Политика >> Германия

«Партнер» №11 (242) 2017г.

Какие задачи ставят перед собой парламентские партии ФРГ?

Политики отвечают на вопросы журнала

Выборы состоялись. Какие задачи ставят перед собой парламентские партии и как будут их решать

Интервью с представителями разных партий, которые провел «Партнёр» накануне выборов в бундестаг, вызвали живой интерес, поэтому мы обратились к нашим собеседникам с просьбой ответить теперь на ряд вопросов, связанных с итогами выборов.

Выражаем благодарность всем участникам интервью за внимание к читателям нашего журнала.

Вопросы

1. Как вы оцениваете результат своей партии на состоявшихся выборах?

2. Можно ли считать, что кризис беженцев прошел «острую фазу» и какую политику будет проводить ваша партия в его преодолении?

3. Считаете ли вы успешной интеграционную политику, которую проводили предыдущие составы правительства, и какие изменения в этом направлении вы считаете необходимыми?

4. Не видите ли вы опасность в увеличении доли мусульман в населении страны, что может привести к росту антисемитских и антиизраильских настроений?

Ответы представителей партий

Ирина БЕККЕР (Irina Becker) – член CDU, член исполнительного окружного комитета партии, член партийной фракции мэрии Бохума, член земельной комиссии CDU Северного Рейна-Вестфалии по вопросам интеграции

1. Считаю, что оценка результатов блока CDU/CSU на парламентских выборах как шаг назад незаслуженно негативизирована. Не следует просто сравнивать итоги предыдущих и нынешних выборов – рост числа голосов избирателей не является главной и единственной целью нашей партии. Имеем ли мы большинство в бундестаге? Да! Играем ли мы ведущую роль? Да! Кто формирует правительственную коалицию и будет иметь большинство мест в правительстве? Мы!

Сохранив доверие большинства избирателей, мы узнали много нового о тенденциях в обществе, реакции граждан на внешнеполитические и внутриполитические события, определились с современной «системой координат» жителей Германии, по которой они оценивают способность политической партии решать задачи руководства страной и участия в руководстве Европейским Союзом.

2. Борьба с причинами наплыва беженцев – мероприятия по стабилизации и демилитаризации обстановки на территориях-донорах беженцев – одно из важнейших направлений в работе нашей партии.

Уже проводятся мероприятия по совершенствованию учета и контроля находящихся на территории ЕС иностранцев, ищущих убежища по гуманитарным причинам; выявляются беженцы, которые по законам Германии и ЕС, не имеют права на пребывание в стране. Уточняются правовые аспекты такой работы, создаются условия и выделяются средства для отправки беженцев на родину.

Направление нашей деятельности смещается в сторону превентивных мер, на стабилизацию обстановки на территориях, откуда беженцы прибывают. На этом этапе нужно выступать единым миротворческим фронтом. В этой области CDU неустанно ищет компромиссные решения, разрабатывает соглашения со странами-единомышленниками, разделяющими наш подход к этой проблеме.

3. Я бы выделила важнейшую особенность интеграционной политики, проводимой правительством Германии, – ее адаптивность. Не секрет, что ситуация с наплывом мигрантов оказалась внештатной. К моменту подъема волны прибывающих не было ни четких инструкций, ни заранее подготовленных площадей для размещения беженцев, а самое главное – не было соответствующей политической и социальной атмосферы. Многое пришлось быстро приспосабливать, многому учиться, на ходу делать выводы из полученного опыта и тут же претворять их в действие. Поэтому я отвечу на этот вопрос так: я считаю, что правительство Германии и руководство ЕС делают правильные выводы и совершенствуют политику приема беженцев в соответствии с накопленным опытом. Это означает не только претворение этого опыта на практике, но и использование его для прогнозирования дальнейшего развития ситуации, при определении нашей стратегии и тактики.

