивание своих сторонников на высокие посты, разрушают эту благостную картину. Можно вспомнить также знаменитое письмо Ленина ХIII съезду партии, в котором вождь дал весьма критическую характеристику своим ближайшим соратникам и в то же время не указал, кого бы он хотел видеть своим преемником.

Кем же на самом деле были эти «гвардейцы»? Все они были профессиональными революционерами. Так раньше красиво называли заговорщиков, экстремистов, террористов и просто бандитов, каковым был, например, Г.И.Котовский (и, кстати, не он один). Неслучайно Сталин, помня о далеко не всегда благовидных делах своей юности, запретил пьесу Михаила Булгакова «Батум», чтобы писатель особенно не копался в его биографии.

Среди профессиональных революционеров было очень мало рабочих. Почти все вожди были «интеллигентами», если так можно назвать недоучек, не имеющих законченного высшего образования, причем некоторые из них не имели даже среднего. При этом все они были волюнтаристами (хотя в то время это слово еще не вошло в обиход), т.е. стремились реализовать желаемые цели без учета объективных обстоятельств и возможных последствий.

На всех уровнях власти оказались люди, до этого не имевшие опыта государственной или хозяйственной работы. Естественно, что эти руководители совершали грубейшие ошибки, при этом поразительно то, что молодое государство хоть как-то функционировало. Я не берусь судить, насколько взгляды этих людей соответствовали марксизму, в верности которому они постоянно клялись и в предательстве которого обвиняли своих оппонентов.

Говоря о «гвардейцах», нельзя не вспомнить их беспринципность: почти все они, будучи исключенными из партии, неоднократно отрекались от прежних союзников и прежних взглядов и обещали впредь не заниматься фракционной деятельностью. Особенно «беспощадно» по отношению к самим себе они занимались «самокритикой» на ХVII съезде партии. Даже сегодня неприятно читать, как взрослые люди захлебывались от самобичевания. А ведь их тогда еще не пытали. По-видимому, им трудно было жить не только без партии, но и без «кормушки», которую изобрел «вождь всех народов» в виде Орграспредотдела (впоследствии именуемого распределителем), чтобы держать на привязи своих «верных соратников».

Как теперь доподлинно известно, среди вождей революции не было гуманистов и пацифистов. Они все без исключения искренне верили в пользу методов принуждения и расстрелов для «выработки человеческого материала» нового общества. Никто не подсчитывал, сколько преступлений они совершили – все вместе и каждый в отдельности.

Можно ли вследствие этого утверждать, что люди, которые делали революцию, были от рождения патологическими негодяями? Безусловно нет, они были в большинстве своем бескорыстными фанатиками идеи. Однако они стали преступниками – такова логика «узаконенного беззакония». Исходя из «революционной целесообразности», безапелляционно и безжалостно судили они не только врагов, но и своих товарищей. И как тут не вспомнить библейское: «Не судите – да не судимы будете». Все они были впоследствии осуждены как судом истории, так и уголовным судом, однако не за те преступления, которые они совершили. Я полагаю, что многие революционеры «ленинского призыва», подавляющее большинство которых закончили свою жизнь у расстрельной стенки, не ужаснулись содеяннному и шли на расстрел со словами: «Да здравствует великий Сталин!»

«Марксизм – не догма, а руководство к действию»

Карл Маркс был убежден, что социалистическая революция с последующей отменой частной собственности возможна только в тех странах, где пролетариат составляет большинство населения, причем революция произойдет одновременно в нескольких наиболее развитых странах Европы. Отсюда и лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» То, что революция произошла в одной стране, а именно в отсталой России, где в 1913 году численность фабрично-заводских рабочих составляла 3,6 миллиона человек, т.е. менее 3-х процентов населения, никак не вписывалось в марксистский катехизис. Когда произошла Октябрьская революция и большевики захватили власть, возникла необходимость теоретически объяснить, как согласуется этот факт с, казалось бы, «незыблемыми» постулатами марксистской теории. Тогда пропагандисты, которые могут подвести теоретическую базу под любое явление, «растолковали» нам, что, как и следовало ожидать, при неравномерном развитии капитализма, т.е. в эпоху империализма, революция произошла в самом слабом звене, каковым на тот момент являлась Россия. Рабочий класс России тут же стал называться авангардом мирового пролетариата, Ленина объявили верным продолжателем дела Маркса, а марксистская теория классовой борьбы стала называться марксизмом-ленинизмом.

И еще. Во второй половине XIX века подавляющее большинство марксистов были убеждены, что возможен и желателен мирный переход от капитализма к социализму без революции, без кровопролития, без диктатуры пролетариата, путем парламентской борьбы. Основоположниками этой теории были Эдуард Бернштейн и Карл Каутский, которых впоследствии Ленин назвал оппортунистами. «Отец русского марксизма» Г.В.Плеханов придерживался такой же точки зрения. Следует отметить, что в конце своей жизни Фридрих Энгельс тоже вполне допускал возможность перехода власти к трудящимся классам парламентским путем. Но Ленин напрочь отвергал этот тезис как контрреволюционный. Действительно, как большевики могли захватить власть парламентским путем, если в то время в любом выборном органе они составляли меньшинство?

Заключение

Нет ничего удивительного в том, что, воспользовавшись замешательством и неразберихой, вызванными Первой мировой войной и Февральской революцией, небольшая кучка заговорщиков захватила власть. Но как объяснить тот факт, что эта власть продержалась в течение почти 75 лет. Ответ на этот вопрос находится в области иррационального.

Хотя Октябрьская революция и многолетняя история Советской власти убедительно показали, что диктатура пролетариата и обобществление средств производства – это тупиковый путь развития человеческого общества, в историческом плане она не была бесполезной. Ее историческое значение заключается в том, что капиталисты и правительства ведущих капиталистических стран извлекли немало уроков из экономических, политических и социальных потрясений, которые влекут за собой революции. Из «дикого» капитализм постепенно превратился в «цивилизованный» и часть прибылей отдает на социальные программы. Интересно отметить, что в настоящее время в капиталистических странах т.н. «левые» партии, которые пропагандируют «шариковский» лозунг: «Всё взять, да и поделить», не пользуются большой популярностью. А ведь большевики пришли к власти именно под этими лозунгами.

Завершить статью хочу «гариком» Игоря Губермана:

Сын учителя, гений плюгавый,

уголовный режим изобрел.

А покрыл его кровью и славой

сын сапожника, горный орел.







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