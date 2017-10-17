Анонсы ноябрьского номера журнала «Партнёр»

«Партнёр» – журнал для всех!

Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном, и обо всём увлекательно, – это стиль «Партнера».



А теперь коротко о главном.

Выборы состоялись. Какие задачи ставят перед собой парламентские партии и как будут их решать?



После состоявшихся выборов в бундестаг журнал обратился к представителям парламентских партий с рядом вопросов, среди которых были «Как вы оцениваете результат своей партии на выборах?», «Можно ли считать, что кризис беженцев прошел „острую фазу“» или «Не видите ли вы опасности того, что увеличение доли мусульман в населении страны приведет к росту антисемитских и антиизраильских настроений?» На наши вопросы ответили представители пяти партий: CDU, SPD, AfD, FDP, die Grünen... А. Кротов Читать далее >>

«Отделимся и заживем!»

Бурлит Каталония. Новости оттуда вот уже которую неделю не уходят с первых полос мировых изданий. События в Каталонии показывают, насколько острой и сложной проблемой в современном мире, в том числе в демократических и вполне благополучных странах Евросоюза, стало стремление различных народов и территорий создавать самостоятельные государства. Как относиться к этому явлению? Сепаратизм в эпоху глобализации: национальные мечты и экономические реалии... Курс Консалтинг



Российские и казахстанские пенсии и немецкое пенсионное законодательство



Новые заботы, связанные с пенсионными делами, появились этим летом у переселенцев из Казахстана. Немецкая пенсионная касса массово потребовала от поздних переселенцев – получателей пенсии за иностранный трудовой стаж сообщить о параллельном получении иностранной пенсии, указать срок начала ее получения и размер пенсионной выплаты за прошедшие годы. Некоторые переселенцы столкнулись с требованием представить свидетельство о неполучении российской пенсии. Как действовать в этой ситуации? Наши эксперты помогут вам разобраться. Т. Пуэ





Hartz IV. Домовладелец «на пособии»

Если дом или квартира, принадлежащие безработному, превышает допустимую по социальным нормам площадь, то такая недвижимость уже не считается «защищенной собственностью», а значит, может быть реализована для финансирования жизненных потребностей владельца. Возможность обойтись без помощи государства дают потерявшему работу владельцу недвижимости продажа или получение кредита. Как крайний случай допускается сдача в аренду части дома или квартиры... М. Миронов

Нобели 2017





Лучшие в мире науки. Стали известны имена лауреатов Нобелевской премии. Среди них нет наших соотечественников, однако повод для гордости есть: самых престижных в научном мире наград в области физики и химии удостоены немецко-американские учёные. В этом году размер Нобелевской премии был увеличен на 12,5 процентов, она составляет 1,12 миллиона долларов. Итак, премии присуждены, кто же на этот раз взошел на Олимп знания и духа? С. Мучник

Какая вода лучше? Семь вопросов и семь ответов

Какая вода качественнее – в бутылках из магазина или из водопровода? Если говорить о вкусовых качествах и содержании минеральных веществ, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Что же касается наличия бактерий и других вредных веществ, то водопроводная вода подлежит большему контролю, чем минеральная из источника. При этом коммунальные водохозяйственные предприятия гарантируют безупречное качество своей воды. И это действительно так: более чем в 99% проб все показатели воды соответствуют нормам. Т. Бальцер

Неубиваемый айфон

«Десять», а не «Икс», – так начинают все разговор о новом чуде компании Apple – об iPhone X . Самый умный, самый надежный, самый мощный в мире, еще мощнее, чем его предшественник, – он может всё. Наверное, ни один продукт массового потребления не развивался за последние годы так стремительно, как смартфоны. Причем развитие идет с явным ускорением, приборы становятся все совершеннее, и, кажется по крайней мере, конца этому совершенству не видно. И вот – iPhone X. Это – шаг за горизонт. Здравствуй, будущее! Корпорация Стива Джобса отмечает десятилетие выхода первой модели айфона... С. Мучник



