Путешествия >> Правовые вопросы

«Партнер» №10 (241) 2017г.

Германия. Какие страховки нужны в отпуске?

Какие страховки нужны в отпуске?

Эдуард Мармер (Ганновер)

Сезон отпусков не имеет конца: рождественские каникулы, катание на лыжах в январе, пляжные забавы на Канарах в разгар февральских морозов, а затем пасхальные, майские и летние отпуска с марта по сентябрь. Поэтому страховые компании из года в год обрушивают на граждан поток рекламы, пытаясь навязать потенциальным отпускникам многочисленные страховки, цель которых – минимизировать связанные с отпуском финансовые риски. Вопрос только в том, какие страховые полисы необходимы, а без каких можно спокойно обойтись.

Reiserücktrittversicherung

Теоретически каждый заказавший турпакет (Pauschalreise) имеет право в любое время расторгнуть договор с туроператором, который в соответствии с AGB непременно потребует в этом случае т.н. Stornogebühren (сборы за отмену). Размер этих сборов колеблется в диапазоне от 10 до 100% стоимости тура в зависимости от вида путешествия и момента отказа от него. Если турист оповещает туроператора об отказе от путешествия в день вылета (выезда), последний может потребовать Stornogebühr в раземере 100%. Именно эти деньги и возвращает страховая компания при соблюдении всех договорных условий. Аналогичная схема распространяется также на авиабилеты и проездные документы на другие транспортные средства, отели, пансионы и частные квартиры. Например, в моем недавнем договоре на Ferienwohnung со 100% предоплатой (небольшой городок на балтийском побережье в земле Шлезвиг- Гольштейн) было оговорено, что при отказе я не получу от хозяина квартиры обратно ни цента. В этом случае я бы мог получить деньги по страховому полису, если бы причина отказа была уважительной.

Эксперты считают, что этот страховой полис (страхование отмены отпуска, поездки) необходим каждому отпускнику. При этом договор страхования, как правило, должен быть заключен не позднее трех недель после получения т.н. Buchungsbestätigung (подтверждение бронирования) или, как рекомендует Бианка Босс из Немецкого союза застрахованных BdV, не позднее чем за 30 дней до начала поездки. Для Last-Minute-путевок, заказ которых производится в последний момент, Reiserücktrittversicherung можно оформить одновременно с заказом тура.

Для чего нужна эта страховка? При заказе путешествия всегда оговаривается размер финансовых потерь (Stornokosten), которые ожидают отпускника в том случае, если он по какой-то причине откажется от поездки. Туроператор удерживает, а турист получает соответствующую сумму от своей страховой компании за вычетом Selbstbeteiligung (собственного участия), если оно оговорено страховкой.

Какие причины отказа от путешествия считаются уважительными? Тяжелое заболевание, несчастный случай, осложнения во время беременности, неожиданное увольнение и некоторые др. А вот боязнь возможного теракта, вирусной инфекции или стихийного бедствия, а также страх полета к таковым не относятся. Страховая компания также может отказать в компенсации, если при заключении договора человек умолчал о своем хроническом заболевании, обострение которого может привести к отказу от поездки.

Выплачивает ли страховая компания деньги, если человек не успел к вылету самолета из-за того, что застрял в пробке по дороге в аэропорт? Нет, потому что дорога в аэропорт или на вокзал не является застрахованным риском.

Имеется два варианта Reiserücktrittversicherung: одноразовая (на одну поездку) и годовая (на бесконечное число поездок в течение года). Стоимость страховки зависит от условий той или иной страховой компании.

Особо надо отметить, что страхование отмены отпуска распространяется только на случай отказа от него до начала путешествия.

Reiseabbruchversicherung

Эта страховка (страхование преждевременного прекращения отпуска) распространяется на чрезвычайные ситуации во время путешествия и компенсирует возможные затраты, которые могут возникнуть при вынужденном прекращении отпуска (перебронирование обратного вылета, дополнительные затраты на проживание в отеле и т.д.). Вескими причинами преждевременного возвращения домой могут послужить: тяжелое заболевание, несчастный случай, вызванное форсмажорными обстоятельствами повреждение имущества и др. При подписании страхового договора турист должен быть чрезвычайно внимательным: оговариваемые этой страховкой условия, как правило, прописаны в AGB очень мелким шрифтом.

И кстати, страховая компания, так же как и в случае с Reiserücktrittversicherung, может отказаться от компенсации, если при заключении договора человек умолчал о своем хроническом заболевании.

Auslandskrankenversicherung

Этот полис (медицинское страхование туриста за рубежом) необходим каждому туристу независимо от возраста и состояния здоровья. Он покрывает расходы отпускника, связанные с возможным медицинским обслуживанием во время отпуска за рубежом, не перенимаемые его больничной кассой. В первую очередь, это относится к тем, кто застрахован в системе государственного медицинского страхования (gesetzliche Krankenversicherung).

