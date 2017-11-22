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«Партнер» №11 (242) 2017г.

Лауреаты Нобелевской премии 2017 года

Открытия и изобретения, рекорды и курьезы, факты и фактики

Нобели 2017

С присуждением Нобелевских премий всегда связана интрига, всегда гадают и спорят, кому она достанется. И почти всегда после ее вручения раздаются недоуменные и недовольные голоса: не тому вручили, обошли более достойных. Увы, присуждают хоть и академики, но и они не могут быть совершенно беспристрастными. И если по поводу присуждения премий по физике, химии, медицине и физиологии протесты и раздаются, хотя никто не оспаривает, что лауреаты – достойные ученые (просто есть и другие, не менее достойные), то по поводу вручения премий по экономике и особенно по литературе и за мир иногда вздымаются волны протеста. Кому-то лауреаты вовсе не представляются достойными этих высших наград, стоит только вспомнить премию за мир, выданную авансом новоиспеченному президенту США Обаме. А премии по литературе сплошь и рядом получали литераторы, известные лишь узкому кругу знатоков, возможно ли подобное, скажем, в физике!?

В этом году размер Нобелевской премии был увеличен на 12,5 процентов, она составляет 1,12 миллиона долларов.

Итак, премии присуждены, кто же на этот раз взошел на Олимп знания и духа?

Медицина и физиология – будильник, который всегда со мной

Лауреатов этой премии традиционно оглашают первыми, ими стали американцы Джеффри Холл (Jeffrey Connor Hall, 1945 года рождения), Майкл Росбаш (Michael Rosbash, 1944) и Майкл Юнг (Michael Warren Young, 1949) за открытие механизма внутренних молекулярных часов.

То, что жизненная активность всего живого, включая человека, претерпевает циклические изменения, знают все: утром мы бодры, вечером нас тянет ко сну. В процессе эволюции земная жизнь приспособилась к суточному ритму, а также и к смене сезонов. Переход через несколько часовых поясов негативно влияет на самочувствие человека, пока не происходит адаптация, то же происходит при переходе на зимнее/летнее время.

Холл, Росбаш и Янг

И за это, как выяснили ученые, отвечают специальные гены, которые в течение суток меняют активность белков, то есть биологические часы. В 1984 году Холл и Росбаш определили белок биологический активности PER (period), а Янг через десять лет уточнил механизм попадания этого белка в ядро клетки. Содержание белка PER возрастает за ночь, а днем он расходуется до минимума, потом этот цикл (циркадный ритм) повторяется.

Физика – «... в набежавшую волну»

Об этом эпохальном эксперименте мы уже подробно писали, такое нельзя было не отметить высшей премией. Американцы построили лазерный интерферометр LIGO, который смог уловить ничтожнейшее гравитационное колебание (волну), случившееся в бесконечно давнем времени, 1,3 миллиарда лет. Тогда произошло столкновение двух черных дыр, каждая массой с 30 наших Солнц. Черная дыра – это некая область пространства-времени со столь сильной гравитацией, что покинуть ее не могут даже кванты света, поэтому она черная, то есть не испускающая свет. И вот с помощью LIGO, точнейшего из оптических инструментов, включающего две установки, удаленные на 3000 км одна от другой и имеющие каждая идеальные зеркала с расстоянием между ними в 4 км, удалось зафиксировать гравитационную волну и вычислить направление сигнала – Магелланово облако.

Вайс, Бэриш и Торн

Лауреатами стали проектировщик лазерного интерферометра Рэйнер Вайс (Rainer Weiss), родившийся в 1932 году в Берлине и живущий с 1938 года в США, ему досталась половина премии. Другую половину делят Барри Бэриш (Barry Clark Barish, 1936) и Кип Торн (Kip Stephen Thorne, 1940), последнему, кстати, известнейшему физику-теоретику, принадлежит идея научно-фантастического фильма «Интерстеллар».

А их соавтором является Альберт Эйнштейн, создавший общую теорию относительности, из которой вытекает понятие гравитационной волны. Эксперимент LIGO – подтверждение его теории.

Химия – полная заморозка

Лауреатами премии стали швейцарец Жак Дюбоше (Jacques Dubochet, 1942), немецко-американский ученый Иоахим Франк (Joachim Frank, 1940) и британец Ричард Хендерсон (Richard Henderson, 1945). Их работа связана с криоэлектронной микроскопией – направлением в экспериментальной биологии, основателем которой является И.Франк.

