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«Партнер» №11 (242) 2017г.

О недостатках системы высшего образования Германии

Проблемные вопросы системы высшего образования Германии

В поисках «орхидеи»

Немцы всегда гордились своей системой образования. И не без оснований! Высокая образованность, так же как и дисциплинированность, пунктуальность и прилежание в работе, считаются во всём мире неотъемлемыми чертами национального характера немцев. Но в последние годы в немецком обществе стали говорить о кризисе образовательной системы. Всё большее число студентов прерывают учебу, не получив диплома. Среди выпускников вузов растет безработица, а топ-менеджеры крупных корпораций жалуются на недостаточную подготовку молодых специалистов…





В проблеме попытался разобраться наш автор, выпускник Гейдельбергского университета, до недавнего времени живший и работавший в ФРГ.

Из университета – в психосоматическую клинику

С Галиной мы не виделись четыре года. Случайно встретились в Гейдельберге. Честно говоря, я с трудом узнал свою знакомую. За небольшой срок она очень изменилась: тяжелая походка, поникший взгляд, мешки под глазами... Ей всего 32 года, но она выглядит минимум на десять лет старше.

В течение шести лет Галина была студенткой факультета славистики Гейдельбергского университета. Потом в течение четырех лет работала над диссертацией (Doktorarbeit), успешно ее защитила. Университет она покинула три года назад. Бывшая петербурженка была успешной и трудолюбивой студенткой, получала стипендию престижного немецкого фонда, выступала на научных конференциях, публиковалась в научных журналах…

Но успехи во время учебы не помогли молодой женщине. Получив диплом, она так и не смогла найти работу (даже временную) по специальности. Никто из университетских профессоров, которые так ее хвалили в студенческие годы, ей не помог. Постоянный стресс привел к серьезному ухудшению здоровья. В настоящее время неудавшийся филолог проходит лечение в психосоматической клинике и пытается оформить право на социальное пособие.

Ради чего же я училась?

«Я не понимаю, ради чего я училась? Ради чего защищала диссертацию? – с горечью говорит Галина. – Главный недостаток высшего образования в Германии, особенно в гуманитарной сфере, – полная оторванность от жизни. Очень часто люди с университетскими дипломами остаются без работы, т.к. содержание учебы мало связано с потребностями экономики. Кроме того, в Германии, в отличие, скажем, от США, студенческие успехи, высокие оценки никак не влияют на возможности будущего трудоустройства».

Конечно, историю Галины можно было бы считать частным случаем, возможным в любой стране… Но в немецкой системе высшего образования на самом деле присутствует целый ряд особенностей, которые не могут не вызывать серьезных общественных дискуссий.

Во-первых, оплата труда профессоров не зависит от результатов их работы. Немецкие профессора имеют статус чиновников (Beamte). По сути дела, они являются неувольняемыми до выхода на пенсию, если они не совершат серьезных правонарушений. Поэтому многие профессора больше озабочены собственными научными изысканиями, чем качеством лекций и работой со студентами.

Во-вторых, в Германии не создана система выявления и поощрения лучших студентов, мало контактов между вузами и возможными работодателями. Поэтому Галина совершенно права в том, что успешная учеба, увы, не является «бонусом» при поиске работы.

В-третьих, подавляющее большинство вузов – государственные. У них примерно одинаковое финансирование, одинаковые условия работы, сопоставимое качество образования. Вроде бы всё отлично? Но, к сожалению, в ФРГ нет по-настоящему элитных университетов, сравнимых с Оксфордом в Великобритании или Гарвардом в США. В Германии нет вузов, диплом которых давал бы выпускникам преимущества при трудоустройстве в наиболее престижные компании.

В-четвертых, в Германии весьма популярны редкие специальности, в первую очередь, в гуманитарной сфере. В разговорах их называют «предметами-орхидеями» (Orchideen-Fächer). Каждый год вузы заканчивают тысячи новых специалистов по истории и культуре Тибета, этнографии народов Африки и т.д. При этом количество выпускников во много раз превышает имеющиеся вакансии. Никто не думает ни о трудоустройстве выпускников, ни о средствах, затраченных на их обучение.

Наш родной «великий и могучий русский язык» в вузах Германии не забыт. Им занимаются практически все университеты. В студентах-славистах недостатка нет. Правда, и количество безработных немецких славистов растет с каждым годом. Спору нет, сфера применения русского языка существенна, но и количество дипломированных специалистов, увы, значительно превосходит потребности.

В Германии, по мнению практически всех аналитиков, слишком большое число людей учатся на гуманитарных специальностях. Некоторые из них, как моя знакомая Галина, после окончания учебы могут стать пациентами психосоматических клиник.

