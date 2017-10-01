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«Партнер» №10 (241) 2017г.

Интеллектуальный коктейль: Дом Шерлока в Берлине

Интеллектуальный коктейль

Александр Кротов (Эссен)

«Дом Шерлока» в Берлине – что это?

Люди, «живущие» в этом доме, называют его «Паб-квизом». Я, посмотрев записи этих умных, тонких, веселых посиделок, принимаю это название только отчасти. «Дом Шерлока» не впишешь в рамки какого-то одного жанра, если называть идею Паб-квиза жанром.

Как хотите, но «Дом Шерлока» – это не просто викторина, которую проводят в пабе. Слишком широка натура его лидера Ярослава Берлинона, чтобы уместиться в прокрустово ложе обыкновенной викторины. Да, элементы Паб-квиза налицо: молодые люди, многиx из которых в «Доме Шерлока» увидели впервые, рассаживаются за столиками отдельного зала на втором этаже берлинской пивоварни «Hofbräu». За каждым столиком сидит отдельная команда из 4-10 человек. Команды соревнуются, отвечая на вопросы ведущего. Эта игра напоминает популярную некогда российскую телевизионную игру «Брейн-ринг». Вопросы интеллектуальные сменяются вопросами шуточными, юмор ведущего неистощим, к тому же не забывайте, что пиво в «Hofbräu» отменного качества – это добавляет драйва в происходящее.

Ну и что особенного, спросите вы. Есть в мире Паб-квизы, есть викторины, подобные «Брейн-рингу», есть, в конце концов, КВН. Но зайдите на страницу «Дома Шерлока», посмотрите, как это происходит, и вы не скажете, что всё это уже где-то и когда-то было.

Рецепт белого рома из поколения в поколение составлялся одними людьми, содовую воду придумали другие, мяту культивировали третьи. Но чтобы мир узнал о коктейле «Мохито», нужно было, чтобы всё это соединил в одном бокале четвертый – не винодел, не химик и не полевод. Один бармен соединил эти три ингредиента и получил «Мохиту». Другой добавил в ром не мяту и содовую, а кокосовый ликер и ананасовый сок, и получилась «Пина Колада».

Вот так и ребята в Берлине соединили элементы разных игр и получился «Дом Шерлока». А другие попробовали иные ингредиенты и получились «Мозгобойня», «Ума палата» и «60 секунд». Все они называются Паб-квизами, и все интересны по-своему, как интересны все люди – каждый по-своему, а уж тем более такие неординарные люди, как Берлинон и его коллеги в других клубах.

Для тех, кто заинтересовался «Домом Шерлока», – два слова о содержании игры. Чтобы стать участником игры, достаточно зарегистрироваться на сайте клуба в качестве отдельного участника – это позволяет войти в игру людям, у которых еще нет друзей в Берлине. Темы заданий оглашаются заранее. Игра состоит из нескольких туров, в каждом из которых – свои правила и вопросы. Кто побеждает, понятно – тот, кто набрал больше баллов за правильные ответы. В прошлом году разыгрывалось в качестве главного приза путешествие в Прагу. В этом же году организаторы приготовили призовой фонд в 1000 евро! Кроме того, разыгрываются сертификаты на походы в кино и рестораны. С каждой игрой «Дом Шерлока» становится популярнее. В Берлине, где проводится «Дом Шерлока» уже больше года, каждый третий русскоговорящий житель города либо слышал об игре, либо уже играл в нее.

Нужно ли быть бизнес-акулой, чтобы сделать подобного рода мероприятие популярным в своем городе? Вовсе нет. Организаторы предлагают приобрести франшизу для проведения мероприятия, которое, будьте уверены, будет востребовано в любом городе.

Всё, что нужно для начала, – желание и уверенность в успехе. Если вы коммуникабельны, любите живое общение, предпочитаете нестандартные виды отдыха, любите проводить время с пользой, зарабатывать и при этом получать удовольствие от работы, вы с уверенностью можете стать организатором «Дома Шерлока» в своем городе.

«Дом Шерлока» достоин того, чтобы стать частью культурной жизни вашего города, а, возможно, именно вы сможете стать частью дружной «шерлокомановской» семьи, чтобы постоянно развиваться и быть всегда в первых рядах знатоков событий, происходящих в вашем городе.

Скорее возьмите телефон в руки и обращайтесь за дополнительной информацией!

Контактные данные:

Alexey Varivoda

management@sherlockshouse.de

+49 179 5500504







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