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«Партнер» №10 (241) 2017г.

Ловля рыбы в Германии с помощью оснастки Каролина

«Каролина» и с чем ее «едят»

Вадим Метцгер (Хаген)

Общаясь с начинающими рыболовами, часто слышу: не могу ничего поймать на джиг. Причин этому может быть много: неправильно подобрана снасть (мягкий спиннинг, слишком маленькая катушка, леска, вместо плетенки ...), неправильно выбрано место и время ловли, не те, что нужны, приманки ...

Но самое главное, на мой взгляд, это ошибки в проводке. Начинающие рыболовы чаще всего допускают погрешности в технике проводки, что и приводит к отсутствию поклевок.

Научить новичка сразу безукоризненно проводить приманку нереально, а вот немного скорректировать оснастку можно. Если вместо джигголовок и чебурашек собрать "каролинскую" оснастку, результат ловли может измениться кардинально.

«Каролина» пришла в Европу из Америки. Собирается она следующим образом. К основной плетеной леске привязывается поводок из флюрокарбона. На него одевается «пуля» из свинца или другого металла. Дальше одевается бусинка, желательно стеклянная. Потом привязывается вертлюжок, а к нему поводок из флюрокарбоновой лески длиной от 20 до 120 см. К поводку привязывается офсетный крючок, на который одевается силиконовая приманка.

Основным достоинством этой оснастки является ее максимальная проходимость в «крепких» местах, среди зарослей водорослей и коряг. Когда мы ловим хищника на Рейне, таких мест встречается немного. Большинство зацепов происходят, когда леска или «пуля» застревает между камнями. В таких условиях «каролина» не имеет никаких преимуществ перед обычной джигголовкой. Для чего же тогда использовать ее новичку?

Благодаря тому, что приманка разнесена с огрузкой, сглаживаются погрешности в проводке. Мы забрасываем оснастку, выбираем слабину и даем «пуле» упасть на дно. Потом мы делаем подрыв кончиком спиннинга и снова выбираем слабину. После приземления грузика на дно приманка какое-то время парит в толще воды. Хищник воспринимает ее как объект охоты и атакует. Всем известно, что рыба не кусает жертву как собака, а втягивает ее в пасть вместе с водой. Естественно, что гораздо легче проглотить силиконовую рыбку на одном крючке, чем вместе с джигголовкой или чебурашкой. Поэтому использование «каролины» приводит к большему числу пойманных рыб.

Насадкой для ловли хищника могут служить силиконовые виброхвосты, твистеры, черви и т.д. Очень хорошо себя зарекомендовала продукция таких рыболовных фирм, как KeloFishing, Toirtap.

В наших условиях можно вместо офсетного крючка использовать обычный, что увеличивает количество реализованных поклевок. Для того чтобы не потерять всю оснастку при зацепе, поводок, идущий от вертлюжка к крючку, делают немного тоньше, чем флюрокарбоновый поводок, соединяющий основную плетеную леску с вертлюжком. При таком варианте теряется только крючок с поводком, а остальная оснастка сохраняется.

Следует объяснить начинающим рыболовам, как правильно подобрать вес «пули». Если после подрыва и выбора лески грузик падает на дно за 2-4 секунды, значит всё правильно. Если отягощение касается дна через 5 секунд и больше, то вес огрузки надо увеличить, а если «пуля» постоянно волочится по дну, ее вес нужно уменьшить.

Длина поводка с приманкой зависит от активности рыбы и от того, в каком слое воды она охотится за мальком. Зимой хищник чаще держится у самого дна, поэтому иногда хватает длины 20 см. Летом прожорливые хищники ищут свою жертву в толще воды, поэтому длина поводка может быть более метра.

Размер самой силиконовой приманки зависит от размера потенциальной жертвы, на которую охотятся безжалостные «киллеры». Если малек небольшой, то достаточно искусственного малька или рака длиной 4-5 см. Если судак или окунь охотятся за более крупной добычей, то используем силикон длиной 7-10 см. Вместо силиконовых приманок можно использовать плавающие воблеры, иногда это очень выручает.

На «каролину» отлично ловятся не только судак и окунь. Довольно часто на нее попадаются язь, жерех и даже щука.

На фотографии, которую вы видите, судак 75 см были пойманы на «каролинскую» оснастку. Кроме него был пойман еще окунь 40 см. Мои спутники ловили на джиг и остались без трофеев, день был очень сложный, клев слабый. Только благодаря этой оснастке у меня был такой хороший результат.

Друзья, попробуйте и вы половить на «каролину», результат не заставит вас долго ждать!







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