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«Партнер» №10 (241) 2017г.

Загадочная Матильда. К выходу одноименного фильма

Загадочная Матильда

О ней говорят

Наталья Ухова (Бохум)





Имя знаменитой балерины, подруги юности Николая II, неожиданно оказалось в центре общественного внимания. Почему?

Не будем гадать: неприличный шум, поднятый депутатом Поклонской в связи с выходом фильма «Матильда», или мода на интерес к событиям русской истории столетней давности тому причиной, но фигура это интересная. И рассказать о Матильде Кшесинской прежде или после того, как вы увидите фильм Алексея Учителя, стоит.

Первая встреча

20 марта 1890 года. Перед нами 18-летняя девушка и 22-летний молодой человек. Она живая, кокетливая, полная жизни. «В её жилах течет шампанское», – говорили друзья. Он прекрасно воспитан, хорошо образован, красив, обаятелен и мил: огромные голубые глаза, добрая улыбка. Только что закончился выпускной спектакль Императорского балетного училища, куда по традиции была приглашена вся царская семья. Все очарованы исполнительницей главной партии маленькой Матильдой Кшесинской. Монументальный Александр III величественно протягивает ей руку со словами: «Мадмуазель, вы будете украшением и славой нашего балета», а во время ужина усаживает её – вряд ли случайно! – рядом с наследником, шутливо сказав: «Не флиртуйте слишком!»

«Я не помню, о чем мы говорили, – напишет Кшесинская через много лет, – но сразу влюбилась в наследника. Всё было для меня, как сон». Но лишь через полтора года после знакомства они впервые встретились наедине.

Гусар Волков

Весенним днем 1892 года горничная доложила Матильде, что ее спрашивает некий гусар Волков. Удивленная барышня, подойдя к дверям, узнала в гусаре Николая. Ту ночь они провели вместе. Роман их не был ни бурным, ни долгим. Маля мечтала о встречах, Ники же был занят то государственными, то семейными, то военными делами. Однако визиты «гусара Волкова» были регулярными, и знал о них весь Петербург. Жизнерадостная и всегда веселая Маля была счастлива, но только не могла понять, зачем Ники постоянно рассказывает ей о своей любви к Алисе Гессенской.

Встречались они год. И сразу после помолвки с принцессой Алисой, будущей императрицей Александрой Федоровной, Николай расстался с Матильдой и никогда больше не приезжал к ней. Человек порядочный, он не мог оскорбить жену связью на стороне. Прощаясь с Ники, Маля просила его о разрешении обращаться к нему за помощью. И полученным разрешением воспользуется.

Звезда императорского балета

И ничего удивительного, что карьера Кшесинской быстро шла вверх. Связи связями, но в таланте ей отказать никто бы не смог. Способности её очевидны стали сразу. Родившись в Петербурге в большой балетной семье, где выдающимися танцовщиками были не только ее отец и мать, но и сестра, и брат, маленькая Матильда, поступив в 8 лет в Императорскую балетную школу, уже мечтала о славе и упорно трудилась. Наставники в один голос говорили, что у девочки большое будущее.

В первый же свой сезон Кшесинская станцевала в 22 балетах и получила статус прима-балерины Императорских театров. Высокотехничная, артистичная, с выразительными руками, она соединяла достижения русской и итальянской балетных школ. Она танцевала во всех балетах Мариуса Петипа, несмотря на личную неприязнь к ней великого хореографа, танцевала в «Спящей», «Лебедином», «Баядерке». Те самые 32 фуэте подряд, которые считаются фирменным знаком русского балета, первой на сцене исполнила наша Матильда. И потом, позже, во время гастролей в парижской Гранд-Опера в 1908 году сразила этими 32 фуэте французскую публику. А в день ее бенефиса сцену заваливали охапками цветов, публика несла ее до кареты на руках…

Да, бесспорно, талант, но характера и амбиций Мале было тоже не занимать. Из воспоминаний директора Императорских театров В.Теляковского: «Кшесинская прекрасно танцевала и была выдающейся русской балериной, но роль только балерины, даже выдающейся, не удовлетворяла ее. Она отлично учитывала как сильные, так и слабые стороны мужчин, этих вечно ищущих Ромео, из которых женщины делают всё, что им хочется».

Капризный диктатор

И снова из Теляковского: «Казалось бы, балерина, служа в театре, должна принадлежать репертуару, но Кшесинская считала балеты своею собственностью и могла дать или не дать их танцевать другим. Чуть что, Кшесинская заявляла: «Не дам, это мой балет». Тут начинались телефоны, разговоры, телеграммы. Бедный директор метался туда, сюда. Наконец, шел ответ от министра: «Так как балет этот Кшесинской, то за ней его и оставить». И это театр, которым я руковожу? И все прославляют необыкновенную, технически сильную, нравственно наглую балерину, живущую одновременно с двумя великими князьями...»

