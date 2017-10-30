Семья >> Семья и школа

«Партнер» №10 (241) 2017г.

Права родителей и благополучие детей

Ирина Навара (Франкфурт-на-Майне)

«Конвенция ООН о правах детей» от 20 ноября 1989 года закрепила за ребенком статус субъекта основных прав, среди которых на первое место поставлено право на защиту от дискриминации, независимо от возраста, цвета кожи, пола, языка, национальности, этнического или социального происхождения, вероисповедания, политических убеждений и состояния здоровья. Ребенок обладает правами с первой минуты своего появления на свет, а душевное и физическое благополучие ребенка при любых обстоятельствах находится под защитой государства.

В соответствии со статьей 6 (2) Конституции ФРГ, первоочередной обязанностью родителей или их законных представителей является забота о детях и их воспитание. Специальный раздел Гражданского кодекса ФРГ, посвященный семейному праву, подробно описывает и регулирует вопросы воспитания и ухода за детьми.

Еще в период проживания в странах бывшего СССР многие из нас почему-то считали, что наши дети – это наша частная собственность, что своих детей «как хочу, так и воспитываю». И лишь в Германии мы поняли, что государство в лице Ведомства по делам детей и юношества (Jugendamt) обладает неотъемлемым правом вмешиваться в дела семьи, а в конфликтных ситуациях даже оказывать влияние на процесс воспитания. С той самой минуты некоторые родители приклеили к Jugendamt`у ярлык врага и отнесли это ведомство к числу тех, с которыми нам хотелось бы общаться как можно реже.

За подробным разъяснением прав и обязанностей уполномоченных сотрудников Jugendamt`а я обратилась к Сабине Хартенберг (Sabine Hartenberg), главному инспектору службы защиты прав детей, находящейся под юрисдикцией Ведомства по делам детей и юношества Франкфурта-на-Майне.

Мы обсуждали правовые аспекты работы ведомства, которое многие ошибочно относят к органам ювенальной юстиции, которые занимаются проблемами малолетних преступников. Не каждый ребенок, попавший в поле зрения инспектора Jugendamt`а, совершил преступление или имеет соответствующее намерение. Задача инспекторов заключается не в разлучении родителей с детьми или в определении вины ребенка и вынесении решения о его наказании, а в устранении, до тех пор пока это возможно, мирными способами внутренних семейных сложностей и конфликтов, а также в установлении в семье мира и покоя.

В подобных конфликтах истинными виновниками чаще всего являются жизненные обстоятельства: повышенная занятость родителей, сумасшедший темп жизни, неизбежные конфликты поколений и другие.

Родители не могут – родители должны

Именно об этой службе в народе ходят страшные слухи об отъеме детей у родителей. Но ведь ребенок именно тогда попадает под пристальное внимание Jugendamt`а, когда его родители допускают серьезные ошибки в воспитании ребенка и в заботе о нем. Например, двухлетний малыш был оставлен дома один, без присмотра, и на его отчаянный плач отреагировала соседка. Или, по информации учительницы, шестилетний ребенок регулярно возвращался домой из школы один и переходил дорогу в самое напряженное время уличного движения, хотя должен был пользоваться общественным транспортом.

На нескольких примерах моя собеседница объяснила, как и почему ребенок может оказаться под государственной опекой. Молодые родители оставили грудного младенца на заднем сидении автомобиля и отправились перекусить в ближайшее кафе, как будто его владелец запретил посетителям посещать кафе с грудными детьми. Случайный прохожий, услышав детский крик из машины, вызвал полицию. Кроху незамедлительно доставили в больницу, а к делу был сразу же подключен инспектор Jugendamt`а, без промедления обратившийся к судье по семейным вопросам. Ситуации с детьми порой не терпят отлагательства, поэтому судьи особого назначения (Bereitschaftsrichter) работают в круглосуточном режиме. Они уполномочены принимать оперативные решения. До заседания суда малыш был оставлен в клинике, а против родителей возбуждено уголовное дело согласно параграфу § 171 УК ФРГ (Нарушение обязанности попечения и воспитания малолетних и несовершеннолетних детей).

Другой пример: одинокая мама, оставив ребенка на два часа с подругой, забежала выпить кофе с приятелем. Она не нарушает закон... при условии, что с ребенком ничего не случится. Параграф § 1684 BGB сформулирован четко: «Родителям вменяется в обязанность заботиться о ребенке, создавать необходимые условия для гармоничного развития и благополучного существования. Временный присмотр третьих лиц не освобождает родителей от ответственности за его безопасность».

