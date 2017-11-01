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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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История >> Люди, вошедшие в историю
«Партнер» №11 (242) 2017г.

Антонио Канова: Гармония в белом мраморе

Хотя Антонио Канова основную часть жизни провел в Италии, его скульптуры можно увидеть в каждом большом европейском музее. Но самые большие коллекции работ Кановы хранятся в Лувре, а также в российском Эрмитаже.

 

Он родился в маленьком городке Тревизо, в горной части Италии. В четыре года потерял родителей, и дед-каменотес взялся его воспитывать. Грубоватый старик, он всё же разбирался в искусстве. И спустя несколько лет, увидев у своего внука лепные фигуры из воска, отвез мальчишку в Венецию в услужение к сенатору Джованни Фалиеро. Искусство тогда, особенно в Италии, входило в моду, и сенатор позволил подростку часть времени уделять созданию первых своих скульптур. А дед чуть позже даже продал свою небольшую ферму, чтобы на вырученные деньги внук мог изучать античное искусство.

 

В результате 16-летний юноша по заказу того же сенатора приступил к созданию мраморного изображения «Орфея и Эвридика», которое имело большой успех. Всё тогдашнее творческое сознание Кановы было пронизано древнегреческим искусством. Он открыл собственную мастерскую в Венеции и энергично взялся за работу. Следующим его шедевром стала скульптура «Дедал и Икар», которую он выставил на главной площади Венеции Сан-Марко. Контраст между прекрасным юным Икаром и его отцом, постаревшим Дедалом, производил сильное впечатление на публику. А после таких великолепных композиций, как «Амур и Психея», «Три грации», «Кающаяся Магдалина», об Антонио Канове заговорила вся Италия как о лучшем скульпторе современности, ставшем в ряд со знаменитыми творцами античности.

 

Публике казалось, что полные изящества и гармонии работы скульптора рождаются легко, как трели соловья. И мало кто догадывался, что Канова работал по 14-16 часов в сутки. Сначала он создавал образцы из воска, а уж потом, пройдя еще через несколько стадий, переходил к белому мрамору и полировал его до идеального состояния. Работы Кановы мечтали заполучить многие европейские аристократы, начиная с папы Римского. А Наполеон, оккупировав Италию, увез их в Париж вместе с лучшими античными образцами. После крушения самозванного императора Канова неожиданно стал дипломатом и добился возвращения всех шедевров античности на Родину. За что папа Пий VII в знак благодарности за патриотизм дал ему титул маркиза Искья-ди-Кастро.


Валерий Воскобойников


<< Назад | №11 (242) 2017г. | Прочтено: 8 | Автор: Воскобойников В. |

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