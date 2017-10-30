Семья >> Семья и школа

«Партнер» №10 (241) 2017г.

Как воспитывали Марка Цукерберга

Самуил Шпигель (Дортмунд)

Надеюсь, читателям не нужно представлять компьютерного гения и одного из самых успешных предпринимателей современности Марка Цукерберга? В интернете о нем достаточно информации, да и журнал «Партнёр» тоже не обошел Марка вниманием. Мне бы хотелось остановиться на воспитании, которое Марк получил в семье. Думаю, что именно воспитание сыграло важнейшую роль в становлении одного из наиболее успешных людей нашего времени.

Семья Марка Цукерберга

Отец Марка Цукерберга – Эдвард родился в семье почтальона и домохозяйки. Его родители, будучи людьми небогатыми, хотели, чтобы сын получил профессию, которая обеспечивала бы ему устойчивый заработок, и потому после окончания средней школы Эдвард выбрал зубоврачебный колледж Нью-Йоркского университета. Впрочем, в школьные годы его увлекали также естественные науки и математика, но Эдвард считал, что устойчивое финансовое положение может обеспечить только специальность врача. Позднее он шутил: «Если вы родились в еврейской семье и у вас есть хотя бы половина мозгов, то ваши родители начинают мечтать для своего ребенка о карьере врача или дантиста». Колледж Эдвард окончил в 1978 году и с тех пор работает дантистом, имеет свой зубоврачебный кабинет.

В студенческие годы Эдвард познакомился с Карен Кемпнер, веселой и стройной девушкой, которая училась в Бруклинском медицинском колледже, мечтая овладеть специальностью психолога. В 1979 году Карен и Эдвард поженились. Много лет Карен Кемпнер, теперь уже Цукерберг, успешно работала в избранной ею области, но всё же оставила карьеру, когда в семье родился четвертый ребенок. Всего у супругов было уже три дочери и сын: Рэнди, Марк, Донна и Ариэль.

Предки Эдварда и Карен Цукерберг – выходцы из Украины: Эдварда – из Галиции, а Карен – из Винницы. Всё это «дало право» в 2015 году премьер-министру Украины Арсению Яценюку объявить Марка Цукерберга украинцем и призвать граждан Украины переходить из русской социальной сети «ВКонтакте» в американский Facebook, созданный «украинцем» Цукербергом.

В 2002 году Марк поступил в Гарвардский университет на факультет психологии (влияние матери!) и одновременно на курсы по информационным технологиям. Как и многие американские студенты, Марк жил в студенческом общежитии, в котором и создал свой проект TheFacebook. Этот проект принес ему успех и сделал самым молодым миллиардером в мире.

Учиться в таком престижном университете, как Гарвардский, и одновременно воплощать в жизнь свои идеи у Марка не получалось, и он, несмотря на возражения родителей, на втором курсе оставил университет. Казалось бы, такой умный еврейский мальчик, а университет не закончил! Сразу же успокою тех, кого этот факт огорчил: двенадцать лет спустя Марк Цукерберг всё же завершил учебу и получил диплом почетного доктора права. Правда, дипломную работу Марку писать не пришлось – ему засчитали в качестве этой работы разработку программного обеспечения социальной сети.

После присвоения докторской степени Марк Цукерберг обратился к своей матери: «Мама, я всегда тебе говорил, что вернусь, чтобы получить степень!» В общем, как сказала бы в таком случае героиня Клары Новиковой тетя Соня: «Миллиарды – это хорошо, но диплом ребенку тоже нужен!»

В 2012 году Марк создал свою семью, женившись на Присцилле Чан, которая получила специальность педиатра и педагога. 1-го декабря 2015 года у Марка и Присциллы родилась дочка Максима, а 28 августа текущего года, то есть совсем недавно, в семье Цукербергов-Чан родилась вторая дочка, которую назвали Августа.

Много работать и быть примером детям



Дети Эдварда и Карен Цукерберг выросли в семье, которая много работала, что, в общем, характерно для большинства успешных американских семей. С детских лет они видели, что благосостояние семьи основано на упорном труде родителей. Именно пример родителей, а не только их пусть и правильные наставления, стали важнейшим фактором воспитания юных Цукербергов.



Их отец не только непрерывно совершенствовался как дантист, но постоянно занимался вопросами организации работ в своем праксисе, он один из первых начал использовать вычислительную технику и современные управленческие технологии. Именно в праксисе отца Марк Цукерберг познакомился с компьютерами, понял их необходимость в практической деятельности. «Мои дети выросли у меня на работе и постоянно имели доступ к компьютерам», – вспоминал доктор Цукерберг. Он подчеркивал, что и дома у Марка с самого детства были компьютеры. Сегодня, рассказывая о воспитании Марка, Эдвард вспоминает, что его сын с детства был с компьютером на ты.