Мы все учились понемногу…

Особенность немецких университетов, которая сразу же бросается в глаза иностранцам, – продолжительность каникул. По этому показателю немцы с большим отрывом являются мировыми рекордсменами! Пять с половиной месяцев (почти полгода!) в Германии пустуют аудитории. Учебный год делится на два семестра. Первый начинается в середине апреля и заканчивается в середине июля, второй продолжается с середины октября до середины февраля. Кроме того, на две недели занятия приостанавливаются на время рождественских праздников.

В последние годы, когда в ФРГ развернулись бурные дискуссии об образовательной системе, продолжительность каникул обязательно становится предметом обсуждения. Не слишком ли много отдыхают немецкие профессора, получая при этом в полном объеме заработную плату?

Конечно, время, свободное от учебных занятий, нельзя считать отпуском или каникулами (в узком смысле этих слов). Профессора и доценты в свободное от учебных занятий время занимаются исследовательской работой, посещают научные конференции, ездят в командировки.

А чем занимаются студенты во время столь длинных «перерывов в учебе»? На этот вопрос трудно дать однозначный ответ. Разумеется, немало студентов тратят свободное время на повышение своего образовательного уровня: пишут курсовые работы, посещают курсы иностранного языка… Многие студенты в каникулы работают, кто-то совершает длительные путешествия или просто бездельничает…

Долгая дорога к знаниям

Тема «студентов-оболтусов» и «ленивых профессоров», на которых государство тратит значительные средства, довольно часто становится предметом обсуждения во время немецких «кухонных» посиделок. Такие разговоры особенно любят вести люди без высшего образования. В досужем «перемывании косточек» есть и доля правды, и элементы демагогии.

Впрочем, у немецкой системы образования действительно много проблем. В Германии – не только самые долгие в мире каникулы, но и самый продолжительный в мире срок обучения в вузе, а также «самые старые» в мире выпускники. В среднем, немецкие выпускники проводят в вузе около семи лет и получают диплом в возрасте 28 лет.

Путь к диплому может быть и существенно более коротким (четыре с половиной – пять лет), но в Германии студенты могут в значительной мере самостоятельно определять интенсивность и продолжительность своего обучения. Так получается, что значительная их часть предпочитает «продлить юность» и не спешит покидать альма-матер.

Нельзя не упомянуть и еще об одном «немецком мировом рекорде»: немецким школьникам необходимо отучиться 12 – 13 лет(!) в средней школе, чтобы получить диплом о среднем образовании (Abitur), дающий право на поступление в вуз. Школу можно покинуть и раньше, продолжив образование в профессиональных учебных заведениях. Но в таком случае путь в университет окажется еще более долгим. Заветный Abitur придется в течение нескольких лет получать в вечерней школе, а уже потом стучаться в двери «храма высших знаний». Таким образом, немцы не только учатся в вузе дольше всех в мире, но и поступают в него позже всех.

Высокий возраст выпускников немецких вузов и длительный срок обучения понижает конкурентоспособность немецких выпускников, особенно при работе в интернациональных компаниях. Когда немецкие парни и девушки пытаются устроиться на работу в международные корпорации, их ровесники из США или Великобритании уже активно продвигаются по карьерной лестнице. Это «отставание» потом трудно наверстать.

Такси для философа

Философы и другие гуманитарии, работающие таксистами или лежащие целый день на диване и получающие социальное пособие – тема не только аналитических записок и научных диссертаций, она «обыгрывается» в выступлениях немецких юмористов. Изучение гуманитарных предметов – дело важное и полезное, но в ФРГ не хватает программистов и химиков, специалистов по радиоэлектронике и промышленному строительству, по многим другим инженерным и прикладным специальностям.

Серьезной проблемой является также значительное число лиц, покидающих альма-матер без диплома. Их количество достигает почти тридцати процентов! В среднем, несостоявшиеся специалисты, не справившиеся с учебой, проводят в стенах учебного заведения три с половиной года. Неэффективное расходование государственных средств в этом случае налицо!

Взаимоотношения государства и университетов в Германии являются довольно своеобразными. Образование в стране в государственных учебных заведениях является бесплатным, в том числе и для иностранных студентов. Хотя в последние годы в некоторых федеральных землях с иностранцев стали брать сравнительно небольшую плату… Существуют и частные учебные заведения, но их число невелико.

Государство осуществляет финансирование университетов, но почти не контролирует учебный и научный процесс: в ФРГ вузы обладают широкой автономией. Попытки бизнес-сообщества повлиять на учебные планы университетов, заинтересовать их в подготовке нужных для экономики специалистов наталкиваются на стену отчуждения университетского начальства: профессора не хотят, чтобы «капитаны экономики» пытались им указывать, что и каким образом преподавать студентам.

Национальная система высшего образования продолжает вызывать бурные дискуссии в немецком обществе.







Илья Бруштейн (Санкт-Петербург)

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