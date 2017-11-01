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«Партнер» №11 (242) 2017г.

Как поднимали атомную подводную лодку Курск

Как поднимали атомную подводную лодку «Курск»

Операция «Подъем»





Предыстория

В августе 2000 года весь мир облетела весть о трагедии российской атомной подводной лодки (АПЛ) «Курск», погибшей вместе со всем экипажем в ходе маневров Северного флота.

После взрыва собственных торпед в первом (носовом) отсеке АПЛ легла на дно на глубине немногим более 100 м вблизи от побережья Кольского полуострова. На дне Баренцева моря остались два атомных реактора, 24 крылатые ракеты «Гранит», размещенные в забортных пусковых контейнерах, неизвестное количество невзорвавшихся боевых торпед, а также тела 118 погибших подводников. Уже через неделю после гибели лодки главный конструктор ЦКБ «Рубин», (разработчик проекта 949А, по которому был построен «Курск») Игорь Спасский представил президенту России план работ по ликвидации последствий катастрофы. 28 августа 2000 года вышло распоряжение правительства РФ, возложившее координацию работ по подъему погибшей АПЛ на ЦКБ «Рубин».

Предстояло проведение уникальной операции. Правда, ее разработчикам уже был известен зарубежный аналог. В марте 1968 года в Тихом океане при невыясненных обстоятельствах погибла советская дизель-электрическая подводная лодка К-129, вооруженная тремя баллистическими ракетами Р-21. Американским ВМФ и спецслужбам удалось установить место гибели К-129 и провести единственную в своем роде тайную операцию по ее подъему с глубины более 5000 м. «Курск» покоился на глубине порядка всего лишь 100 м, но зато его водоизмещение (т.е. масса и габариты) многократно превышали аналогичные параметры К-129.

К процессу подъема АПЛ были предъявлены жесткие требования – следовало поднимать лодку, не допуская при этом крена и дифферента, без силового воздействия на ее наружный (легкий) корпус. Это объяснялось тем, что в результате взрыва механизмы АПЛ были сорваны со своих фундаментов, а состояние оставшегося боезапаса неизвестно.

Прошедшие с большими потерями сквозь годы «перестройки» советские ВМФ и промышленность были не в состоянии собственными силами осуществить сложнейшую операцию подъема гигантской АПЛ. К участию в ней были привлечены зарубежные фирмы, главную роль среди которых сыграла голландская компания Mammoet Transport BV, разработавшая и детальный план подъема. Общее руководство и координация работ оставались за ЦКБ «Рубин». Голландские специалисты предложили вырезать в прочном корпусе лодки между шпангоутами отверстия, в которые завести специально разработанные раздвижные зацепы. Поднимать лодку следовало с помощью гидравлических домкратов, установленных на специально перестроенном для этого судне.

Первые шаги

Естественно, прежде чем начинать непосредственную подготовку к подъему лодки, следовало сделать детальный осмотр ее корпуса и прилегающей к нему поверхности морского дна. Кроме того, был необходим радиационный мониторинг.

Для этого в сентябре 2000 года были проведены две экспедиции с использованием научно-исследовательского судна «Академик Келдыш», имеющего на вооружении два глубоководных аппарата «Мир». В результате была собрана необходимая информация о состоянии наружных поверхностей корпуса лодки и ее пространственном положении. Были обнаружены две зоны разброса фрагментов корпусных конструкций и оборудования первого, разрушенного взрывом, отсека. Некоторые фрагменты удалось поднять на поверхность и отправить для исследования. Проведенный мониторинг показал, что радиационная обстановка вблизи АПЛ находится в пределах нормы.

Эвакуация погибших

На следующем этапе работ главная роль отводилась специальной полупогружной платформе «Регалия», принадлежащей норвежской фирме «Halliburton». 20 октября 2000 года она прибыла и встала на якоря точно над покоящимся на дне «Курском». Удержание платформы в этой точке с точностью до 1 м осуществлялось по данным спутниковой навигации и средствами динамического позиционирования. Еще раз был проведен дозиметрический контроль, после чего водолазы приступили к эвакуации из корпуса АПЛ тел погибших моряков.

Для этого в прочном корпусе прорезали отверстие диаметром 0,8 м. Резка выполнялась тончайшей струей воды с абразивным песком, подаваемой из сопла резака под давлением 900 атмосфер. 50-миллиметровая высокопрочная сталь корпуса прорезалась легко, как масло. Из 9-го отсека удалось поднять на поверхность и с почестями похоронить тела 12 моряков. Вырезы в обшивке прочного корпуса в районе 3-го и 4-го отсеков показали, что масштаб разрушений в этой части корабля не позволяет проникнуть внутрь корпуса. После этого операция по эвакуации тел погибших была свернута – стало ясно, что на поверхность их можно поднять только вместе с кораблем.

