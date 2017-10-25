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«Партнер» №10 (241) 2017г.

Теннисный сезон 2017 года

Александр Кротов (Эссен)

Мужчины и женщины– в стиле ретро …

Противостояние Роджера Федерера и Рафаэля Надаля в теннисе сродни противостоянию Анатолия Карпова и Гарри Каспарова в шахматах. Федерер выиграл 19 турниров Большого шлема, Надаль – 16. Федерера называют лучшим теннисистом в истории тенниса вообще, Надаля – лучшим игроком на грунте. С 2005 по 2010 год они возглавляли мировой рейтинг, уступая первую строку только друг другу.

Хотя Надаль выиграл меньше мэйджоров (так еще называют турниры Большого шлема), ему принадлежит достижение, которое вряд ли кто-то когда-то превзойдет – Рафа 10 раз побеждал на кортах Роллан Гаррос и достиг отметки в 10 побед еще в двух традиционных турнирах – в Монте-Карло и Барселоне. Все эти рекорды установлены на грунтовых кортах. Вот уж действительно – король грунта! Колоссальный перевес в личных встречах (23:14) достигнут Надалем именно за счет безоговорочного преимущества на грунте – здесь соотношение просто убийственное – 13:2.

Тем не менее, Федерер находился на вершине рейтинга в течение 302 недель своей карьеры (в том числе – 237 недель подряд). Показатели Надаля – 144 (56). Обратите внимание на даты высших достижений этих теннисистов – Надаль в последний раз был первым номером рейтинга по итогам года в 2013 году, а Федерер – аж в 2009-м. А сейчас какой у нас год?

Кто бы мог подумать, что игроки, которые, конечно же, украшают своим присутствием любой турнир, но достигшие критического для тенниса возраста (Надалю – 31 год, а Федереру и вовсе 36) и давно уступившие первые строчки рейтинга, вдруг обретут второе дыхание и снова вдвоем «сделают» сезон-2017?

Уже в первом турнире Большого шлема, в Австралии, Федерер и Надаль разыграли финал, в котором победил швейцарец. Им суждено было в первой половине года сойтись еще в двух финалах – в мастерсах Майами и Индиана-Уэллс, где Федерер неизменно оказывался сильнейшим. Затем Роджер прагматично взял каникулы на всю грунтовую сессию, понимая, что здесь ему тягаться с Надалем – только воду в ступе толочь. И совершенно правильно сделал, выиграв после отдыха Уимблдон с таким блеском и так легко, как вряд ли у него получалось и в молодые годы.

Ни один финал мэйджоров не обошелся в этом году без того, чтобы на корт не вышел Федерер или Надаль. Собственно, о трех турнирах мы на страницах журнала рассказывали, причем несколько однообразно, потому что «старики» Роджер и Рафаэль по очереди выигрывали турниры, просто сметая соперников, как будто те не самые искушенные в мире профессионалы, а спарринг-партнеры двух «великих и ужасных». US-Open не стал исключением. Да, Федерер дал слабину, проиграв в четвертьфинале аргентинцу Дель Потро. Но следующим соперником латиноамериканца стал Надаль …

А в финале, где на другую сторону корта вышел представитель ЮАР Кевин Андерсон, публика ждала скоротечного «избиения младенца», чтобы устроить овацию Рафаэлю Надалю – теперь уже трехкратному победителю открытого чемпионата США и новому «старому» лидеру рейтинга. Чтобы дополнить ретро-картину нынешнего сезона, добавлю, что кроме двух героев в финалах мейджоров этого года еще участвовали Стэн Вавринка (32 года), Кевин Андерсон (31 год) и Марин Чилич (29 лет).

Молодежь – и Доминик Тим из Австрии, и Ник Кирьос из Австралии, и Саша Зверев из Германии, блиставшие в турнирах второго ранга, в Большом шлеме склонялись перед «стариками» в почтительном реверансе.

Еще одно крутое ретро случилось в финале открытого чемпионата Австралии, где сошлись сестры Уильямс. В девятый раз они разыгрывали финал Большого шлема – казалось бы, можно и привыкнуть. Но в том-то и дело, что все успели отвыкнуть – последний семейный финал случился аж на Уимблдоне-2009!

Чего только после этого не было! Вскоре после того финала у Серены случился разрыв сухожилия, после нескольких операций развилась лёгочная эмболия, лечение которой обернулось огромной гематомой. А у Винус и вовсе был диагностирован синдром Шегрена – аутоимунное заболевание, вызывающее среди прочих тяжелых симптомов сильные боли в суставах. Но сестры вернулись на корт и снова стали побеждать. Это я обращаюсь к тем антагонистам Уильямс, которые любят говорить «надоели» и «сколько можно». Лучше скажите - «гвозди бы делать из этих людей».

Но после такого ретро девушки помоложе совершили крутой поворот, который позволяет сказать о женском сезоне.

… Женщины – в стиле модерн

О триумфах Алены Остапенко в Париже и Габринье Мугурусы в Уимблдоне мы рассказывали довольно подробно.

US-Open преподнес сюрприз еще круче. Мало того что в полуфинале женского турнира оказались четыре американки, из которых только одна, а именно «старушка» Винус Уильямс, входила в первую десятку рейтинга – в финал вышли Мэдисон Киз и Слоан Стивенс, у которых в качестве высшего достижения в Шлемах было всего-то по одному полуфиналу.

Финал, увы, не удался. Видимо, Киз, понимавшая, что это, возможно, единственный шанс в жизни войти в книгу истории тенниса в качестве победительницы мэйджора, перегорела еще до выхода на корт. Стивенс оказалась ментально сильнее и разгромила соперницу с неприличным для финала счетом 6:3, 6:0.

Забавное заявление сделала новоиспеченная чемпионка после финала: мне понравилось побеждать в Шлемах, видели бы вы мой чек, полученный в Нью-Йорке.

Посмотрим, как подтвердят свое реноме молодые дарования в следующем сезоне, ведь «хозяйка» кортов в XXI веке Серена Уильямс грозится после декретного отпуска вернуться в большой теннис уже в январе к турниру в Австралии …







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