В поисках орхидеи

Немецкая система высшего образования продолжает вызывать бурные дискуссии. В Германии – не только самые долгие в мире каникулы, но и самый продолжительный в мире срок обучения в вузе, а также «самые старые» в мире выпускники. Всё большее число студентов прерывает учебу, не получив диплома. В немецком обществе заговорили о кризисе высшего образования... И. Бруштейн

Нашло дышло на дышло

Российский МИД нечасто вызывает на ковер послов иностранных держав. Вызов четырех послов сразу, да еще из-за памяти о Холокосте – неслыханный случай. Но именно это и произошло в начале августа – послов Польши, Нидерландов, Словакии и Израиля вызвали на Смоленскую площадь, чтобы сообщить им российское «фэ» относительно «собиборского» скандала. Скандал же заключается в том, что польское правительство отказало России в участии в международном проекте обновления музея-мемориала «Собибор»... П. Полян

Личности в истории. Александр Керенский

Без него невозможно представить себе революцию 1917 года. «Для нас Керенский не министр, не народный трибун… Керенский – это символ революции», – писали поклонники «народного министра». За несколько месяцев он успеет стать полновластным правителем России, кумиром толпы, врагом правых и крайних левых, неудачливым полководцем, а затем и проигравшим политиком. Его краткая эпоха вобрала в себя множество драм, определивших судьбу страны на десятилетия вперед… Б. Колоницкий

Операция «Подъём»

Северный флот прощался со своим погибшим кораблём. В кильватерном строю с включёнными сиренами прошли корабли во главе с атомным ракетным крейсером «Пётр Великий». На воду были опущены венки. Шотландские водолазы опустили на дно, на место, где без малого 14 месяцев лежал погибший «Курск», памятную доску: «В память о 118 членах экипажа российской АПЛ «Курск», погибших 12 августа 2000 г. Наши мысли обращены к семьям погибших». Об уникальной операции по подъему АПЛ «Курск»… К. Ришес

Марлен Дитрих и Эрих Мария Ремарк: трудная любовь

Они стали кумирами двух поколений. Их имена окружены легендами. Любовь этих двух великих людей была непростой. Легкими их отношения могли показаться лишь со стороны, а в реальности они были наполнены обидами, упреками, страданиями, – поистине хождением по мукам. И все-таки этой любви суждено было стать одной из величайших историй любви ушедшего века... Г. Ионкис

Академик Колмогоров и его знаменитые школы

Просто академик. Так называл себя Андрей Николаевич Колмогоров. А был он членом девяти иностранных академий и лауреатом самых престижных научных премий. Менее широко известно, что он был инициатором открытия физико-математических школ для одаренных школьников в Москве, Ленинграде, Новосибирске и Киеве, которые стали любимым его детищем на многие годы... И. Парасюк

Веселый праздник Хэллоуин

В США Хэллоуин считается самым массовым и веселым праздником после Рождества и Пасхи. Американцы тратят на Хэллоуин ежегодно больше 2,5 миллиардов долларов. Знаете ли вы, что Хэллоуин – один из самых древних праздников в мире? И то, что его сущность не ограничивается бесовским нарядом, тыквой и свечами – тоже факт. История «Дня Всех Святых» (а именно так называется это мистическое действо) уходит своими корнями в глубокие кельтские почвы, и американские кинематографисты здесь не при чем... А. Сигалов

Меерсбург: встреча с прекрасным

В маленьком уютном Меерсбурге несколько музеев: городской истории, Библии, Ковроткачества, Княжеский домик поэтессы Аннете фон Дросте-Хюльсхофф, Цеппелина… На просторах Боденского озера (63 км длиной, глубина до 252 м) река Рейн, образно говоря, как бы накапливает силу, чтобы пронести свои воды через тысячу километров от города Констанц на Бодензее до Северного моря… Каждому читателю нашего журнала нужно непременно совершить путешествие по Боденскому озеру... Ф. Патрунов