И еще один важный принцип воспитания от Эдварда Цукерберга: «Лучшее из того, что мы сделали как родители, – мы не заставляли наших детей идти по тому или иному пути. Наоборот, мы приняли и поддержали их сильные стороны и всегда стремились способствовать развитию их интересов. Марку было скучно на школьных занятиях, поэтому я предложил ему написать примитивную версию программы мгновенных сообщений, которая позволяла бы общаться людям в стоматологической клинике и дома по компьютеру. Мы назвали эту программу ZuckNet».

Для ребенка чрезвычайно важно, чтобы его уважали как личость, гордились его успехами. Оценка родителей делает ребенка более уверенным в себе, более самостоятельным. В то же время родители не должны закрывать глаза на недостатки своих детей, при этом не унижая их ни в собственных глазах, ни в глазах окружающих.

И опять обращаемся к опыту Цукерберга-старшего. Он всегда говорил о Марке как о «хорошем ученике с особыми способностями к математике и наукам», но вместе с тем отмечал, что Цукерберг-младший был очень тихим мальчиком, которому не нравилось хвалиться своими достижениями. Вместе с тем Эдвард подчеркивал, что и он, и жена всегда гордились успехами Марка и достижениями остальных детей».

Важный вопрос в системе воспитания – наказание детей за их проступки. Отец Марка подчеркивает, что никогда не верил в эффективность телесных наказаний, однако, по его мнению, родители должны сразу же дать понять детям, что когда они плохо поступают, то это недопустимо: «Если дети с раннего возраста усвоят, что определенные поступки или поведение вам не нравятся, они будут и в дальнейшем понимать ваше отношение к целому ряду вопросов».

Эдвард считает, что семейное воспитание не должно сводиться к подготовке ребенка к успешной карьере. Дети обязательно должны развиваться гармонично, находить время и для работы, и для увлечений. И опять же пример для детей – жизнь их родителей. Сам Цукерберг-старший много лет увлекается дайвингом и гордится своими успехами в этом виде спорта, а его офис украшает чучело огромной рыбы – охотничий трофей Эдварда.

Широк круг интересов и Марка Цукерберга – он увлекался фехтованием, математикой, изучал латынь и древнегреческий, а психология так его заинтересовала, что он поступил на факультет психологии Гарвардского университета.

Дом и работа

Как часто слышишь заявления: «Мне некогда заниматься домом, у меня не хватает времени на воспитание детей. Мы с женой – люди чрезвычайно занятые: учимся, делаем карьеру, зарабатываем деньги. Кстати, в первую очередь для того, чтобы наши дети были сыты, одеты, имели те же компьютеры». А вот доктор Цукерберг подчеркивает: «Моя жена была просто супервумен, она справлялась и на работе, и дома».

И еще один важный результат правильного воспитания детей в семье Цукербергов – их удивительная скромность. Обычно мультимиллиардер Марк Цукерберг одет в серую тенниску и джинсы, и только на официальные приемы, например, такие как встреча с президентом России, одевает строгий костюм.

Проживает семья Цукебергов в собственном доме, таком, в котором обычно живут представители американского среднего класса. Фото этого дома имеется в Google, желающие могут его сравнить с дворцами российской элиты.

И еще один важный результат семейного воспитания Марка – его активное участие в благотворительной деятельности. После рождения первой дочери глава Facebook пообещал, что постепенно передаст 99% своих акций на благотворительные цели. Замечу, что в 2016 году Марку Цукербергу принадлежали 400 миллионов акций Facebook, которые стоят почти 52 миллиарда долларов.

Марк и Присцилла продолжили традицию активного участия в воспитании своих детей. Несмотря на свою занятость, Марк брал декретный отпуск, чтобы начать воспитание своей первой дочери с самых первых дней ее жизни. Он ушел в «декрет» и совсем недавно, после рождения второй дочери – Августы. А своей первой дочери Марк и Присцилла написали письмо, в котором изложили свои принципы воспитания и взгляды на будущее устройство мира. «Мы сделаем всё возможное для того, чтобы вырастить еще одну сильную женщину», – обещали они.

Вы можете и сами познакомиться с этим письмом, его просто найти в Google. Наберите «Марк Цукерберг. Письмо к дочери» Прочтите. Очень советую!







Мне понравилось? (Проголосовало: 4)

Поделиться: