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«Партнер» №10 (241) 2017г.

Немецкий суд – гарант соблюдения прав человека. Часть 2

Немецкий суд – гарант соблюдения прав человека

Адвокат Вадим Кримханд (Дортмунд)

В то время как в ряде стран власть пытается подчинить себе судебную систему, нелишне будет напомнить, как функционирует судебная система Германии.

Основанием для уголовного судопроизводства в Германии являются Конституция ФРГ и Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ (УПК), принятый в 1877 г. и претерпевший за прошедшее время многочисленные изменения.

Назначение уголовного судопроизводства состоит, с одной стороны, в защите прав и законных интересов потерпевших, а с другой – в защите личности от незаконного и необоснованного обвинения.

Положения уголовного законодательства и УПК действуют в первую очередь в отношении лиц старше 21 года. Для людей в возрасте от 14 до 21 года действует особое судопроизводство. Дети до 14 лет вообще не могут преследоваться в уголовно-правовом отношении.

Участниками уголовного судопроизводства являются:

– суд, который вершит правосудие и делает вывод o виновности или невиновности подозреваемого;

– защита, задачей которой является деятельность по опровержению инкриминируемого преступления;

– обвинение, направленное на изобличение подозреваемого в совершении преступления;

– свидетели, понятые, эксперты.

В юридической практике выделяются следующие стадии судопроизводства:

– досудебное производство, возбуждение уголовного дела;

– предварительное расследование (дознание и следствие, сбор доказательств, обыски, допросы и т.д.);

– судебное производство: подготовка материалов уголовного дела к судебному заседанию;

– судебное разбирательство в суде первой инстанции, производство в суде второй инстанции (апелляция и кассация);

– исполнение приговора, надзор, возобновление производства по уголовному делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств.

В судах по уголовным делам наряду с профессиональными судьями участвуют также заседатели – непрофессионалы. Например, в участковых судах дела о преступлениях, за которые предусматривается наказание от двух до четырех лет лишения свободы, рассматриваются одним профессиональным судьей и двумя заседателями. Чем сложнее дело и выше судебная инстанция, тем больше профессиональных судей принимают участие в судебном заседании.

В особое производство выделены уголовные дела с участием несовершеннолетних от 14 до 18 лет и от 18 до 21 года. Такие дела рассматривают специально подготовленные судьи, здесь применяются совсем другие правила и меры, по характеру больше воспитательно-исправительные, чем карающие. «Тюрьма портит человека» – этот гуманный принцип немецкой судебной системы дает свои положительные результаты в работе с молодежью.

Обязанность руководства расследованием и составлением обвинительного акта лежит на прокуроре, который может поручить уголовной полиции произвести дознание (оперативно-разыскные действия) и в особо важных и сложных случаях провести его сам.

На изъятие вещественных доказательств, обыски, допросы, задержания, взятие медицинских анализов необходима санкция прокурора. Для заключения подозреваемого в совершении преступления под стражу необходим ордер на арест, выданный судьей. Если преступление незначительно и обвиняемый признает свою вину, то УПК предусматривает упрощенную процессуальную форму ведения дела.

Когда собранные доказательства достаточны для обвинения, прокурор составляет обвинительный акт, в котором содержатся данные о преступлении, персональные сведения о подозреваемом, указывается закон, под который подпадает преступление, и т.д. Этот документ и все материалы уголовного дела направляются в соответствующий суд. Право ознакомиться с материалами уголовного дела по окончании производства расследования принадлежит только защитнику обвиняемого.

Обвинительный акт вручается обвиняемому и рассматривается судом. Обвиняемый имеет право подать ходатайство о сборе дополнительных доказательств или возражать против открытия судебного разбирательства.

Уголовные дела в судах Германии рассматриваются открыто на основе принципов состязательности, а также неизменности состава суда. Судебное разбирательство состоит из подготовительной части (объявляется дело, подлежащее слушанию, представляется состав суда, проверяется явка подсудимого, его защитника, потерпевшего, свидетелей и экспертов) и судебного следствия (показаний подсудимого, где он высказывает свою версию совершенного им деяния, показаний свидетелей, экспертов и потерпевших). Показания свидетелей являются наиболее распространенным видом доказательств в ФРГ.

На этой же стадии исследуются вещественные и иные собранные по делу доказательства; может быть сделан запрос о новых доказательствах, не фигурировавших ранее в материалах дела; прения сторон, заключительные речи сторон (сначала выступает прокурор как публичный обвинитель, затем защитник); последнее слово подсудимого по окончании прений сторон. Затем суд удаляется на совещание для решения вопросов о виновности или невиновности обвиняемого и о назначении ему наказания в случае виновности. Приговор выносится именем народа. Исправление судебных ошибок в уголовном процессе ФРГ возможно посредством апелляции, ревизии и частной жалобы.

Правом апелляционного обжалования обладают прокурор, осужденный, его защитник, законный представитель осужденного, частный обвинитель, гражданский ответчик. Апелляция подается в течение одной недели с момента провозглашения приговора или вручения отсутствовавшему на заседании подсудимому копии приговора. Жалоба подается в суд, вынесший приговор, с занесением ее в протокол.

Уголовное законодательство ФРГ предусматривает как наказания, так и меры исправления, воспитания и лечения (помещение в психиатрическую лечебницу, в изолятор для алкоголиков и наркоманов, надзор за лицами, отбывшими наказание, лишение водительских прав, запрет на профессию, например, педагогам, подозреваемым в растлении малолетних, и др.). К числу наказаний относятся лишение свободы и штраф.

Смертная казнь была отменена Конституцией 1949 года. Наказание в виде лишения свободы может быть назначено пожизненно или на срок до 15 лет.

Вопросы по режиму отбытия наказания находятся в ведении земельных судов. Наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев выносится чрезвычайно редко, чтобы исключить вредное воздействие заключения на обвиняемого. Штраф назначается в размере до 360 дневных ставок «нетто» осужденного, в зависимости от его дохода. В УК Германии имеются возможности освобождения от уголовной ответственности, неизвестные уголовно-процессуальному законодательству стран бывшего СССР.







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