То есть это экспериментаторы, прибористы, давшие науке новый замечательный инструмент для исследования с высочайшим разрешением структуры растворенных молекул. Любое жидкое тело при охлаждении затвердевает, при этом образуются кристаллы, в том числе и растворенных биомолекул, от исследователей таким образом остается скрытой реальная молекулярная структура. Но если производить мгновенную заморозку, то кристаллизация не успевает произойти, получается стекловидное состояние с сохранением исходной молекулярной структуры, которое и исследуется в электронном микроскопе. Так, например, Нобелевская премия по химии 2009 года была получена за исследование структуры рибосомы именно с использованием криоэлектронной микроскопии.

Дюбоше, Франк и Хендерсон

Старший из них, Иоахим Франк, еще и автор прозы, стихов и фотографий, все это находится на его сайте franxfiction.com.

Экономика на грани психологии

Экономика – это сфера человеческой деятельности: что строить, производить, покупать, как и на что тратить деньги. Всё это решает живой человек. Чем же он руководствуется в своих решениях? Естественно, знаниями, информацией, опытом... и, как утверждает новоиспеченный нобелевский лауреат из США Ричард Талер (Richard H. Thaler,1945), психологией. Он, как сказано в заявлении Нобелевского комитета, соединил экономику с психологией. То есть в основе экономического решения может, по Талеру, находиться не только рациональный выбор, но и чисто человеческий субъективный подход. Это и есть поведенческая экономика, понять принцип которой лучше всего на примерах.

Например, таксист, который планирует на день определенный заработок, после получения которого может ехать домой. В тот день, когда клиентов много, он, достигнув желаемого, рано уезжает домой, а когда клиентов мало, наоборот, работает допоздна. Не лучше ли ему сменить установку и зарабатывать больше, когда больше клиентов – все дело в психологии.

Талер

Талер экспериментально доказал, что люди ценят вещи не сами по себе, например, на распродажах товары со скидкой оцениваются заметно выше, чем такие же, но без скидки.

Поведенческая экономика, она же ментальная бухгалтерия, показывает, как и почему люди упрощают для себя финансовые решения. Советы Талера используются в маркетинге и экономике, он был одним из советников президента Обамы, имеет собственную фирму по управлению активами и даже снялся в «экономическом» фильме «Игра на понижение».

За мир без атомной бомбы

Премия присуждена международной организации «Международная кампания по запрещению ядерного оружия» (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN). Она была создана в 2007 году и награждена «за работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и новаторские усилия для достижения запрета такого оружия на основе договоров», а также «... за ее революционные усилия по достижению законодательного запрета такого оружия».

Конкретно сказать, сколько стран под влиянием ICAN отказались от ядерного оружия или, по крайней мере, присоединились к международному «Договору о запрещении ядерного оружия» затруднительно. Так что премия эта выдается скорее за намерения, чем за конкретные достижения. Сейчас всю планету бьет озноб ввиду резко обострившегося противостояния Северной Кореи и США, северные корейцы грозят американцам ядерным ударом и непрерывно демонстрируют свои ракетно-ядерные достижения, американцы действуют в том же ключе. И, наверное, всеобщее беспокойство по поводу возможного конфликта и руководило Нобелевским комитетом при принятии такого решения.

Следует добавить, что по премии мира нет открытого списка номинантов, так что интрига с присуждением сохраняется до последней минуты.

Для справки: Россия и США владеют примерно 7000 ядерных боеголовок, Франция имеет 300 зарядов, Великобритания – 215, Китай – 260, Индия и Пакистан – по 130, Израиль – предположительно 80, Северная Корея – до 10 (данные с сайта ICAN).

В России телеведущий Соловьев так прокомментировал премию ICAN: «Нобелевскую премию мира присудили какой-то организации, борющейся за запрет ядерного оружия. Но на самом деле за мир борются наши ВКС в Сирии».

Литература

Лауреатом стал англичанин с японскими корнями Кадзуо Исигуро (Kazuo Ishiguro, 1954), прозаик, родом из Нагасаки. Он с шести лет живет в Англии, получил всестороннее образование, в основном филологическое, пробовал себя в музыке, но без большого успеха, и побывал даже социальным работником. Первые рассказы он опубликовал в 1981 году в Англии, его произведения переведены на 40 языков, в том числе и на русский, это романы «Остаток дня», «Когда мы были сиротами», «Не отпускай меня», «Там, где в дымке холмы», «Погребенный великан».

Исигуро

Он тонкий психолог, в решении Нобелевского комитета отмечено, что «обладающие большой эмоциональной силой романы Исигуро раскрыли бездну под нашей иллюзорной связью с миром». По собственной оценке, наибольшее влияние на него оказали Достоевский и Пруст. То есть он, безусловно, замечательный писатель, проза его не политична, но психологична, прочли его пока немногие, теперь, после премии, он станет более популярен.







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