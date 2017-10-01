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«Партнер» №10 (241) 2017г.

Мода 2017. Осень в красном и клетчатом

Осень в красном и клетчатом

Мода и стиль

Марина Баст (Франкфурт-на-Майне)





Осень наступила не только по календарю. Накрапывает мелкий дождик или светит солнце, но каждое утро возникает вопрос, что надеть? Все тенденции моды осеннего сезона 2017 уже разработаны и показаны на Неделях моды еще в феврале-апреле нынешнего года, а некоторые идеи уже запущены в производство…

Стоит посмотреть, чем порадует нас модная индустрия нынешней осенью. А если вы не настолько состоятельны, чтобы полностью менять свой гардероб каждые полгода, то немного фантазии, порыться в шкафу, и вы опять на пике моды. Ведь мода повторяется. Этой осенью это особенно заметно. Например, опять последним писком моды стали давно забытые плиссированные юбки. Roberto Cavalli предлагает носить эти юбки с курткой-косухой, а Fendi – со свитером. Плиссированная юбка становится настолько популярной, что вытесняет узкую юбку-карандаш из офисной одежды.

В дождливый день так хочется закутаться в плед и забраться на любимый диван с чашечкой кофе или чая. Мода этой осени комфортна, как никогда. Это широкие, объемные трикотажные кардиганы, непременно размера оверсайз. Их можно носить не только дома, но и на службу, на прогулку, они могут служить вам вместо пальто. В общем, вязаный кардиган – незаменимая вещь осенью.

Снова возвращаются в моду меховые пальто и куртки из различных кусков меха, сшитых в беспорядке и, как кажется на первый взгляд, вопреки крою. Но это и есть самое модное. Дизайнеры марок Fendi, Blumarine, Sacai, Roberto Cavalli, Chloè вдохновились одеждой народов Крайнего Севера, а точнее шаманским кафтаном. Выглядит действительно неординарно. Загляните в онлайн-магазин Blumarine, и вы в этом убедитесь. http://www.blumarine.com/de/blumarine-women-main-collection

Правда, стоит такой модный меховой кафтанчик минимальной (в Германии) зарплаты за полгода. Ну, так ведь это – подиум!

Осень всегда радует нас своими красками: желтыми листьями, прозрачной синевой неба. Одежда же в этом году модна черного цвета. Но не будем утверждать, что это основной цвет. Популярны также серые, цвет топленого молока, натуральные коричневые, от цвета шоколада до бежевого.

Чтобы было не так скучно от бесконечных черных одеяний, дизайнеры обратились к красному цвету. Именно красный – цвет осени 2017-го. Красным может быть что угодно: пальто, юбка, обувь, костюм. Причем в сочетании, например, с зеленой блузой или шарфом. Красный моден всех оттенков: от терракоты до темной вишни.

Модели из коллекции Fendi, к примеру, одеты в красные сапоги. Кстати, отличное сочетание с серым!

Причем красный моден и для мужчин. Джентльмены, вы можете надеть красные кожаные брюки. Почему нет? Может быть, это именно то, о чем вы так долго мечтали. Если уже говорить о моде для мужчин, то она также обратилась к 1970-м. Что тут удивительного! Поколение, родившееся в те годы, занимает ведущие позиции в моде. А что лучше, чем воспоминания детства?

Модный мужской костюм должен быть несколько узковат и коротковат. Вернее, должен так смотреться. Брюки узкие по всей длине, часто короче классического варианта с ниспадающей складкой. Именно такой силуэт можно видеть в коллекции Massimo Dutti. Так что любителям складок на брюках всё же придется обратиться к портным, чтобы, как нынче принято говорить, не выглядеть полным отстоем.

В силуэте четко прослеживаются воспоминания о 1970-х. Вряд ли есть надежда, что у кого-то в гардеробе сохранились вещи того времени, но вдруг. Если нет, то вспоминайте, как вы одевались в молодости и – вперед: узкие жакетики, береты, клешные брюки, крупные очки – всё подобрано по цвету в терракотово-шоколадной гамме, как в коллекции российского бренда Laroom. Марка была создана в 2010 году дизайнером Евгенией Легкодымовой. Сегодня, пригласив на место директора Юлию Перевалову, бренд вполне уверенно выходит на международный уровень.