Частичная ампутация

Но прежде чем приступить непосредственно к подъему останков АПЛ, следовало решить судьбу ее первого отсека, практически полностью разрушенного взрывом. Помимо того, что в нем оставались неразорвавшиеся торпеды, он представлял опасность еще и тем, что в процессе отрыва корпуса лодки от грунта, в котором он основательно увяз, отсек мог сместиться или полностью отделиться от корпуса, нарушив балансировку всей системы. Было решено отделить первый отсек от корпуса АПЛ, разрезав оставшиеся после взрыва перемычки между ними. Кроме того, следовало выполнить вырезку отверстий для введения зацепов в прочный корпус в местах с координатами, указанными «Рубином» и размеченных водолазами.

Компании «Smit» и «Mammoet Transport» для отрезки первого отсека предложили использовать технологию, применяемую при резке трубопроводов больших диаметров. В качестве основного звена режущей системы используется пила в форме троса с нанизанными на него цилиндрическими элементами, наружная поверхность которых покрыта острыми зубьями, сделанными из высокопрочного режущего материала. Пробег троса в одну сторону составляет около 20 м.

С обоих бортов лодки в районе первого отсека были размещены вверх дном огромные стаканы, на которых закрепили колесные направляющие блоки. На них были заведены ходовыми тросами пилы, а также гидроцилиндры, обеспечивающие возвратно-поступательные движения пилы. Попутно водолазами были прорезаны в прочном корпусе лодки 26 окон для зацепов.

На этом этапе подготовки к подъему участвовало два судна: баржа «Carrier» с оборудованием для резки и водолазное судно «Mayo» шотландской фирмы «DSND».

Возвращение «Курска»

К месту проведения операции была доставлена буксирами гигантская баржа «Giant-4», на палубе которой были смонтированы 26 гидравлических домкратов. На ней же разместился главный пульт управления операцией подъема. Днище баржи было переделано таким образом, что теперь оно представляло собой обратный профиль корпуса «Курска» и было снабжено ложементами, к которым должна была быть прижата подымаемая лодка. Рядом с бортом баржи встало на якоря судно «Mayo», обеспечивающее все водолазные работы. В третий раз была проверена радиационная обстановка, после чего начат размыв грунта вдоль бортов АПЛ гидромониторами, вода в которые подавалась с борта «Mayo» под давлением 1200 атмосфер. Наконец, в 26 прорезанных в прочном корпусе лодки отверстий завели зацепы, подвешенные каждый на 54 так называемых стрендах – специально сплетенных чрезвычайно прочных тросах.

И вот в работу включились домкраты. Вначале в течение 12 часов они создали подъемную силу порядка 4000 тонн, периодически увеличиваемую поочередно на носовых и кормовых домкратах до 6500 тонн. Делалось это с целью, слегка раскачав лодку, нарушить сцепление нижней части ее корпуса с грунтом. В 3 часа 45 минут 8 октября 2001 года произошел долгожданный отрыв АПЛ от грунта. Теперь домкратам помогала собственная подъемная сила лодки. «Курск» медленно, со скоростью 9 м/час поднимался вверх. А погода подгоняла людей: в октябре штормы в Баренцевом море – дело обычное. Когда лодка находилась в подвешенном состоянии на глубине 70 м, баржу начали со скоростью 1 узел буксировать в направлении Кольского залива. В 17.00 весь караван остановился, и «Курск» с помощью домкратов был подтянут к барже и прижат к ложементам ее днища. После этого скорость буксировки смогли повысить до 4 узлов.

Но прежде чем двинуться дальше, состоялся торжественный ритуал прощания Северного флота со своим погибшим кораблем. Мимо баржи в кильватерном строю с включенными сиренами прошли корабли во главе с атомным ракетным крейсером «Пётр Великий». На воду были опущены венки. А шотландские водолазы с «Mayo» опустили на место, где без малого 14 месяцев лежал погибший «Курск», памятную доску с выполненным на русском и английском языках текстом:

«В память о 118 членах экипажа

российской АПЛ «Курск»,

погибших 12 августа 2000 г.

Наши мысли обращены к семьям погибших»

Поскольку общая осадка баржи с «Курском» составляла 21 м, ее было невозможно завести ни в один док. Поэтому к барже присоединили два специально изготовленных огромных понтона, что позволило уменьшить осадку до 14 м. Затем 21 октября в 15.00 баржа с «Курском» была введена в предварительно притопленный док. После этого АПЛ освободилась от зацепов и, навсегда расставшись со спасательной баржей, легла днищем на ложементы дока. 25 октября док был осушен, и это стало завершением уникальной операции по возвращению АПЛ «Курск» из бездны.

Редакция благодарит ЦКБ «Рубин» за помощь в подготовке этого материала, а также за предоставленные в распоряжение редакции фотографии.



Константин Ришес (Нюрнберг)

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