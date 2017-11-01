Здоровье >> Медицинские кассы и страхование

«Партнер» №11 (242) 2017г.

Новые пансионаты для больных и пожилых Солнечный Луч

В новых домах «Солнечный луч» жизнь продолжается!

Открываются новые пансионаты для больных и пожилых людей в Дюссельдорфе, Эркрате и Меербуше

Наивысший стандарт ухода за пожилыми людьми! Современный ритм жизни, в котором мы с вами живем, уже давно установил свои приоритеты: работа, учеба, дети. Они отнимают основную часть нашего времени. К сожалению, из-за нехватки времени мы не можем уделить достаточного внимания нашим родителям, бабушкам и дедушкам, которые переступили возрастной барьер активного образа жизни. И даже те из них, кто имеет большие семьи, чувствуют себя одинокими.

Задайте себе вопрос: уделяем ли мы должное внимание своим родителям? Делимся с ними своими успехами, радостными переживаниями? Человек может иметь большую семью, но при этом быть одиноким. Одиночество – это состояние души.

Учитывая всё сказанное, мы не остались равнодушными к судьбам пожилых людей и приняли решение всё изменить! В наших пансионатах мы обеспечиваем максимальный комфорт, индивидуальный для каждого человека, включая использование специального оборудования для людей с ограниченными возможностями. Мы позаботились об их круглосуточном обслуживании высококвалифицированным персоналом и повышенном внимании к каждому.

В наших пансионатах мы обеспечиваем постояльцам новые впечатления и знакомства, создаем уникальную и необыкновенно теплую атмосферу. Всё это благотворно действует на психоэмоциональное состояние проживающих у нас пожилых людей, помогает замедлить возрастную деменцию. Теплая атмосфера и сплоченный коллектив наших пансионатов не оставит никого равнодушным, а ваши близкие смогут обрести здесь заботу, внимание и общение.

На выбор есть два варианта проживания: постоянное размещение и временный уход (Verhinderungspflege). Программой «временный уход» мы предлагаем воспользоваться, если вы сами ухаживаете за своими близкими и нуждаетесь в небольшом перерыве, отпуске или заболели. Эта программа оплачивается всеми страховыми компаниями при условии, что продолжительность профилактического ухода не превышает 42 дня в течение календарного года.

Индивидуальный подход и высокое качество обслуживания – прерогатива пансионата для больных и пожилых людей. Все процессы ухода за нашими пациентами детально прописаны и постоянно контролируются. Персонал наших домов престарелых формируется из опытных специалистов, прошедших конкурсный отбор и специальную подготовку. В штате пансионата медицинские и социальные работники, младший обслуживающий персонал, а также профессиональные диетологи и повара.

Кроме круглосуточного ухода за больными у нас систематически проводятся оздоровительные и реабилитационные мероприятия, а также, по необходимости, обследование пациентов. Прогулки осуществляются только в сопровождении и под присмотром сотрудников, наши постояльцы всегда одеты по погоде и могут наслаждаться свежим воздухом, будучи в полной безопасности.

Наши пациенты получают сбалансированное питание с учетом их возрастных потребностей, привычек и ограничений. Оптимальный режим питания – четыре-пять раз в день.

Программа комплексного ухода у нас подразумевает:

Наличие тревожных кнопок

Круглосуточный патронаж

В случае необходимости – консультации врачей-специалистов

Сбалансированное 4-5-разовое питание

Уход и адаптация, помощь в принятии пищи, одевании, передвижении, гигиенических мероприятиях, смене памперсов и т.д.

Организация и контроль за приемом лекарственных средств

Постоянный контроль состояния и самочувствия: измерение температуры, пульса, артериального давления, веса, уровня сахара в крови. Медперсоналом и сиделками ведется дневник наблюдений

Профилактика застойных явлений и пролежней (массаж и пр.)

Лечебная гимнастика

Эрготерапия

Смена и стирка постельного и нательного белья

Ежедневная влажная уборка комнат, проветривание, обработка системой дезинфекции

Услуги парикмахера и подолога

Прогулки на свежем воздухе

Разнообразный досуг.

Mы помогаем сохранить близкие отношения в семье благодаря тому, что берем на себя всю тяжелую работу, связанную с оказанием ухода и медицинской помощи пожилому человеку. Вы можете забыть об этих проблемах и наслаждаться беззаботным совместным времяпрепровождением. Каждого клиента ожидает наша помощь при оформлении всех необходимых документов.

Наши двери всегда открыты! Приглашаем вас на экскурсию!

Oase Sonnenschein

Luisenstr. 86, 40215 Düsseldorf

Mobil: 0157 / 833 50 222, Tel.: 0211 / 732 798 03







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