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Cоветская ракетная программа и немцы
Советская ракетная программа и немцы
После запуска первого советского искусственного спутника Земли, а особенно после полета в космос Юрия Гагарина, на страницы советской печати и на экраны телевизоров выплеснулся огромный объем информации, знакомящей читателей с историей развития советской ракетно-космической техники. Из этих материалов следовало, что именно российский ученый-самоучка К.Э. Циолковский заложил основы ракетной техники, выдвинул идеи космических путешествий и даже переселения землян на другие планеты. Правда, упоминались и ракеты Фау-1 и Фау-2, созданные в Германии во время Второй мировой войны, с помощью которых немцы обстреливали Лондон. Мы узнали также, что американцам удалось вывезти в Штаты главного конструктора немецких ракет Вернера фон Брауна и значительную часть его коллектива.
Но при этом утверждалось, что советские конструкторы, изучив немецкий опыт, самостоятельно продолжили ракетно-космическое направление и под руководством Главного конструктора и Главного теоретика (их имена тогда не сообщались) добились невиданных успехов, конечно же, обогнав Запад.
В последующие годы в печать стала проникать информация о реальном вкладе, который внесли немецкие специалисты в становление советского ракетостроения, и о закрытом городе Городомля, находящемся на одном из островов озера Селигер.
Немцы в городе Городомля
Сегодня из ряда источников и, в частности, из воспоминаний заместителя С.Королева Бориса Чертока известно, что советские разведорганы в последние месяцы войны и сразу же после ее окончания целенаправленно занимались поиском в Германии специалистов-ракетчиков, а также специалистов из смежных областей науки и техники. Сначала их трудоустроили в Тюрингии на совместном советско-немецком предприятии РАБА, а затем в «добровольно-принудительном» порядке перевезли в Советский Союз и поселили в городе Городомля. Там на окруженной водой и колючей проволокой территории был создан так называемый НИИ-88.
Естественно, что доставленные в СССР немецкие сотрудники были высококвалифицированными специалистами, авторами основополагающих работ по своей специальности или компетентными и опытными инженерами. Всего в городе Городомля работали 150 (по некоторым данным –176) немецких специалистов. Назовем имена тех из них, кто внес наибольший вклад в передачу немецкого опыта и в создание советских ракет. Это – Пейзе, специалист по гидродинамике, Вольдемар Вольф – руководитель отдела баллистики фирмы Крупп, Франц Ланге – специалист по радиолокации, Вернер Альбринг – аэродинамик, Курт Магнус – физик и специалист по гироскопам, Ганс Хох – теоретик, специалист по автоматическому управлению, Блазиг – специалист по рулевым машинам. Наиболее интересной фигурой, оказавшейся в Городомле, был специалист высочайшего уровня, обладающий неоценимым опытом в создании баллистических ракет, – Гельмут Греттруп. Он был главным специалистом по электронике и системам управления в коллективе Вернера фон Брауна.
Немецкие специалисты не считались военнопленными, их доставили в СССР вместе с семьями: женами, детьми, порой с одинокими престарелыми родителями, а Греттрупу даже удалось привезти с собой ручного ворона, выросшего в его семье.
Автору этих строк, будучи еще ребенком, довелось в послевоенные годы жить в одном из закрытых городов, в котором работали немецкие физики-атомщики, и он хорошо представляет себе быт немецких специалистов. Их поселили в новых или хорошо отремонтированных комфортабельных квартирах или коттеджах. Советские специалисты, проживающие в этом закрытом городе, были обеспечены жильем намного скромнее, хотя и лучше большинства советских людей, живших в то время в коммуналках или в бараках без элементарных удобств.
В зависимости от квалификации, ученых званий или степеней немецким специалистам устанавливали высокие по тогдашним меркам зарплаты, более высокие, чем соответствующим по уровню советским специалистам. Немецкие специалисты и члены их семей снабжались продовольствием по нормам существовавшей в то время в Советском Союзе карточной системы. Их поощряли также денежными премиями за выполнение работ в плановые сроки.
В выходные и праздничные дни для немецких специалистов организовывались поездки в Москву, посещение магазинов, театров и музеев. Помню, что впервые я побывал в Третьяковской галерее вместе с группой немецких специалистов и членов их семей, выехавших в Москву на воскресенье. Для занятий спортом в нашем городе были построены теннисные корты и легкоатлетический городок. Среди немецких специалистов было немало музыкантов-любителей, и они вместе с советскими специалистами организовали оркестр.
В общем, жизнь на острове за колючей проволокой никак не походила на жизнь военнопленных.
О Гельмуте Греттрупе
Остановимся подробнее на фигуре Гельмута Греттрупа, который возглавил группу немецких специалистов-ракетчиков, вывезенных в 1946 году из Германии.
Гельмут Греттруп родился 12 февраля 1916 года в Кёльне. В 1939 году окончил Берлинский технический университет. С 1940 г. – инженер-разработчик в ракетном исследовательском центре Пенемюнде, возглавляемом Вернером фон Брауном. В период с 1941 по 1945 годы проявил себя как талантливый разработчик ракетных систем и прекрасный организатор. Занимал пост начальника отдела систем управления и метрологии в Пенемюнде.
