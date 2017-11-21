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«Партнер» №11 (242) 2017г.

Криминальная хроника Германии. Дом ужасов сохраняет свой

Криминальная хроника

«Дом ужасов» сохраняет свой «имидж»

Хёкстер (Северный Рейн-Вестфалия). Прозванный местными жителями «Домом ужасов» («Horrorhaus»), двухэтажный дом в Хёкстере, где его ныне арестованные владельцы – 47-летний Вилфрид В. и его 47-летняя жена Ангелика годами истязали плененных ими женщин, из которых две умерли от пыток, остается верным своему криминальному «имиджу». В феврале текущего года он был продан за 5 тыс. евро 50-летнему кровельщику из Шотландии, который, по его словам, собирался использовать строение в качестве офиса и мастерской. В принципе, так оно и было, вот только профиль «мастерской» оказался далеким от жестяных работ. В результате проведенной полицейской операции в «доме ужасов» и в ряде других адресов были задержаны 12 мужчин и женщин, подозреваемых в производстве и сбыте наркотиков. Все 200 кв.м полезной площади дома они приспособили для выращивания и переработки марихуаны (полиция насчитала свыше тысячи растений). Одна часть задержанных занималась «растениеводством», другая – переработкой урожая и развозом готового «продукта» уличным дилерам. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Апофеоз безнравственности

Хайденхайм (Баден-Вюртемберг). Уже не первый месяц немецкие СМИ переполняют сообщения о преступном поведении так называемых «зевак» (gaffer) на местах дорожно-транспортных происшествий. Спеша заснять на свои гаджеты кровавые последствия аварий, они мешают, а то и вообще не пропускают спасателей к месту ДТП. Но октябрьский случай на Bundesstraße в Хайденхайме побил все «рекорды» безнравственности: 27-летний велосипедист, на глазах которого на полной скорости опрокинулся мотоциклист, вместо того, чтобы вызвать «скорую» или, как минимум, оказать ему помощь, принялся лихорадочно снимать истекающего кровью мужчину, не обращая внимания на его предсмертные хрипы и стоны. Пострадавший скончался через несколько минут после прибытия медиков, вызванных другими очевидцами аварии, причем «съемщик» всё это время мешал их работе, втискиваясь между ними в поисках лучшего ракурса для съемок. Сообщения СМИ об этом происшествии возмутили всю Германию, социальные сети взорвались негодованием. Испугавшись столь массированной атаки, «фотокор» явился в полицию с повинной. По словам представителя полицейского управления города Ульм, где расследуется это дело, 27-летнему подонку грозит тюремное заключение сроком до двух лет.

Шпионь, но налоги плати!

Бохум (Северный Рейн-Вестфалия). С 1976 по 2011 год бывший секретный агент германской внешней разведки Вернер Маусс (Werner Mauss) работал под прикрытием на спецслужбы Германии, в том числе и в операциях по освобождению заложников. Свою деятельность он финансировал через некий тайный фонд, о существовании которого следствию сообщил бывший парламентский секретарь федерального Министерства защиты окружающей среды Бернд Шмидбауэр. Собственно, расследование и началось в октябре 2016 года в отношении этого фонда, а в ходе следственных действий всплыла и фамилия Маусса. Как было установлено, хранившиеся на зарубежных счетах денежные средства он по мере надобности снимал для покрытия расходов. Каких? Вот в этом-то и оказалась «зарыта собака». По версии обвинения, часть этих средств Маусс пускал на собственное, весьма вольготное житье-бытье, а вот налогов с них не платил! За уклонение от уплаты налогов его и привлекли к уголовной ответственности. На прошлой неделе Земельный суд в Бохуме приговорил ныне 77-летнего отставного «Джеймса Бонда» к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тыс. евро, которые он обязан выплатить в пользу благотворительных организаций (представитель гособвинения настаивал на тюремном заключении сроком 6 лет и 3 мес.). Сам Маусс виновным себя не признал и требовал полного оправдания. Теперь он намерен подать апелляцию на приговор.



Сергей Дебрер (Ганновер)

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