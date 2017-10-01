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«Партнер» №10 (241) 2017г.

Кроссворд





По горизонтали:

1. Станок артиллерийского орудия. 7. Кислое кобылье молоко. 10. Казачий чин. 11. Шкаф для посуды. 12. Крупная обезьяна. 13. Средство связи или СМИ. 14. Болотная трава с острыми листьями. 15. 1 ар (разг.). 16. Согласованность движений в танце. 19. Норма, эталон. 22. «Мокроступы». 23. Щепочка или стружка, застрявшая в коже. 26. Геометрическая кривая. 29. Дробная часть логарифма числа. 33. Река, впадающая в Бугский лиман в районе Николаева. 34. Божество природы в древнегреческой мифологии. 36. Доказательство невиновности. 37. Выпечка из муки, сахара и взбитых яиц. 38. Вольтер назвал это чувство «ядом для сердца». 39. Хищная рыба. 40. Французский писатель, отказавшийся в 1964 году от Нобелевской премии. 41. Одно из центральных понятий в индийских религиях.

По вертикали:

1. Аркан. 2. Историческое название Тайваня. 3. Марка авто из ГДР. 4. Российская оперная дива. 5. Советский физик-теоретик. 6. Совокупность действий, приводящих к желаемому результату. 7. Авиационное топливо. 8. Обращение человека к богу. 9. Каменная глыба. 17. Вьющееся растение. 18. Живица, канифоль, битум. 20. Щеголь, франт, модник. 21. Вид макаки или одна из систем группы крови. 24. Вестник, озвучивавший монаршие указы. 25. Боец в тылу врага. 27. Список, указатель, кадастр. 28. Лошадь из рассказа О.Генри, которая «не вынесет двоих». 30. Подпольный бизнесмен (разг.). 31. Учебное полугодие в вузе. 32. Две «секретных» карты в преферансе. 33. Снежный барс. 35. Герой «Военной тайны» А.Гайдара.

Ответы на кроссворд 9.1, опубликованный в номере 9 (240)/2017

По горизонтали: 1. Каторга. 5. Статист. 11. Гренобль. 12. Фаталист. 14. Омар. 15. Акведук. 16. Шарж. 19. Антисептик. 20. Танкер. 22. Эркер. 23. Ртуть. 29. Сфинкс. 30. Галантерея. 32. Ужин. 33. Бавария. 34. Янко. 37. Апартеид. 38. Максвелл. 39. Гамбург. 40. Тибальд.

По вертикали: 2. Алебастр. 3. Озон. 4. Геликоптер. 6. Ткачук. 7. Трап. 8. Свинарка. 9. Игроман. 10. Стожары. 13. Федин. 17. Ксерокс. 18. Кантата. 21. Страдивари. 24. Эскулап. 25. Титикака. 26. Сарай. 27. Крендель. 28. Аятолла. 31 Калибр. 35. Штаб. 36. «Асса».









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