Досуг >> Хобби, увлечения

«Партнер» №10 (241) 2017г.

На экранах кинотеатров

СМОТРИТЕ В НОЯБРЕ на немецком:

«The Secret Man» – «Уотергейт. Крушение Белого дома»

Триллер, драма. США (2017).

Режиссер П. Ландесман.

На экранах со 2 ноября

В июне 1972 года в штаб-квартире Национального комитета Демократической партии США, расположенной в гостинице «Уотергейт» в Вашингтоне, были задержаны взломщики. У злоумышленников, кроме отмычек, были обнаружены камеры скрытого наблюдения и «жучки» для прослушивания. В записных книжках взломщиков были записаны телефоны людей из команды Ричарда Никсона, который в то время был президентом страны. Расследование этого происшествия поручили заместителю начальника ФБР Марку Фелту. Он активно взялся за дело, но спустя некоторое время понял, что не только Белый дом, но и его собственное начальство хочет повлиять на ход расследования.

«Mord im Orient Express» – «Убийство в Восточном экспрессе»

Детектив, триллер. Мальта, США (2017).

Режиссер К. Брэна.

На экранах с 9 ноября

Поезд «Восточный экспресс», следующий по маршруту Стамбул – Париж, из-за снежных заносов застрял где-то на территории Югославии. Сколько времени придется стоять в снежной ловушке – неизвестно. А тут еще выяснилось, что один из пассажиров – американец Рэтчетт найден мертвым в своем купе. Среди пассажиров находится знаменитый детектив Эркюль Пуаро. По просьбе директора компании, которой принадлежит экспресс, он берется за расследование преступления. Пуаро обнаружил на теле убитого 12 ножевых ран, нанесённых как правшой, так и левшой. Допросив всех пассажиров вагона, Пуаро приходит к выводу, что у каждого из них был мотив для убийства.

«The Justice League» – «Лига справедливости»





Боевик, приключения, фэнтези. США (2017).

Режиссер З. Снайдер.

На экранах с 19 ноября

Брюс Уэйн (Бэтмен) узнает, что на Землю вот- вот вторгнется армия парадемонов, чтобы уничтожить человечество. Вместе с новой союзницей Дианой, известной как Чудо-женщина, он собирает команду – Лигу справедливости, в которую вошли: самый быстрый человек на свете Барри по прозвищу Флэш, неуязвимый Артур - Аквамен, обладающий телепатическими способностями, и Виктор, по прозвищу Киборг, состоящий не только из живой плоти, но и микросхем и имплантов, что обеспечивает ему сверхчеловеческие физические возможности. Несмотря на уникальный состав Лиги, супергерои всегда действовали в одиночку. А чтобы победить врага, им надо научиться работать в команде.

«Aus dem Nichts» – «Из ниоткуда»





Драма. Германия, Франция (2017).

Режиссер Ф. Акин.

На экранах с 23 ноября









Студентка Катя и курд по имени Нури познакомились на вечеринке и сразу понравились друг другу. Симпатия переросла в любовь, а вот регистрация брака состоялась в тюрьме, куда Нури посадили за распространение наркотиков. После освобождения Нури открыл бюро переводов в Гамбурге, а Катя растила их маленького сына. Однажды она ненадолго оставила сына в офисе отца, а когда вернулась узнала, что муж и сын погибли в результате теракта. Сначала следствие решило, что это дело рук наркомафии, мстящей Нури за то, что он отошел от дел. Потом под подозрение попадает одна неонацистская пара, но на суде они были оправданы. Тогда Катя решает сама отомстить за смерть сына и мужа.

СМОТРИТЕ В ОКТЯБРЕ на немецком:

«Blade Runner 2049» – «Бегущий по лезвию 2049»

Триллер, фантастика. Великобритания, Канада, США (2017).

Режиссер Д. Вильнев.

На экранах с 5 октября

Для выполнения опасных и сложных работ ученые создали роботов – репликантов. Внешне они не отличаются от людей, а новейшие модели даже превосходят их интеллектом и силой. В соответствии с заложенной в них программой, через 4 года репликанты умирают. Но многие из них стали взламывать эту программу. Для ликвидации репликантов была создана специальная команда охотников. В руках сотрудника этой команды Кея оказывается информация о том, что новые модификации репликантов несут угрозу всему человечеству. Он отправляется на поиски лучшего офицера подразделения Декарда, который 30 лет назад пропал при загадочных обстоятельствах.

«American Assassin» – «Наёмник»

Боевик, триллер. США (2017).

Режиссер М. Куэста.

На экранах с 12 октября

Митч со своей девушкой отдыхал в одной из азиатских стран. В тот день, когда он решил сделать ей предложение, девушка погибла в результате теракта. После этого Митч решил в одиночку разыскивать террористов и уничтожать их. Когда он ликвидировал одну из таких групп, Митч попал в поле зрения ЦРУ. Ему предлагают стать сотрудником управления, но прежде Митч должен пройти подготовку у одного из ветеранов ЦРУ Стэна Херли, который должен обучить парня азам профессии. Через некоторое время Митч вместе со своим наставником приступили к работе. Они должны найти и ликвидировать главаря группировки, который задумал устроить в странах Среднего Востока Третью мировую войну.

«Der Schneemann» – «Снеговик»





Драма, криминальный триллер. США, Великобритания, Швеция (2017).

Режиссер Т. Альфредсон.

На экранах с 19 октября

В одном из районов Осло пропала женщина. Когда ее тело было обнаружено, на месте преступления не было никаких следов, ни одной зацепки, ничего, что могло бы помочь следствию. Но еще более странным было то, что у жертвы отсутствовала голова, а рядом с телом стоял снеговик. Спустя некоторое время был найден еще один труп женщины, а рядом опять стоял снеговик. Расследованием этих убийств занялся один из лучших детективов Харри Холе, на счету которого много раскрытых непростых преступлений. Вместе со своей помощницей Катрин он установил, что жертвами были исключительно молодые женщины, у которых были дети.

«Django» – «Джанго»





Биографический, драма. Франция (2017).

Режиссер Этьен Комар.

На экранах с 26 октября









Джанго родился в цыганской семье, кочевавшей по Бельгии. Он с детства интересовался музыкой, научился играть на банджо и скрипке. Но его главным инструментом стала гитара. Даже после того, как в пожаре у него пострадала левая рука и на ней рабочими остались только три пальца, он не забросил гитару. Джанго разработал собственную технику игры и перешел с цыганских мелодий на джаз. Он организовал квинтет, который к началу Второй мировой войны стал известным в Европе. После одного из успешных концертов в оккупированном Париже Джанго в принудительном порядке собираются отправить на гастроли в Германию. Такая перспектива не прельщает музыканта, и он решил бежать.





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