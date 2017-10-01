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«Партнер» №10 (241) 2017г.

Туристические маршруты Франции. Прованс

Прованс: каньоны и лаванда

Туристические маршруты Франции

Кирилл Фараджев (Бохум)





Когда-то я думал, что Париж – по количеству достопримечательностей и культурной значимости – половина Франции. В этом представлении было что-то утешительное – достаточно посмотреть один знаменитый город и познаешь всю страну. Но по территории, а возможно, что также и по многообразию ландшафтов и традиций, Франция занимает в Западной Европе первое место. Наибольшее впечатление из французских провинций на меня произвел Прованс.

Вообще-то он теперь административно объединен с Лазурным берегом, но Ницца и Канны нашими людьми давно освоены, а собственно о Провансе мы знаем гораздо меньше. Первая ассоциация – лавандовые поля. Ароматные мешочки, мед, косметика – все это продается в любой лавчонке, а вот сами поля не столь доступны. Чтобы их увидеть, лучше, конечно, арендовать машину. Кто-то приезжает на своей из Германии, хотя, к примеру, от Дортмунда до Авиньона путь составляет порядка тысячи километров. Из Марселя или Ниццы по Провансу проводятся однодневные экскурсии, но стоимость их зашкаливает за сто евро на человека.

Самые красивые поля раскинулись на плато горного массива Люберон. Цветет лаванда с начала июля до середины августа. Лето на юге Франции знойное, но есть шанс, что на возвышенности будет не так жарко. Правда, следует опасаться пчел. Я пренебрежительно отнесся к этому предостережению, хоть и заметил нескольких пенсионеров, бегущих прочь от ульев на окраине поля. Стоило мне приблизиться к тому месту, как я убедился, что отмахнуться от роя невозможно. У меня нет аллергии на пчелиный яд, но два полученных укуса заставили взбодриться. Впрочем, цены в придорожных кафе, которыми в основном владеют китайцы, жалят еще больнее.

Моря лаванды перемежаются полями подсолнуха. Особенно симпатичное место – старинное аббатство Сенанк (AbbayedeSénanque), где расположен небольшой музей, посвященный лаванде. А список самых живописных деревень Франции возглавляют расположенные неподалеку Горд, Лурмарен, Ансуи, Мустье-Сент-Мари и Руссийон, около которого в составе горных пород содержится выступающий на поверхность охровый пигмент, резко контрастирующий с зеленью хвойных деревьев.

Кроме того Прованс ассоциируется в нашем представлении со вторым по величине городом Франции – Марселем. Туда я бы советовал ехать лишь тем, кто хочет пощекотать себе нервы. За три проведенных в нем дня мне довелось наблюдать шесть драк с катанием по асфальту, выдиранием волос и швырянием осколками кирпичей. Привокзальные районы полностью заселены выходцами из Северной и Центральной Африки. Полиция там появляется реже, чем лисы на окраине Берлина. А замок Иф, возведенный на островке рядом с марсельской бухтой, интересен лишь упоминанием в романе «Граф Монте-Кристо».

Несравненно привлекательней стоящий на берегу Роны древний Авиньон, являвшийся с 1309 по 1377 год резиденцией папы римского в связи с усилением влияния французского короля Филиппа IV Красивого. В память об этом периоде остался грандиозный дворец-крепость, где во времена папского раскола с 1377 по 1408 год продолжали проживать альтернативные «антипапы». Славен Прованс и небольшими городками, в которых трудились знаменитые импрессионисты, (к примеру, в Арле – Ван Гог, в Экс-ан-Провансе – Сезанн).