Наша позиция остается неизменной – мы за интеркультурное общество, но такое, где отдельные культуры взаимодействуют между собой на благо общества, а не во вред ему. Консолидация общества – вот наше видение интеграции.

4. В таких случаях я всегда пытаюсь объяснить, что транспонировать противостояние части мусульманского мира и Израиля (что зачастую трактуется как синоним антисемитизма) на жизнь немецкого общества невозможно. Мусульманское общество стран Ближнего Востока и мусульманская часть населения Европы существенно разнятся. Существуют отличия также между населением Израиля и евреями, проживающими в Германии и в Европе. Тем, кто особенно опасается вспышек антисемитизма со стороны мусульманского населения, хочу напомнить, что крупнейшие трагедии в истории еврейского народа не всегда были организованы мусульманами. Мы никогда не забудем трагедию Холокоста и будем жестко в корне пресекать любые антисемитские и прочие националистические и расистские выходки и веяния.

Дмитрий СТРАТИЕВСКИЙ (Dr. Dmitri Stratievski) – политолог и историк, создатель и руководитель проектной группы «Русскоязычные социал-демократы Берлина», зам. председателя земельной рабочей группы SPD по миграции

1. SPD в этом году исполнилось 154 года. Это самая старая в мире демократическая партия из ныне существующих. Социал-демократом был первый канцлер Германии после свержения монархии Фридрих Эберт. В своей истории партия пережила различные периоды: от нахождения в подполье во времена господства нацистов до роли правящей партии ФРГ.

По этой причине неверно говорить о неком «историческом дне», а скорее (и это справедливо) о тяжелом поражении и заметной потере электората. Социал-демократам было сложно реализовывать свои проекты и программные установки, будучи младшим партнером CDU. Роль оппозиции крайне важна в парламентской республике. Это – залог функционирования демократии. Кроме того, появляется возможность обновить партию, оптимизировать ее работу, а затем конкретными делами снова завоевать доверие избирателей.

2. В преодолении кризиса беженцев мы предлагаем три направления работы:

– эффективная интеграция, в том числе и на коммунальном уровне;

– введение системы квотированного распределения беженцев в рамках ЕС;

– борьба с причинами, побуждающими людей покидать родной дом, то есть разработка превентивных мер по пресечению новых военных конфликтов и скорейшему завершению уже существующих.

3. Если говорить о якобы возросшем влиянии российской и турецкой телепропаганды на соответствующие диаспоры, то скажу следующее. На мой взгляд, необходимо исходить не из эмоций и стереотипов, а руководствоваться фактами. На данный момент отсутствуют серьезные исследования, которые могли бы доказать или опровергнуть тезис о влиянии иностранной телепропаганды на постсоветские и турецкие диаспоры в Германии в вопросе их электоральных предпочтений.

В одном Берлине на русском языке говорят представители более 70-ти народов бывшего СССР, имеющие различную степень социализации и разную культурную основу. Поэтому любые обобщения являются ошибочными.

Наша позиция прозрачна: мы отрицаем любой радикализм, в том числе и исламизм; считаем, что должно быть увеличено финансирование полиции и других институций, уполномоченных пресекать любые проявления экстремизма, а также улучшено качество обучения персонала этих органов и оснащение их современной техникой. В полицию необходимо более активно привлекать людей, владеющих иностранными языками, понимающих ментальные особенности и неформальные культурные коды различных групп населения Германии. Вместе с тем мы не можем допустить огульные обвинения в адрес отдельных групп населения в связи с их этнической либо религиозной принадлежностью.

4. Мне известно о подобных настроениях среди еврейских иммигрантов. Считаю необходимым серьезно воспринимать опасения людей, но при этом широко использовать и просветительские инструменты. В сентябре 2017 г. в Берлинском еврейском центре при синагоге проходила дискуссия, в ходе которой были озвучены и соответствующие опасения.

