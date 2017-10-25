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«Партнер» №10 (241) 2017г.

Футбольная Мюнхенская Бавария нуждается в молодых игроках

«Бавария» нуждается в «молодильных яблоках»?

Александр Кротов (Эссен)





Пять последних чемпионатов Германии футбольный гигант из Мюнхена выиграл безоговорочно. «Безоговорочно» – это не фигура речи. Взгляните на цифры: 25, 19, 10, 10, 15 – это отрыв в очках от команд, занимавших вторые места в этих пяти чемпионатах. Такие цифры располагают к благодушию. Тем более что многие соперники «ложатся» под «Баварию» еще до выхода на поле.

Поэтому мало кто прислушался к предостережению бомбардира баварцев Роберта Левандовского, которое он озвучил перед самым началом чемпионата после предсезонного коммерческого вояжа команды в Азию. «Во время сборов у нас не было времени на тренировки – было много путешествий и товарищеских матчей, но это никогда не помогает, – посетовал Левандовский, – теперь у нас немного времени на то, чтобы суметь натренировать то, что не было сделано во время подготовки к сезону».

Первые две игры, в которых «Бавария» уверенно обыграла Леверкузен и Бремен, навеяли мысль, что Левандовский, который мечтает уйти из «Баварии» к кому-нибудь еще богаче, например, в «Реал» (говорят, он уже учит испанский), просто брюзжит из-за нежелания мюнхенских боссов его отпустить.

Но в третьем туре «Хоффенхайм» Юлиана Нагельсманна преподает баварцам строгий урок. Неуступчивость и строжайшая игровая дисциплина «Хоффенхайма» оказались «Баварии» не по зубам – 2:0 в пользу «деревенщины».

Когда в прошлом сезоне «Хоффенхайм» впервые обыграл «Баварию», Нагельсманн сказал, что он никогда не пробовал наркотиков, но отныне знает, что такое эйфория. Теперь Нагельсманн рискует «сесть на иглу». А если кроме шуток, то в прессе все настойчивее звучат голоса, что именно Нагельсманну предстоит в скором будущем возглавить «Баварию». Какая блистательная карьера – это в тридцать-то лет!

Но после этой оплеухи «Бавария» в трех следующих играх (одна из них – в Лиге чемпионов против «Андерлехта») забивает 10 голов, не пропустив ни одного! Все в порядке?

Однако в шестом туре происходит еще один сбой – невразумительная ничья с «Вольфсбургом» как результат беззубой и безалаберной игры. Вот тут-то и вспомнились слова Левандовского. И не только.

Еще подумалось, что успехи «Баварии» в последней пятилетке базировались в первую очередь на мощных и красивых «крыльях атаки» каких не было, пожалуй, ни в одной команде мира – Франке Рибери на правом фланге и Арьене Роббене на левом.

Эти двое никуда не ушли. Просто первому стукнуло 34, а второму – 33. Они все еще хороши, но Рибери уже не станет тем стремительным «демоном», которого десяток лет никто не мог остановить, и Роббен не сможет убегать от защитников так, что будет казаться, будто защитники стоят на месте.

«Баварии» нужна свежая кровь – это очевидно. И вливать ее придется по ходу сезона. Получится ли?

Словно почувствовав, что баварцы дают ей шанс, лихо рванула на старте дортмундская «Боруссия». Никогда ранее команда после шести туров не имела разницы голов +18 (19:1), никогда ранее команда не имела «ноль» в графе «пропущенные» мячи после пяти туров.

Правда, говорить о решении вечной проблемы «Боруссии» – игры в обороне – рановато, особенно в свете первого матча в Лиге чемпионов, начисто проигранном лондонскому «Тоттенхэму» – 1:3.

А между «Боруссией» и «Баварией» в таблице вклинился тот самый «Хоффенхайм» Нагельсманна. Команда осваивается в элите, несмотря на кадровые потери – в межсезонье ушли в «Баварию» лучшие воспитанники, Руди и Зюле.

Следующий разговор о бундеслиге, через месяц, будет более предметным. Все же сыграны только шесть туров. И европейские турниры только-только стартовали. Так что до встречи в ноябре.







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