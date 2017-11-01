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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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История >> Люди, вошедшие в историю
«Партнер» №11 (242) 2017г.

Курт Воннегут. Бойня номер пять

Всемирно знаменитый американский писатель был сыном немецких эмигрантов. С детства его увлечениями были история, литература, философия. Но отец желал, чтобы он стал химиком, и заставил поступить в университет именно на химический факультет. «Отвращение Воннегута к химии оказалось благом для американской литературы», – писала впоследствии университетская газета. Ненавидя химию, Воннегут посвящал основное время именно этой газете, будучи одновременно ее редактором и репортером.

 

Когда США вступили во Вторую мировую войну, он записался добровольцем и попал на фронт простым пехотинцем-солдатом. 19 декабря 1944 год ему как молодому человеку – не повезло, а как будущему писателю – наоборот, посчастливилось не только участвовать в сражении при Арденнах, но и стать свидетелем поражения американских войск в этой битве. «Семь фанатичных танковых дивизий отрезали нас от остальной части Первой армии Ходжеса. Другим американским дивизиям на наших флангах удалось отойти. Мы же были вынуждены стоять и сражаться. Штыки не слишком хороши против танков. Боеприпасы, продовольствие и медикаменты исчерпались, а наши потери превысили число тех, кто еще мог сражаться, – и мы сдались». – писал он позднее. На самом деле, перед тем, как попасть в плен, легко раненный, он несколько дней бродил по горным лесам, пытаясь выбраться к своим. Везение продолжалось – незадолго до уничтожения Дрездена союзной авиацией он оказался в дрезденском концлагере и, загнанный в подвалы скотобойни № 5, остался живым, участвовал в разборе разрушенных домов и захоронении десятков тысяч жителей.

 

Эти события стали отправным сюжетом в одной из его первых книг «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей». Эта книга была переведена на многие языки народов мира и выходила колоссальными тиражами. Другими его знаменитыми произведениями стали полуфантастические философские романы, такие как «Колыбель для кошки», «Завтрак для чемпиона», «Малый не промах» и другие. Курт Воннегут известен еще и тем, что именно он благословил приехавшего из России писателя-эмигранта Сергея Довлатова и в значительной степени благодаря его статье Сергей Довлатов стал популярным писателем.


Валерий Воскобойников


<< Назад | №11 (242) 2017г. | Прочтено: 8 | Автор: Воскобойников В. |

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