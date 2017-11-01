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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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История >> Люди, вошедшие в историю
«Партнер» №11 (242) 2017г.

Солнце Герхарда Гауптмана

Знаменитого немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии Герхарда Иоганна Роберта Гауптмана до прихода к власти нацистов называли в Германии «главой современной немецкой драмы». Выходец из многодетной семьи владельца небольшого отеля в Нижней Силезии, он уже с раннего детства отличался тем, что любил пофантазировать, но фантазии его разрастались до такой степени, что даже мешали ему учиться. Его оставляли на второй год, переводили из школы в школу. Старания родственников были безуспешны – его характер не укладывался в жесткое русло тогдашних прусских порядков.

 

В 23 года, женившись, он решил заняться литературным творчеством. Первая его пьеса, также как и поэма, большого успеха не принесли. Публика посчитала их подражательными. Однако новая драма – «Перед заходом солнца» –  вызвала в прессе бурю. Одни приветствовали ее как жестокую правду жизни, другие считали реализм автора чересчур дерзким. Хотя после ее премьеры прошло более ста лет, эта пьеса и сегодня ставится во многих театрах мира, считаясь по-прежнему актуальной и новаторской.

 

С тех пор каждая новая пьеса, каждое прозаическое произведение будоражили общественное сознание. Его героями становились как грубоватые и на первый взгляд невежественные обитатели ночлежек, так и наивные мечтатели, верящие в прекрасное будущее человечества. Но главное – в каждой пьесе звучала жизненная правда, о которой другие авторы боялись писать.

 

С приходом к власти нацистов семидесятилетний Гауптман ушел во «внутреннюю эмиграцию». Но его творческая работа не прервалась. В 1937 году он написал автобиографический роман «Приключение моей юности», а в 1944 году закончил большую драматическую тетралогию, использовав сюжет греческого эпоса об Атридах, и создал поэму «Великий сон». И в каждом из сочинений просвечивала ненависть к нацизму. Именно поэтому, когда рухнул гитлеровский рейх, демократически настроенная интеллигенция избрала престарелого писателя почетным председателем своего объединения «Культурбунд».

 

Валерий Воскобойников


<< Назад | №11 (242) 2017г. | Прочтено: 11 | Автор: Воскобойников В. |

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