Матильда вела себя в театре, как капризный диктатор. Она могла снимать директоров и менять хореографов. Именно она выжила из Мариинского восходящую звезду Вацлава Нижинского. Его прыжок, когда он, пролетев полсцены, зависал над ней, казался мистическим. Великого танцовщика потеряла в его лице русская сцена. Вслед за ним ушел и Сергей Дягилев. Своим «злейшим врагом» называл Матильду Дягилев и был настолько зол на нее из-за Нижинского, что его слуга Василий всерьез предлагал ему отравить Кшесинскую. Правда, благодаря этому двухлетнему конфликту Кшесинской с Дягилевым «Русские сезоны» образовались в Париже, и не было ведь в истории русской культуры такого триумфа русской музыки, танца, сценографии, как эти дягилевские Сезоны, которые, благодаря проискам Матильды, не получили прописки у себя на родине. До сих пор досадно! Так не использовать таланты во славу Отечества. Правда, Россия этим отличалась всегда. Не то же ли самое видим мы сейчас с балетом «Нуреев» Кирилла Серебрянникова…

Такой разной умела быть эта милая маленькая Малечка, всемогущая прима-балерина Императорских театров.

Жизнь после Ники

Пережив депрессию от расставания с Николаем, Матильда вскоре нашла утешение. И это снова был… мужчина из дома Романовых. Великий князь Сергей Михайлович, внук Николая I и двоюродный дядя Николая II, большой балетоман и скромный человек, давно был влюблен в Матильду и любил ее верно и преданно всю свою жизнь. В те дни, чтобы утешить обожаемую Малечку, он купил ей загородный дворец в Стрельне вблизи от Константиновского, резиденции царя. Нищая танцовщица стала одной из богатейших женщин России. Столы для гостей накрывались в Стрельне на тысячу персон. А в день рождения Матильды менялось железнодорожное расписание поездов, проходивших через Стрельну.

Великий князь С.М. ее баловал, увешивал драгоценностями. На его же деньги (или деньги Российской империи?) он построил ей особняк на Петроградской стороне, на Кронверкской. Да, тот самый особняк. Тот, что войдет в историю русской революции под названием «дворец Кшесинской». Тот самый, с балкона которого несколько лет спустя выступит некто в кепке. Роскошный особняк, а там винный погреб, горничные, повара, экипажи, автомобили, садовник, даже коровник… На гастроли в Москву она ездила в отдельном вагоне: ее драгоценности стоили больше двух миллионов рублей. На сцену выходила, сияя собственными бриллиантами и изумрудами. Вопрос: откуда эта невероятная роскошь? Ответ: а военный бюджет России, доступ к которому имел великий князь Сергей Михайлович? Вот и отщипывал от него для Малечки.

Мужчины слетались к Малечке, как пчелы на мёд. Почему? Тайна ее очарования унесена ею в могилу. Красавицей она не была. И всё же… Может быть, есть что-то большее, чем просто красота лица? Не порывая с великим князем Сергеем Михайловичем, она завела роман с другим великим князем – Владимиром Александровичем, а после и с его сыном – великим князем Андреем Владимировичем, симпатичным и застенчивым молодым человеком, который был младше ее на семь лет.

«И это был уже не пустой флирт, – вспоминает она в старости, – а большое серьезное чувство».

И тем не менее это не помешало ей завести в 44 года роман с новым партнером по сцене, на 21 год ее младше. Великий князь Андрей Владимирович был в ярости. Он вызвал соперника на дуэль. В лесу под Парижем он прострелил несчастному танцору нос. А на свою маленькую Малечку он почему-то не сердился…

Прощай, старая жизнь!

С падением империи пошла прахом и прежняя жизнь Кшесинской. Сказке пришел конец. Дворец заняли большевики. Туда въехал их штаб. Стальной характер Малечки не дал ей смириться с разбоем. Кшесинская подала на большевиков в суд. Стояла весна 1917 года – и суд она выиграла. Когда с адвокатом и бумагами о решении суда она пришла в свой дворец, то первым, кого она там увидела, была Александра Коллонтай, щеголявшая в её саду в её же горностаевом манто. А решение суда не произвело на революционных рабочих и матросов никакого впечатления.

Потеряв особняк, Стрельнинский дворец, всё имущество, вместе с сыном, рожденным то ли от великого князя Сергея Михайловича, то ли от великого князя Андрея Владимировича, она скиталась по югу России: Кисловодск. Новороссийск, Анапа, Пятигорск… Убегала от власти большевиков. В феврале 1920 года на итальянском судне «Семирамида» она отплыла в Константинополь, оставив Россию навсегда.

К тому времени двух из тех, кого она любила, уже не было в живых. Николай II был расстрелян в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, а на следующий день в Алапаевске расстреляли и великого князя Сергея Михайловича, с которым она прожила четверть века. Когда тело Сергея Михайловича извлекли из заброшенной шахты, то в руке его обнаружили зажатый золотой медальон с портретом Кшесинской и надписью «Маля». Поистине, его любовь была сильнее смерти…. А Матильда Феликсовна тем временем в Каннах обвенчалась с великим князем Андреем Владимировичем, перейдя для этого из католичества в православие. Итак, ее мечта сбылась: она вошла в семью Романовых.

В Париже она открыла балетную студию. Безбедная жизнь кончилась. Но жизненной силы, воли, хватки ей было не занимать. Тут-то и обнаружился еще один талант Матильды – педагогом она была прекрасным. Ученицы съезжались к ней из Америки, Испании, Англии. И работала она упорно, до самых последних дней. Умерла, чуть-чуть не дожив до своего 100-летия.







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