Мнения о том, «а не слишком ли много мы говорим о Холокосте?», действительно высказываются и в личных беседах, и в Интернете, но они принадлежат практически только немцам, родившимся в Германии. Не будем забывать и то, что о «памятнике позора» в отношении берлинского мемориала погибшим евреям Европы и о «переосмыслении» роли солдат вермахта во Второй мировой войне говорят не мусульмане, а ведущие политики немецкой партии AfD. Исследования, проведенные в 2016 г. независимо друг от друга Фондом Эберта и Лейпцигским университетом, показали, что антисемитизм и исламофобия нередко имеют схожие корни и одобряются одними и теми же респондентами.

Евгений ШМИДТ (Eugen Schmidt) – глава рабочей группы российских немцев в поддержку AfD в земле NRW

1. Прошедшие выборы и успех партии AfD показали не раскол в немецком обществе, а то, что у все большего числа избирателей открываются глаза на истинное положение дел в стране и потому они отдают свои голоса единственной партии, стремящейся делать политику в интересах народа, – AfD. При этом следует заметить, что во время предвыборной кампании оказывалось беспрецедентное давление на нашу партию и ее членов, зафиксированы многочисленные факты нападения на членов партии, порчи плакатов, запретов на проведение предвыборных мероприятий, давленияе со стороны работодателей, общественных организаций и церкви. СМИ, выполняя правительственный заказ, либо молчали, либо публиковали негатив про AfD.

Что касается выхода из партии Фрауке Петри и ее приверженцев, могу обратиться к примеру выхода из партии в 2015 году г-на Люке. Тогда вместе с Люке AfD покинуло очень много членов партии, что нанесло ей серьезный удар. Но, несмотря на это, AfD оправилась, окрепла, и мы с оптимизмом смотрим в будущее. Совершенно очевидно, что в обществе появился запрос на политическую силу консервативно-патриотической направленности, действующую в интересах народа Германии.

2. Миграционный кризис не только не прошел острую фазу, но и готовит Германии новые испытания. Скоро заработает программa воссоединения семей беженцев, что на деле будет означать новый небывалый приток мигрантов, что приведет к катастрофическим последствиям для нашей социальной системы и общества в целом. Поэтому вопрос регулирования потока мигрантов в нашу страну стоит на повестке дня как никогда остро.

Будучи фракцией в бундестаге, мы будем пытаться оградить население Германии от негативных последствий преступной миграционной политики Меркель, требуя закрыть границы для нелегальной миграции и депортировать всех нелегалов и криминальных элементов, которых в стране скопилось уже несколько сот тысяч.





3. Давайте вначале определимся, что значит успешная интеграция. Если человек полностью принимает законы, культуру и нормы поведения принявшей его страны, причем принимает не декларативно, а именно старается им следовать; если прилагает усилия для овладения языком этой страны; если не стремится сидеть на шее у государства, получая социальную помощь, – значит этот человек интегрирован. Если статистика говорит, что безработица среди российских немцев даже ниже, чем у местных, если во втором поколении российские немцы ничем не отличаются от местного населения, если российские немцы не требуют громогласно для себя особых привилегий и полностью принимают устои немецкого общества, то это – пример удачной интеграции. Турки и любые другие миграционные группы с мусульманскими корнями зачастую создают параллельные общества со своими обычаями и образом жизни, где царят традиции и законы шариата, которые они ставят выше законодательства Германии. Именно в отношении мусульман миграционная политика Германии обернулась полным провалом, а политики, расписавшись в этом провале, пытаются протащить идею мультикультурного общества с исламизацией, криминалом и прочими проблемами.

4. Это действительно набирающая остроту проблема. Увеличивающаяся доля мусульман в нашем обществе ведет к всплеску антисемитских настроений. Причем мы всё чаще становимся свидетелями этого явления в повсеместной жизни, начиная со школ, в которых дети еврейской национальности подвергаются нападкам со стороны детей мусульман, и заканчивая социальными сетями, в которых звучат антисемитские призывы, исходящие от мусульман, на что политики и СМИ смотрят сквозь пальцы. Поэтому в нашу партию вступает немало евреев, в том числе прибывших в Германию в качестве контингентных беженцев.