В 1945 году, сразу же после окончания войны, Греттруп вместе со своими коллегами, включая фон Брауна, был перемещен американцами в город Витценхаузен для последующей отправки в США, но затем, по инициативе своей жены, вступил в контакт с советскими специалистами, направленными в Германию для организации работ по изучению немецкой ракетной техники.
Советские органы сразу же оценили значимость такой фигуры, как Греттруп, и организовали его «переброску» с семьей – женой и двумя детьми – в Советскую зону оккупации.
Греттгрупу и его немецким коллегам поручалось ввести в курс дела советских специалистов. А разбираться им было в чем – в конструкторской и технологической документации, в методиках расчета, в готовых образцах ракет, их узлах, в оснастке, в изготовлении и испытании узлов и изделий и во многом другом. Первой работой, которую поручили Греттруппу, было составление детального отчета о разработках немцами ракеты А-4 и других ракет, которые велись в Пенемюнде.
В 1947 году благодаря усилиям группы Греттрупа и советских специалистов во главе с С. П. Королевым начались испытания немецких Фау-2 на полигоне Капустин Яр. 18 октября 1947 года был произведен первый старт баллистической ракеты в СССР. Ракета поднялась на высоту 86 километров и достигла поверхности Земли в 274 километрах от точки старта с отклонением около 30 км от цели.
Вот свидетельства результативной работы Греттрупа и его коллег. В 1947 г. Греттрупа назначают руководителем проекта баллистической ракеты среднего радиуса действия Г-1. В 1948 г. Греттруп – руководитель проекта «улучшенной Г-1». Затем его назначают руководителем проекта Г-2 (Р-12) (не путать с отечественной Р-12). Далее он становится руководителем проекта Г-4 (Р-14) (не путать с отечественной Р-14) и, наконец, руководителем проекта крылатой ракеты Г-5 (Р-15).
В ноябре 1953 г., после завершения работ и истечения срока действия подписки о неразглашении, Греттрупу было разрешено покинуть Советский Союз. Ранее выехали его немецкие сотрудники по НИИ-88.
В Германии, во время первых встреч Греттрупа и его жены с американцами, те обещали им создать необходимые условия для работы в ФРГ, в Кёльне. Затем американцы предложили Греттрупу контракт на работу по ракетной тематике в США, но жена ученого категорически отказалась от выезда в США.
Вся дальнейшая научная деятельность Греттрупа в Германии уже не была связана с космонавтикой. Всесторонне талантливый человек, он добился больших успехов в совершенно новой для себя области – информатике.
Греттгруп начинает заниматься кодированием систем доступа. В 1966 он изобрел и запатентовал устройство «Identifikationsschalter» для идентификации клиента. Одним из первых он разработал электронное устройство, хранящее информацию о клиенте. Вместе с Юргеном Детлоффом в 1968 году он зарегистрировал патент на смарт-карты, заложил основы хранения идентификационных данных на интегральных схемах (сейчас это используется в SIM картах мобильных телефонов, кредитных и дебетовых пластиковых картах), а также беспроводной передачи этих данных. С 1970 года он разрабатывал устройство обработки банкнот, а также вел работы, которые заложили основу для создания современных смарт-карт и систем учета.
Умер Гельмут Греттруп от рака 5 июля 1981 г. в Мюнхене.
Оценки вклада немцев в советскую космическую программу
Скажем сразу, что будущие корифеи советской ракетной техники, генеральные и главные конструкторы, Герои Социалистического Труда С. Королев, В.Будник, Л.Гайдуков, Ю. Победоносцев, В.Мишин, Б.Черток, Л.Воскресенский, Н.Пилюгин, И.Бровко, М.Тихонравов, Ю.Победоносцев и др. прошли немецкую школу создания современных ракет. Значительная часть их трудилась в РАБА, изучала отчеты Г. Греттгруппа и других немецких специалистов.
А чего стоила совместная работа с немцами в филиале №1 НИИ 88! Именно немцы под руководством Г.Греттрупа, опережая конструкторов фон Брауна, дали миру хрестоматийные технические решения: несущие баки, промежуточные днища, горячий наддув топливных баков, плоские форсуночные головки двигателей, управление вектором тяги с помощью двигателей и др. Немецкие ученые выполнили проекты баллистических ракет с дальностью полета 600, 800 и 3000 км, на межконтинентальную дальность. Ими была предложена аэродинамическая схема для полетов космонавтов на Луну (впоследствии использована в проекте Н-1). Немцы успели заложить конструкторские основы советских зенитных и крылатых ракет.
С самого начала руководство советской космической программы делало ставку на самостоятельные разработки и воспитание собственных специалистов по ракетной технике. А дальше сработали честолюбие и карьеризм некоторых Генеральных и Главных. Поэтому ни один из проектов коллектива Греттрупа в СССР не был доведен до реализации.
Жена Греттрупа рассказывала, что ученый заплакал, увидев ракету, на которой поднялся в космос Юрий Гагарин. Так много труда он вложил в эту ракету...
Самуил Шпигель (Дортмунд)
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