Теоретически каждый член любой немецкой больничной кассы может рассчитывать на медицинское обслуживание в европейском зарубежье. При этом ему необходимо иметь на руках т.н. europäische Krankenkassenkarte, которую можно получить в своей кассе. Сейчас большинство немецких больничных касс заменили старые карточки на новые, обратная сторона которых выглядит одинаковой для всех и подтверждает наличие общеевропейской медицинской страховки.

Надо понимать, что государственные кассы оплачивают далеко не все затраты и не полностью, а только в том объеме, в каком аналогичное лечение обходится в Германии. А расходы, связанные с транспортировкой больного к месту его постоянного проживания (Rücktransport), вообще не перенимаются. Поэтому дополнительная одноразовая или годовая медицинская страховка – Auslandsreise-Krankenversicherung, которую можно получить, начиная с 10 евро в год, просто необходима. Попутно замечу, что при заключении длительной страховки стоит обратить внимание на число оговоренных дней. При достижении лимита на пребывание за рубежом (Auslandslimit) могут возникнуть проблемы. В страховом полисе также непременно должен быть оговорен и Rücktransport. При этом, считает эксперт Общества по защите прав потребителей Михаил Вортберг, очень важна формулировка. Если в договоре записано, что транспортировка больного «должна быть предписана зарубежным врачом», то надежда на компенсацию расходов близка к нулю, поскольку такую рекомендацию получить практически невозможно. Лучше всего иметь формулировку вроде: «Rücktransport ist medizinisch sinnvoll und vertretbar» или «Rücktransport wirtschaftlich sinnvoll».

Страховая компания может отказать в выплате компенсации, если речь идет об обострении хронического заболевания (Vorerkrankung), которое можно было предвидеть до начала поездки.

Что же касается членов частных больничных касс (private Krankenversicherung), то последние, как правило, перенимают весьма значительный спектр медицинских услуг в европейском зарубежье. Перед поездкой надо только проверить, каких именно. А вот при поездках за пределы Евросоюза эксперты настоятельно советуют заключить специальную Auslandskrankenversicherung.

Gepäckversicherung

Подавляющее число экспертов считает эту страховку (страхование багажа) излишней по многим причинам:





▪ страховые компании не оплачивают пропавшие мобильные телефоны и авиабилеты даже в том случае, если они находились в украденных чемоданах

▪ к списку пропавших в чемоданах вещей желательно приложить кассовые чеки (Belege), которые подтверждают размер потерь, что практически невозможно, потому что никто не сохраняет чеки на старые вещи, сколько бы они ни стоили

▪ в случае пропажи чемоданов пострадавшему надо будет доказать страховой компании, что он не оставлял вещи без присмотра, а пропавшая фотокамера висела у него на шее и т.д. и т.п.

Кроме того, турист должен принять во внимание, что вещи, пропавшие в отеле, подпадают под Hausratversicherung (страхование личного имущества), а за пропажу вещей в самолете отвечает авиакомпания.

Kfz-Schutzbrief

Для тех, кто отправляется за рубеж на автомобиле, очень важно иметь т. н. Kfz-Schutzbrief, покрывающий затраты, которые могут возникнуть в связи с аварией на дороге, в том числе и службой эвакуации (Abschleppdienst). При этом в страховом полисе не всегда оговариваются условия компенсации расходов на ремонт автомобиля, которые, например, гарантирует членство в автомобильном клубе.

При аренде автомобиля (Mietwagen) эксперты настоятельно советуют обзавестись дополнительной страховкой, самая известная из которых называется Mallorca-Police. Несмотря на название, эта страховка распространяется на многие страны. Разумеется, заключаемый за рубежом договор на аренду автомобиля предусматривает страхование на случай аварии, однако, страховая сумма настолько невелика, что ее может не хватить на покрытие фактических расходов. А Mallorca-Police соответствует немецким стандартам.

Reisehaftpflichtversicherung (страхование ущерба, нанесенного третьему лицу) нужна только в том случае, считают эксперты портала www.urlaubsguru.de, если турист не имеет обыкновенного страхового полиса Haftpflichtversicherung, действие которого распространяется не только на страну постоянного проживания, но и на «за рубеж».

Reiseunfallversicherung (страхование от несчастных случаев за рубежом) имеет смысл только в особых случаях, которые могут быть не оговорены в страховом полисе обычной Unfallversicherung.

Reiseversicherungspakete (пакеты страховок на время отпуска за рубежом) почти все без исключения эксперты оценивают как дорогостоящие и в подавляющем большинстве случаев совершенно ненужные.







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