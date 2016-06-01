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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Культура >> Выставки и музеи
«Партнер» №10 (241) 2017г.

Актуальные выставки в Германии. Октябрь 2017 года

Выставки

 

Берлин. Выставка «DerLuthereffekt. 500 JahreProtestantismusinderWelt» раскрывает огромное влияние протестантизма на мировую историю в течение 500 лет. Зрителю предложено задуматься о последствиях реформации и роли в ней Мартина Лютера. Раскрыть спорные темы позволяют оригинальные экспонаты национальных и зарубежных музеев.

До 05.11. Martin-Gropius-Bau.

Niederkirchnerstraße.7, Berlin

 

 




Гамбург. Экспозиция «ErnstEitner. MonetdesNordens» посвящена 150-летию импрессиониста Эрнста Айтнера, запечатлевшего пейзажи между Альстером и Эльбой. Художника считали хроникером: так верно изображал он своих современников и технические приметы Гамбурга на переломе эпох. На пути сына силезского столяра было немало препятствий. После учебы в народном университете и в мастерской литографии он добился стипендии для занятий в академиях Карлсруэ, Дюссельдорфа, Антверпена, путешествий в Норвегию, Италию и Францию. Вдохновленный французским импрессионизмом, Айтнер основал вместе с коллегами «Hamburgischen Künstlerclub».

До 12.11. Jenisch Haus.

Baron-Voght-Straße 50, Hamburg

 

 


Гамбург. Выставка «Der Geburt des Kunstmarktes. Rembrandt, Ruisdael, van Goyen und die Künstler des Goldenen Zeitalters» посвящена рынку произведений искусства в Золотой век Нидерландов. Полотна Рембрандта, Рёйсдала, ван Гойена и др. отразили перемены, когда уже не знать и церковь, а буржуазия диктовала темы, сюжеты, технику исполнения, спрос и цены. Первоклассные экспонаты предоставлены всемирно известными музеями и коллекционерами Амстердама, Лондона, Дрездена, Берлина, Вены, Варшавы и др.

До 07.01.2018. Bucerius Kunst Forum.

Rathausmarkt 2, Hamburg

 

 

Франкфурт. Крупнейших представителей французского модерна Г. Матисса и П. Боннара связали сорок лет дружбы. Пространство крупной выставки «MatisseBonnard» выстроено как диалог мастеров в процессе осмысления художественных тем, сюжетов и жанров. 120 картин, графических и скульптурных работ «приехали» из Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго, Лондона, Парижа, Санкт-Петербурга.

До 14.01.2018. Städel Museum.

Schaumainkai 63, Frankfurt am Main

 

 




Кёльн. Выставка «TintorettoAStarwasBorn» открывает цикл, посвященный 500-летию Я.Тинторетто (1518-1594). Художник наполнил церкви, дома и дворцы Венеции чудесными мирами и сценами истории, став свидетелем гибели великой морской державы. Религиозные, аллегорические, эротические картины, портреты молодого мастера представлены в окружении работ его современников. Полотна предоставили музеи Венеции, Рима, Милана, Лондона, Мадрида, Амстердама, Вены, Будапешта, Вашингтона. Устроители знакомят публику с последними исследованиями.

06.10-28.01.2018. Wallraf-Richartz-Museum
Fondation Corboud (WRMObenmarspforten.
gegenüber Rathaus, Köln)

 

 

 

Вупперталь. Эдуард Мане (1832-1883) считается в искусстве одиночкой. По сей день его загадочные произведения вызывают неоднозначные оценки. Обширная выставка «Edouard Manet» прослеживает творческий путь художника – от первых ученических до поздних работ.


До 25.02.2018. Von der Heydt-Museum.
Turmhof 8, Wuppertal

 

 

 

 

Бремен. Выставка «Der blinde Fleck. Bremen und die Kunst in der Kolonialzeit» раскрывает тему колониального рабства ХIХ-ХХ вв. в коллекции художественной галереи Бремена. Такие мотивы есть в работах П. Модерсон-Беккер, Э. Нольде, Ф. Бена и др.

До 19.11. Kunsthalle Bremen.

Am Wall 207, Bremen

 

 

Кёльн. 350 лет назад нидерландские пейзажисты изображали небо как удивительную природную сцену с вихрем, облаками, солнечным жаром, штормом. Этой живописной теме посвящены 20 «небесных картин» Я. Кёйпа, Я. ван Рёйсдала, Л. Бакхёйзена, Я. ван Гойена, представленных на выставке «Heiter bis Wolkingt Naturschauspiel ein der Niederländischen Malerei».

 

До 04.02.2018. Wallraf-Richartz-Museum &
Fondation Corboud (WRM).
Obenmarspforten gegenüber Rathaus, Köln

 

 

Дюссельдорф. Всего 14 экспонатов (картин, скульптур, рисунков) демонстрирует выставка «SPOT ON: 1937. Die Aktion‚ Entartete Kunst in Düsseldorf». Цель ее – рассказ об утрате более тысячи художественных произведений, конфискованных национал-социалистами в Дюссельдорфе в 1937 г. Немногие из них удалось вернуть. Экспозиция – результат специального исследовательского проекта 2013 г.


До лета 2018. Museum Kunstpalast.
Ehrenhof 4-5, Düsseldorf

 




<< Назад | №10 (241) 2017г. | Прочтено: 28 | Автор: Цесарская Г. |

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