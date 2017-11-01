- В следующем номере
- Новости
- Политика
- Социальные вопросы
- Семья
- Образование
- Общество
- Техника и наука
- Здоровье
- История
- Культура
- Путешествия
- Досуг
Курт Воннегут. Бойня номер пять
Всемирно знаменитый американский писатель был сыном немецких эмигрантов. С детства его увлечениями были история, литература, философия. Но отец желал, чтобы он стал химиком, и заставил поступить в университет именно на химический факультет. «Отвращение Воннегута к химии оказалось благом для американской литературы», – писала впоследствии университетская газета. Ненавидя химию, Воннегут посвящал основное время именно этой газете, будучи одновременно ее редактором и репортером.
Когда США вступили во Вторую мировую войну, он записался добровольцем и попал на фронт простым пехотинцем-солдатом. 19 декабря 1944 год ему как молодому человеку – не повезло, а как будущему писателю – наоборот, посчастливилось не только участвовать в сражении при Арденнах, но и стать свидетелем поражения американских войск в этой битве. «Семь фанатичных танковых дивизий отрезали нас от остальной части Первой армии Ходжеса. Другим американским дивизиям на наших флангах удалось отойти. Мы же были вынуждены стоять и сражаться. Штыки не слишком хороши против танков. Боеприпасы, продовольствие и медикаменты исчерпались, а наши потери превысили число тех, кто еще мог сражаться, – и мы сдались». – писал он позднее. На самом деле, перед тем, как попасть в плен, легко раненный, он несколько дней бродил по горным лесам, пытаясь выбраться к своим. Везение продолжалось – незадолго до уничтожения Дрездена союзной авиацией он оказался в дрезденском концлагере и, загнанный в подвалы скотобойни № 5, остался живым, участвовал в разборе разрушенных домов и захоронении десятков тысяч жителей.
Эти события стали отправным сюжетом в одной из его первых книг «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей». Эта книга была переведена на многие языки народов мира и выходила колоссальными тиражами. Другими его знаменитыми произведениями стали полуфантастические философские романы, такие как «Колыбель для кошки», «Завтрак для чемпиона», «Малый не промах» и другие. Курт Воннегут известен еще и тем, что именно он благословил приехавшего из России писателя-эмигранта Сергея Довлатова и в значительной степени благодаря его статье Сергей Довлатов стал популярным писателем.
Валерий Воскобойников
Мне понравилось?(Проголосовало: 0)
Поделиться:
Комментарии (0)
Удалить комментарий?
Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!
(комментировать публикации этого раздела можно без предварительной регистрации)
Правила пользования
Блоги и комментарии
(основные правила)
1. Модерирование блогов и комментариев
Наш портал не предполагает предмодерацию блогов и комментариев, однако существует постмодерация дискуссий. Модерация дискуссий может осуществляться:
– редакционным модератором;
– блогером в своем блоге.
2. Запрещены к размещению на портале блоги и комментарии:
a) содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, а также призывы к свержению существующего строя, терроризму (в т.ч. хакерским атакам), экстремизму;
b) содержащие угрозы физической расправой, убийством, насилием;
c) содержащие переход на личности, оскорбления в адрес официальных и публичных лиц (в т.ч. умерших), грубые выражения, оскорбления и принижения других участников комментирования, их родных или близких;
d) содержащие рекламную информацию;
e) содержащие пропаганду наркомании или курения;
f) осуждающие или обсуждающие модераторов или администрацию сайта;
g) содержащие персональные данные, нарушающие тайну переписки и связи;
h) содержащие нецензурные выражения (в т.ч. измененное написание мата или иностранную обсценную лексику);
i) представляющие из себя флуд (дублирование комментариев), флейм (бессмысленные комментарии), офф-топ (комментарии, не относящиеся к теме материала).
Редакция оставляет за собой право скрывать комментарии по собственному усмотрению, удалять их без предупреждения, закрывать материал для комментирования по своему желанию или решению автора.
3. Редактирование своих блогов и комментариев
Редактирование своих блогов и комментариев на портале не предусмотрено, поэтому необходимо внимательно следить за орфографией, построением фразы и корректностью формулировок.
4. Наложение бана на зарегистрированного пользователя
Бан (лишение или ограничение каких-либо прав пользователя) накладывается на зарегистрированного пользователя за грубое и (или) неоднократное нарушение правил. Бан на портале «Партнер» – до 10 дней в первый раз и бессрочен при повторном грубом нарушении правил. Если вы полагаете, что вас забанили несправедливо, то можете написать об этом администратору портала web@partner-inform.de, указав ваш НИК.
5. Ответственность
Редакция сайта не отвечает за содержание блога и мнения блогеров не разделяет. Также не несет ответственности за используемые в блогах картинки и фотографии.