При этом стоит отметить, что официальные еврейские организации, «прикормленные» правительством, ищут угрозу в AfD, которая стремится сохранить немецко-еврейские культурные традиции Германии, оградив ее от насаждаемой правящими политическими элитами исламизации.

Виктория БЕЙЗЕР (Victoria Beyzer) – студентка факультета экономического права, член FDP с 2016 года, председатель отделения FDP города Гаутинг (Бавария), председатель молодых либералов округа Штарнберг, заместитель председателя организации молодых либералов Верхней Баварии.

1. Последние четыре года стали для нашей партии периодом возрождения. Создав новую политическую программу при новом составе президиума, мы обозначили для себя приоритетные задачи и добились успеха. Еще до выборов в бундестаг Кристиан Линднер обозначил нашу главную тему – экономику. Соответственно, при формировании коалиции мы нацелены на ведущие роли в Министерстве экономики. При успешных переговорах по созданию коалиции в формате «Ямайка» министром иностранных дел станет, скорее всего, представитель «зеленых». Наша направленность в международных отношениях – укрепление трансатлантического сотрудничества. И в культурно-политическом, и в экономическом плане связи Германии и Евросоюза с США служат гарантом стабильности.

В многополярном мире страны ЕС поодиночке не могут играть значительную роль, поэтому ЕС должен быть более сплоченным во всех областях. Что касается отношений с Россией, то мы осуждаем события в Крыму и в Донбассе и ту роль в них, которая принадлежит РФ. Но мы стремимся вести конструктивный диалог и искать дипломатические решения вместо проведения политики изоляции.

2. Рано говорить о том, что проблемы, вызвавшие поток беженцев, решены. Перед нами стоит трудная задача интеграции приехавших. Мы считаем необходимым разграничить иммигрантов по причинам, приведшим их на чужбину. Беженцы по политическим соображениям составляют минимальный процент из общего потока и, конечно, имеют права на защиту демократического государства. Люди, бегущие от войны, имеют право на убежище по Женевской конвенции. В этих случаях гуманность ставится выше всего и не ориентируется на какие бы то ни было верхние границы при условии, что после наступления мира в их странах беженцы вернутся на свою родину.

3. Овладение языком и вовлечение в рынок труда имеют важнейшее значение в процессе интеграции, однако этого недостаточно. Исходя из законодательства правового государства, следует обозначить культурные рамки принимающей стороны. В этом направлении было сделано далеко не всё. Образование в социальном, культурном и политическом плане играет ключевую роль в процессе интеграции. Нельзя допускать образования монокультурных районов, в которых социализация приехавших и их потомков будет проходить в направлении образования «параллельного общества». Это касается всех нацменьшинств, проживающих в Германии.

Фридрих Великий говорил: «Если в нашей стране будут жить мусульмане, то мы построим мечети». Но поскольку ислам обосновывается в Германии, то почему не построена система обучения имамов в немецких университетах? Мы как либеральная партия поддерживаем свободу религии, но при этом не допускаем конфронтации между религиозными традициями, с одной стороны, и государством с его культурными и языковыми обычаями, с другой.

4. Нужно понимать, что иудаизм, так же как и христианство, укоренены в европейской истории и культуре. Точно так же, как нельзя допускать неуважительного отношения приехавших мусульман к нашим христианским ценностям, так и иудейская культура требует к себе уважительного отношения. В этом вопросе мы вновь возвращаемся к темам интеграции и образования. Люди, приехавшие к нам за помощью, должны ориентироваться на соблюдение наших законов, на уважение нашей истории, в которой Холокост занимает трагическое и очень важное место. А с нашей стороны, нельзя допускать расистских настроений по отношению к приехавшим, независимо от их религиозной и национальной принадлежности.

