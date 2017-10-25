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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Досуг >> Юмор
«Партнер» №10 (241) 2017г.

Шутки Андриано Челентано

Андриано Челентано, конечно же, знаком нашим читателям. Он – певец, композитор, эстрадный актер, известный киноактер, кинорежиссер, сценарист, продюсер. Сегодня мы познакомим вас с Челентано – автором остроумных, немного грубоватых шуток.

 

 

Думал, дышать не могу без нее. Оказалось – насморк.

 

Я обязательно на тебе женюсь. В крайнем случае созвонимся.

 

Первое время у меня поживешь, а утром домой поедешь.

 

– Ты когда-нибудь боялся меня потерять? – Конечно. Как-то мы шли на автобус... я отстал, а у тебя – деньги на проезд.

 

– Или сделаем так, как сказал я! – Или? – Как я сказал, так и сделаем!

 

– Ты на самом деле такой или просто притворяешься? – Я такой. Просто притворяюсь.

 

Ты красивая... а я намного красивее.

 

– Сколько вам лет? – Не помню. – Я бы дал меньше.

 

– Свободна в понедельник в пять? – Да! – Жаль, я буду занят.

 

– Подкиньтесь, я вас одену. – Что? – Оденьтесь, я вас подкину.

 

Если бы мне давали доллар каждый раз, когда я думаю о тебе... я бы начал думать о тебе.

 

– Ты меня любишь? – Да! – Как? – До смерти! – А я думал больше...

 

– Я сегодня опоздал, поэтому вечером уйду пораньше.

 

– Выходи за меня замуж. – Мужчина, за которого я выйду, должен быть отважным и сообразительным. – А ты уже не помнишь, как я спас тебя, когда ты тонула? – Ну да, отважный, но это не значит, что ты сообразительный. – А ты думаешь, кто лодку перевернул?

 

– Ты такой добрый, милый, симпатичный. Настоящий паразит.

 

Она посмотрела на меня, потом на своего парня, потом снова на меня, потом снова на своего бывшего.

 

– Я вернулась, чтобы сказать, что ты ненормальный, хам, женоненавистник, мужлан. – А кроме этого? – Ты еще и хвастун. – Понял. Ты в меня влюбилась.

 

– Я хочу быть только с тобой! – А в чем проблема? – Куда девать остальных?

 

– Дорогой, мы общаемся уже три года, и за всё это время ты только два раза позвонил первым. – Согласен. Я что-то разошелся.

 

– Просто я люблю, когда меня любят. Ну очень мне нравится! Любите меня!

 

– А почему тебя так интересуют мои планы на выходные? – Да вот думаю, куда пойти, чтобы тебя не встретить.

 

– Знаешь, как заинтриговать? – Как? – Завтра скажу.

 

– Мне нужно внимание и уход. – Внимание, я ухожу!

 

Собрал М.Карелин (Хайфа)




<< Назад | №10 (241) 2017г. | Прочтено: 30 | Автор: Карелин М. |

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