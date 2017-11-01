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Новые пансионаты для больных и пожилых Солнечный Луч
В новых домах «Солнечный луч» жизнь продолжается!
Открываются новые пансионаты для больных и пожилых людей в Дюссельдорфе, Эркрате и Меербуше
Наивысший стандарт ухода за пожилыми людьми! Современный ритм жизни, в котором мы с вами живем, уже давно установил свои приоритеты: работа, учеба, дети. Они отнимают основную часть нашего времени. К сожалению, из-за нехватки времени мы не можем уделить достаточного внимания нашим родителям, бабушкам и дедушкам, которые переступили возрастной барьер активного образа жизни. И даже те из них, кто имеет большие семьи, чувствуют себя одинокими.
Задайте себе вопрос: уделяем ли мы должное внимание своим родителям? Делимся с ними своими успехами, радостными переживаниями? Человек может иметь большую семью, но при этом быть одиноким. Одиночество – это состояние души.
Учитывая всё сказанное, мы не остались равнодушными к судьбам пожилых людей и приняли решение всё изменить! В наших пансионатах мы обеспечиваем максимальный комфорт, индивидуальный для каждого человека, включая использование специального оборудования для людей с ограниченными возможностями. Мы позаботились об их круглосуточном обслуживании высококвалифицированным персоналом и повышенном внимании к каждому.
В наших пансионатах мы обеспечиваем постояльцам новые впечатления и знакомства, создаем уникальную и необыкновенно теплую атмосферу. Всё это благотворно действует на психоэмоциональное состояние проживающих у нас пожилых людей, помогает замедлить возрастную деменцию. Теплая атмосфера и сплоченный коллектив наших пансионатов не оставит никого равнодушным, а ваши близкие смогут обрести здесь заботу, внимание и общение.
На выбор есть два варианта проживания: постоянное размещение и временный уход (Verhinderungspflege). Программой «временный уход» мы предлагаем воспользоваться, если вы сами ухаживаете за своими близкими и нуждаетесь в небольшом перерыве, отпуске или заболели. Эта программа оплачивается всеми страховыми компаниями при условии, что продолжительность профилактического ухода не превышает 42 дня в течение календарного года.
Индивидуальный подход и высокое качество обслуживания – прерогатива пансионата для больных и пожилых людей. Все процессы ухода за нашими пациентами детально прописаны и постоянно контролируются. Персонал наших домов престарелых формируется из опытных специалистов, прошедших конкурсный отбор и специальную подготовку. В штате пансионата медицинские и социальные работники, младший обслуживающий персонал, а также профессиональные диетологи и повара.
Кроме круглосуточного ухода за больными у нас систематически проводятся оздоровительные и реабилитационные мероприятия, а также, по необходимости, обследование пациентов. Прогулки осуществляются только в сопровождении и под присмотром сотрудников, наши постояльцы всегда одеты по погоде и могут наслаждаться свежим воздухом, будучи в полной безопасности.
Наши пациенты получают сбалансированное питание с учетом их возрастных потребностей, привычек и ограничений. Оптимальный режим питания – четыре-пять раз в день.
Программа комплексного ухода у нас подразумевает:
- Наличие тревожных кнопок
- Круглосуточный патронаж
- В случае необходимости – консультации врачей-специалистов
- Сбалансированное 4-5-разовое питание
- Уход и адаптация, помощь в принятии пищи, одевании, передвижении, гигиенических мероприятиях, смене памперсов и т.д.
- Организация и контроль за приемом лекарственных средств
- Постоянный контроль состояния и самочувствия: измерение температуры, пульса, артериального давления, веса, уровня сахара в крови. Медперсоналом и сиделками ведется дневник наблюдений
- Профилактика застойных явлений и пролежней (массаж и пр.)
- Лечебная гимнастика
- Эрготерапия
- Смена и стирка постельного и нательного белья
- Ежедневная влажная уборка комнат, проветривание, обработка системой дезинфекции
- Услуги парикмахера и подолога
- Прогулки на свежем воздухе
- Разнообразный досуг.
Mы помогаем сохранить близкие отношения в семье благодаря тому, что берем на себя всю тяжелую работу, связанную с оказанием ухода и медицинской помощи пожилому человеку. Вы можете забыть об этих проблемах и наслаждаться беззаботным совместным времяпрепровождением. Каждого клиента ожидает наша помощь при оформлении всех необходимых документов.
Наши двери всегда открыты! Приглашаем вас на экскурсию!
Oase Sonnenschein
Luisenstr. 86, 40215 Düsseldorf
Mobil: 0157 / 833 50 222, Tel.: 0211 / 732 798 03
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