Беттина ЯРАШ (Bettina Jarasch) – член правления (Bundesverband) «Союза 90/зеленые», депутат земельного парламента Берлина

1. Нас безусловно радует, что мы получили на 500 тысяч голосов избирателей больше, чем в 2013 году. Но мы не упускаем из виду то обстоятельство, что в «новых» землях наш результат хуже, чем на западе страны. Мы считаем себя партией общефедерального значения, и в этом смысле нам есть над чем работать. После заявления SPD об уходе в оппозицию реальностью стала коалиция «Ямайка». Во время переговорного процесса мы будем бороться за то, чтобы новая коалиция открывала новые шансы для солидарной Европы, для экологической модернизации, для решения больших социальных вопросов и социальной солидарности в обществе.

Политика интеграции и миграционная политика – важнейшие задачи будущей коалиции, требующие лучшего планирования и управления. Тот, кто хочет сотрудничать с нами, должен знать, что мы не идем на уступки в вопросах прав человека, в праве на убежище и на воссоединение семей. Мы хотим, чтобы все могли участвовать в жизни общества, независимо от того, беженцы они, трудовые мигранты или рождены в Германии, молодые или пожилые, образованные или без образования.

2. Мы не допустим нарушения Женевской конвенции о статусе беженцев в части права на убежище, поэтому не согласимся с установлением каких-либо пределов. Однако мы нацелены на ускорение процедур оформления убежища, чтобы заинтересованные лица как можно скорее определились – могут они рассчитывать на убежище или нет. Параллельно мы хотим принять закон об иммиграции, чтобы урегулировать правила приема специалистов из-за рубежа.

3. Правильная интеграционная политика должна устранять барьеры для тех, кто терпит жизненные неудачи от этих барьеров. Вновь создаваемые посреднические бюро по трудоустройству не должны быть ориентированы только на беженцев, но на всех безработных. Если разрабатываются мероприятия по переподготовке для тех, у кого нет дипломов и свидетельств, то надо помнить, что в такой переподготовке нуждаются и все остальные безработные.

Естественно, в городах теперь нужно строить больше жилья и детских учреждений, чтобы все нуждающиеся могли получить достойное жилье и места в детских садах и школах.

Свобода слова и свобода печати для нас чрезвычайно важны – в демократической стране никто не вправе указывать, какие программы смотреть и какие газеты читать выходцам из разных стран. Но мы должны учитывать и то, какой поток пропаганды приходит от зарубежных СМИ, чтобы противопоставить ему компетентное разъяснение того, насколько достоверна та или иная информация.

Сосуществование в свободном и открытом обществе нуждается в одинаковых и прозрачных правилах для всех. Это – непреложное правило, которым должен руководствоваться каждый живущий в Германии или желающий в ней жить.

Надо понимать, что мечеть – место коммуникации всех мусульман, в том числе вновь прибывших беженцев. Поэтому мы считаем, что именно мечеть должна стать площадкой для разъяснения немецких ценностей и уклада жизни.

Что касается роста радикальных настроений, то следует понимать, что зачастую радикалами становятся люди, выросшие в Германии. В каждой религии есть опасность фундаментализма, поэтому и мусульмане должны критически относиться к негативным тенденциям в своей религии.

4. Антисемитизм – это всегда опасно для нашего общества, независимо от того, откуда он исходит. Мы с большой тревогой наблюдаем рост преступлений с антисемитским уклоном. Опасения еврейской диаспоры нам известны и понятны. Антисемитские и антиизраильские настроения часто исходят и из немецкого общества. Прежде всего, мы должны внимательно отслеживать антисемитские проявления и строго наказывать противоправные действия на этой почве. Мы считаем своей задачей улучшать просветительскую работу, активно предупреждающую антисемитизм и другие проявления дискриминации. В первую очередь нетерпимость к таким явлениям должны выражать школьные учителя.

Интервью провел Александр Кротов







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