Осеннюю коллекцию Евгении Легкодымовой можно увидеть здесь http://www.laroom.ru/collections?season=48GuEjPn2PDkCdJLe

Если вам дороги как память 1980-е, то их вы можете найти в идеях Джорджо Армани. Хотя его модели этой осени выглядят более изысканно, но плечи не столь широки, силуэт мягкий, струящийся, и сдержанный макияж напоминает, что мы всё-таки находимся во втором десятилетии XXI века.

Коллекцию можно увидеть здесь https://www.vogue.ru/collection/autumn_winter2017/ready-to-wear/milan/Giorgio_Armani/

В моде клетка, причем в одном комплекте можно сочетать две различные клетки, выглядит вызывающе, но модно. В клетку может быть юбка, куртка, шарф, ботинки. Всё, что угодно. Лучше, если всё это надеть вместе. Хорошо проходит и сочетание крупной и мелкой клетки. В общем, если у вас еще не рябит в глазах – смело надевайте. Пусть в глазах рябит у вашей соседки.

Модные принты напоминают восточные ковры или гобелены. Так что если для пошива модной курточки вы используете ткань, оставшуюся от обивки дивана, то вас никто не осудит, скорее наоборот. В моде также бархат. Мягкие, плюшевые очертания, складки создают очень уютное ощущение. Ну и конечно – синтетические ткани. Люрекс снова в моде. Особенно модно, если на люрексные колготки надеть блестящие босоножки. Вы удивлены? Но ведь мы говорим не о стиле или хорошем вкусе, а о моде. Приходится выбирать.

Покрой женских брюк разнообразен, как всегда. Здесь и узкие брюки-дудочки, и клеш, и даже брюки-бананы 1980-х. Очень модны длинные и широкие брюки-клеш. Такие брюки были представлены и в коллекции Alexander McQueen, и у Chloé, и у Ralph Lauren. И у всемирно известного немецкого дизайнера Jil Sander. Ярко-розовыми брюками-клеш «в пол» порадовал поклонников и Zuhair Murad. Так что не отвертеться. Брюки должны волочиться по земле. Если вы готовы к неудобствам подобного рода, то сможете себе позволить самый модный силуэт осеннего сезона. Зато потом их можно будет заузить и укоротить.

Самый модных стиль сезона – ковбойский. Причем, как для мужчин, так и для женщин. Сочетание клетчатых рубашек с джинсовыми куртками, широкополые шляпы, в общем, всё, что присуще ковбойскому стилю. Удобно, свободно и особенно не задумываясь, можно этой осенью выглядеть очень модно.

Обувь должна блестеть. В сочетании с плотными цветными или ажурными колготками это выглядит несколько неординарно, но на то и мода. Кстати, можно подобрать колготки в цвет принта на платье. Не могу сказать, что это будет выглядеть весьма изысканно, но – модно. При этом может быть и остроносая обувь на шпильках, и с круглым носом на платформе, обитая металлическими бляшками – единого регламента нет. Единственное условие – обувь должна быть интересной и обращать на себя внимание. Хитом сезона становятся высокие, выше колен сапоги-ботфорты. Их можно носить не только днем, но и к вечерним нарядам. Конечно, если вам позволяет рост. Иначе вы будете напоминать кота в сапогах.

Дамы же в возрасте предпочитают стильную одежду. Помимо ковбойского стиля, моден стиль «Бохо». Стиль «Бохо» произошел от bohème (франц.) – богема. Это смешение стиля хиппи с фольклорным стилем, стилем сафари, сюда же добавляются этнические мотивы, немного стиля «Милитари», ну и винтажа по вкусу. В общем, сборная солянка, предназначенная для людей свободных внутренне и не обращающих внимания на то, что подумает фрау Шмидт из соседней квартиры.

Что касается аксессуаров, то мы уже упомянули клетчатый шарф. Сумки осенью по-прежнему вместительны, хотя размером чуть меньше, чем прежде. Ориентируемся на формат А4. Ноутбук в нее может и не войти, а вот планшет – просто обязан. Хозяйственная сумка вполне подойдет. Ансамбль дополнит очень широкий пояс из кожи или замши, ну или на худой конец – из ткани контрастного цвета. Маленький фетровый или кожаный беретик или шляпка в стиле 1960-х – и модный образ осени готов. Но настоящим хитом осени становится мужская кепка, особенно кожаная, что снова относит нас в 1970-е.

Итак, что нам необходимо, чтобы выглядеть модно нынешней осенью? Широкий пояс, плиссированная юбка, клетчатая куртка или пиджак, колготки в сеточку, блестящая обувь. Надеваем всё вместе. Вы уверены, что всё это вам нужно?







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