Не менее впечатляют и нерукотворные достопримечательности Прованса. Прежде всего это без малого двадцатикилометровый Вердонский каньон, глубина которого достигает семисот метров, а ширина – полутора километров. По дну его бежит речка с прозрачной водой изумрудного оттенка, впадающая в озеро Сент-Круа. Надо заметить, что между стартом и финишем нет возможности выбраться из ущелья – можно лишь повернуть назад. С апреля – по выходным, а в летние каникулы – ежедневно из городка Кастелян в сторону каньона ходит автобус. Это удобно, поскольку остановки расположены в начальной и конечной точках пешеходного маршрута, и люди не привязаны к машинам. Переход занимает около пяти с половиной часов, если не считать паузы. Можно и полюбоваться каньоном сверху – самому объехать его по специально проложенной туристической дороге со множеством смотровых площадок, (автобус охватывает лишь ее половину).

В округе есть еще несколько каньонов поменьше, там часто устраивают тренировки для солдат, развивая альпинистские навыки. Пастухи на лугах неподалеку от ущелий ходят с ружьями даже днем – волки обнаглели настолько, что таскают овец у них из-под носа. Если это повторяется часто, овцы, оказывается, гибнут уже от стресса.

Водится в Провансе и диковинная живность – например, фламинго в заповеднике Камарг, охватывающем огромные территории солончаков и тростниковых болот по сторонам от рукавов Роны. Удивительно красивы и провансальские фьорды, которые именуют каланками. Отправляясь из городка Кассис, по ним курсирует кораблик, подплывая вплотную к четырехсотметровым известняковым скалам. Наверху проложены тропы, не требующие никакой специальной подготовки.

Активный отдых, как известно, способствует пробуждению аппетита. Провансальская кухня разнообразна – из мясных блюд популярна баранина, сдобренная душистыми дикими травами. Обилие морепродуктов позволяет готовить знаменитый буйабес – марсельскую уху из десятка видов мелких рыб с мидиями, пряностями, апельсиновой цедрой и чесночным соусом. Когда-то непритязательная рыбацкая похлебка – буйабес превратилась в изысканное кушанье, особенно если она содержит мясо омара. Гурманы пробуют суп из крабов или икру морских ежей. Рыбные яства хорошо сочетаются с местными белыми и розовыми винами, хотя наиболее известен Прованс красным выдержанным вином Бандоль. Те, кому позволяют средства, балуются трюфелями из местных дубовых рощ, сластены запасаются нугой с миндалем и цукатами. Во многих городках еженедельно устраивают красочные рынки, где наряду с экологически безупречно выращенными овощами и фруктами можно купить экзотические козьи сыры, вымоченные в виноградной водке.

Люди, которые мне встретились в провансальских деревнях, оказались доброжелательными. Я остановился в местечке Триганс, надеясь найти маленькое кафе, но все было закрыто до вечера. Приветливый мужичок на хорошем английском уверил меня, что после двенадцати даже в Кастеляне в большинстве забегаловок устраивают перерыв. Услышав про Россию, он, по-моему, искренне обрадовался и заявил, что мы должны поехать в гости к русскоговорящей даме, которая живет в нескольких километрах от деревни. Мы уселись в его старенькую машинку и заехали на холм, откуда открывался вид на просторные луга. Хозяйкой оказалась внучка белоэмигранта, нашедшего после революции приют в Сербии. Она вышла замуж за французского архитектора и поселилась с ним в перестроенной каменной ферме ХVIII века. Электричество и газ они туда не провели принципиально – пользуются дровами и свечами, хоть и живут в достатке.

Попив чай с домашним хлебом и джемом, мы уже вчетвером снова отправились в деревню, чтобы заняться провансальским национальным видом спорта – поиграть в петанк (проще говоря – в шары). В игре участвовала и пара немецких пенсионеров из Крефельда. Вообще состоятельные люди охотно приобретают недвижимость в Провансе, особенно англичане с их фунтами, более «увесистыми», чем евро. Есть что-то особо привлекательное в провансальской атмосфере – довольно мягкий климат, замечательная природа, сохранность достойных традиций, – всё это привлекает тех, кто не любит шум, но и не хочет полного уединения.







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