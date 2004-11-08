Семья >> Развод

«Партнер» №11 (242) 2017г.

Процесс расторжения брака в Германии

Процесс расторжения брака в Германии

Мой опыт показывает, что некоторые люди расходятся и подают на развод под влиянием эмоций, что в корне неправильно. В первую очередь я рекомендую своим клиентам успокоиться, всё обдумать и, если решение неизменно, начать собирать необходимую информацию и подготовку к разводу. В Германии брак может быть расторгнут только через семейный суд (Familiengericht) и только с помощью адвоката. В этой статье мы остановимся на наиболее частых вопросах наших клиентов по процедуре развода в Германии.

Когда по немецким законам возможен развод?

Немецкие суды компетентны практически во всех случаях, если один из супругов постоянно проживает на территории Германии либо является гражданином Германии. Развод по немецким законам возможен не только для браков, заключенных на территории Германии, но так же если один из супругов проживает за границей или его постоянное местонахождение определить невозможно.

На какие этапы делится процессс развода?

Процесс развода делится на два этапа: основной процесс (Hauptverfahren), в результате которого принимается решение о расторжении брака, и бракоразводную процедуру (Scheidungsverbund), в ходе которой производится раздел прав на детей, определение размера и порядка выплаты алиментов (как на ребенка, так и на неработающего супруга), а также раздел имущества и пенсионных накоплений супруга супругов.

Как правильно подготовиться к разводу?

Следует получить необходимую информацию и иметь копии важных документов. К сожалению, нередки случаи, когда один из супругов отказывается предоставить информацию о своих доходах и расходах, требуемую для расчета алиментов на детей или на неработающего супруга или вовсе прячет свидетельство о браке, без копии которого начать бракоразводный процесс невозможно. Разумеется, адвокат может заставить предоставить необходимую информацию и документы, однако гораздо лучше самому сделать копии важных документов заранее.

Какие еще документы необходимы для развода?

К важным документам, кроме свидетельства о браке, относятся: свидетельства о рождении общих детей; все документы, иллюстрирующие финансовую ситуацию семьи и супругов отдельно (справки о доходах, банковские счета, ссуды, кредиты, страховые полисы, договора, ценные бумаги и т.д.); свидетельства о наличии собственности. Например, при наличии недвижимости, автомобилей или других ценностей, завещания, брачного договора. Разумеется, этот список неполный, так как в каждом конкретном случае набор документов индивидуален.

С чего начинается процедура развода?

Процедура развода начинается с оформления раздельного проживания супругов (Getrenntleben). Нужно сделать заявление в соответствующем ведомстве, где констатируется факт раздельного проживания и это заносится в городской компьютер.

Как быть, если быстро разъехаться не удалось?

Раздельно можно жить как в разных квартирах, так и в одной квартире или доме, если супруги живут в разных комнатах, ведут раздельные бюджеты и раздельное хозяйство – отдельно спят, готовят, едят, имеют каждый свои чашки-ложки, свои платяные шкафы и т.д. Всё это проверяется судьей семейного суда.

Какие условия являются обязательными для развода?

Невозможность последующего примирения – обязательное условие развода. Условием невозможности восстановления отношений служит длительное раздельное проживание супругов. В каждом случае судья должен лично в этом убедиться, изучив все детали и мельчайшие подробности (иногда и не самые привлекательные) личной и семейной жизни расстающихся. В любом случае задача судьи семейного суда – попытаться сохранить семью, примирить супругов, особенно при наличии несовершеннолетних детей.

Прерывается ли срок раздельного проживания, если супруги пришли к кратковременному примирению, которое продлилось недолго?

Срок раздельного проживания не прерывается, если супруги пришли лишь к кратковременному примирению, которое продлилось недолго.

Что является основанием считать брак распавшимся?

Раздельное проживание не менее одного года и обоюдное желание развода.

Что делать, если один из супругов выступает против развода?

В случаях, когда один из супругов выступает против развода, необходимый минимальный срок раздельного проживания составляет три года. Этот срок должен закончиться к официальному постановлению суда о разводе. Подать на развод и начать собирать необходимые документы можно и за несколько месяцев до этого.

Как быть, если одна из сторон, так или иначе, ущемляет интересы детей?

В случае, если супруги живут раздельно менее одного года, но одна из сторон так или иначе ущемляет интересы детей, страдает алкоголизмом или наркоманией, применяет насилие и при других отягчающих обстоятельствах, возможен быстрый развод.

Как быть, если у желающего развестись нет необходимых на это средств?

В случае если у желающего развестись нет необходимых на это средств, все связанные с этим затраты, включая гонорар юриста, покрываются государством. Для этого необходимо подать специальное заявление в местный суд (Amtsgericht) и предоставить документы, свидетельствующие о соответствующем финансовом положении (например, справку о пособии по безработице).

В следующем номере мы продолжим перечень наиболее актуальных вопросов по процедуре развода в Германии.





Адвокат Вадим Кримханд (Дортмунд)





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