Сигналы третьих лиц не остаются без внимания

Непростые отношения в семье, не связанные с уголовной тематикой, невозможно полностью регулировать с помощью закона. Сигналы, поступающие со стороны, и даже анонимные сигналы – первое, на что реагируют инспекторы Jugendamt`а. Ведомство не имеет права проигнорировать ни один сигнал. Пример: от анонимного источника в Jugendamt поступает заявление о критическом положении двух маленьких детей, которые регулярно недоедают, кое-как одеты, вечно чумазые и брошенные, а порой и с синяками на теле. Их родители – алкоголики, тратят все деньги, включая пособие на детей, на спиртные напитки, а мать в отсутствие мужа, но при детях, приводит в дом случайных ухажеров. Два инспектора Jugendamt`а незамедлительно отправляются по указанному адресу. Дверь открывается по первому звонку, а улыбающиеся папа с мамой доброжелательно приглашают войти. Сияющая чистотой квартира, веселые ухоженные дети и добропорядочные заботливые родители убеждают в ложном вызове. Такова реальность.

Но случается и такое: в Jugendamt поступает сигнал от школьной учительницы, обеспокоенной состоянием одной из учениц. Уже и раньше были сомнения в благополучной семейной атмосфере, но на этот раз ситуация явно вышла из-под контроля. У девочки на руках синяки, неопрятная одежда, она постоянно плачет, на вопросы не отвечает, старается остаться одна. Попытки дозвониться до родителей безуспешны. Инспекторы Jugendamt`а, владеющие навыками психотерапии и оказания срочной психологической помощи, пытаются войти с девочкой в контакт. И вот их выводы: положение девочки действительно критическое. Вопрос, собирается ли она после школы домой, вызывает у нее настоящую истерику. В таком случае ребенок берется под опеку и временно размещается в одной из дежурных семей, сотрудничающих с ведомством много лет. Тем временем срочно разыскиваются родители, которые обязаны дать объяснения по поводу состояния дочери. Отказ спровоцирует незамедлительное обращение Jugendamt‘а в семейный суд. Как говорит моя собеседница, к сожалению, передача ребенка под опеку приемных семей, а нередко и последующее размещение их в детских интернатах стало уже рутинным явлением. Неделя не проходит без подобного инцидента.

А может, дело не в деньгах?..

При исполнении обязанностей и реализации прав Jugendamt опирается на Закон об охране детства и юношества, включенный в Книгу социальных законов SGB VIII. Закон регламентирует оказание помощи для решения сложных семейных проблем. А это и есть ключевой вопрос: что считать проблемой и как ее решить, не нарушая равновесия между правами родителей и благополучием ребенка. Гармоничную семейную атмосферу нельзя создать искусственно, так же как и насильно навязать ребенку ощущение счастья. Дети не умеют лгать. Душевное равновесие маленького человека – весьма хрупкая субстанция, прочность и стабильность которой нередко зависит не только от сиюминутной ситуации, но даже от состояния научно-технического прогресса.

Учительница в волнении звонит в детское ведомство, выражая тревогу из-за душевного состояния одного из учеников. Разговор с родителями ничего толком не прояснил – они знают о горе сына, но не намерены потакать каждому его капризу. Родители приглашены в школу на беседу, но, судя по реакции, не горят желанием тратить время на обсуждение с педагогом своих внутрисемейных проблем. Визит инспекторов в школу не дает основания для особого беспокойства, но мальчик постоянно заявляет, что не нужен родителям, что он ничего в их жизни не значит, что им жалко потратить несчастные 700 евро на седьмой айфон последней модели. Инспекторы самым доброжелательным образом приглашают всю семью на беседу. Это не означает, что сотрудники Jugendamt`а принудят родителей к непомерной трате денег: ведь сын одет, обут, не голоден, но его горе заключается, скорей всего, не в отсутствии седьмого айфона, а в том, что он действительно не получает должного внимания в семье.

У ребенка еще не сформировалось полноценное представление о душевном благополучии, но явный душевный дискомфорт заставляет его проявлять агрессию, чтобы путем проб и ошибок определить свои границы. Если в этом возрасте он перестает получать от родителей необходимую долю внимания, он и в кругу сверстников будет чувствовать себя неполноценным. И дело здесь вовсе не в сотовом телефоне – таким образом ребенок заявляет о своем душевном присутствии в семье: «Я здесь. Перед вами! Посмотрите на меня!» Возможно, общие семейные вылазки выходного дня и постоянный контакт по будням, а также ободряющая и добрая улыбка мамы с папой в полной мере могут компенсировать купленный ему дешевый смартфон и создадут в его детской душе полный комфорт.







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