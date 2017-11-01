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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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История >> Люди, вошедшие в историю
«Партнер» №11 (242) 2017г.

Мария Склодовская-Кюри. Единственная из женщин

Марию Склодовскую-Кюри называют единственной женщиной в истории, которая за достижения в научном познании мира стала не просто Нобелевским лауреатом, а была награждена Нобелевской премией дважды. Родиной ее была Польша, которая считалась частью Российской империи. Отец ее, закончив в Петербурге университет, служил в Варшаве преподавателем. Его жалованья едва хватало на многодетную семью и лечение жены, страдавшей от туберкулеза. Но, несмотря на жизненные трудности, дети его закончили гимназии с золотыми медалями. Такой же медалью наградили и Марию, мечтавшую о высшем образовании. Отработав несколько лет гувернанткой, она переехала в Париж и поступила в Сорбонну, где принялась усиленно изучать физику и химию. Живя порой впроголодь, в холодной мансарде, она сумела стать лучшей студенткой, получить два диплома (по физике и математике), и стала первой женщиной, которая преподавала в Сорбонне и вела самостоятельные исследования.

 

Вскоре она познакомилась с молодым ученым Пьером Кюри, который стал не только ее мужем, но и постоянным коллегой в исследованиях загадочного явления, которое позже назвали радиоактивностью. Они не догадывались тогда, насколько опасным для жизни может быть это явление. Из нескольких тонн руды им удалось выделить крошечные количества двух прежде никому неизвестных металлов, испускающих лучи. Они назвали их радием (что значило по латыни – луч) и в честь родины Марии – полонием. В 1903 году они одними из первых получили Нобелевскую премию по физике «за выдающиеся заслуги в совместных исследованиях явлений радиации».

 

После случайной трагической гибели мужа Мария Склодовская-Кюри заменила его, став профессором Парижского университета, и была назначена директором отделения фундаментальных исследований Радиевого института. В 1911 году ей была присуждена вторая Нобелевская премия, на этот раз – по химии: «За выдающиеся заслуги в развитии химии: открытие элементов радия и полония, выделение радия и изучение природы и соединений этого замечательного элемента».

 

Валерий Воскобойников


<< Назад | №11 (242) 2017г. | Прочтено: 13 | Автор: Воскобойников В. |

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