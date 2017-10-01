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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Досуг >> Тесты, загадки, головоломки, кроссворды
«Партнер» №10 (241) 2017г.

Судоку


Ответы на «СУДОКУ» здесь ...

 

Найдите 16 различий  

 



Рисунок В.Курту


<< Назад | №10 (241) 2017г. | Прочтено: 24 | Автор: Шкляр Ю. |

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