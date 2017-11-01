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«Партнер» №11 (242) 2017г.

Израиль: впечатления от очередной поездки на Святую землю

Израильская мозаика, или Впечатления от поездки на Святую землю

Возвращаясь из путешествия в любую страну, мы оцениваем качество отдыха и впечатлений определенными мерками: уровнем комфорта, уникальностью достопримечательностей, качеством сервиса, особенностями кухни и т.д.

Вернувшись из очередной поездки в Израиль, я пришла к парадоксальному выводу, что, рассказывая об этой стране, исхожу из других критериев. Наверно, потому, что являюсь иностранкой и одновременно представительницей еврейского народа. Стараясь быть объективной, понимаю, что качество отдыха здесь не выше, чем, например, где-нибудь в Турции или в Испании, что уровень цен выше, чем во многих европейских странах, что выводящие из себя пробки на дорогах следовало бы каким-то разумным образом разгрузить. Вижу очереди в супермаркетах и удивляюсь тому, как медленно порой работают продавцы, как легко позволяют они себе отвлечься на разговор, перекус, а то и взглянуть на экран сотового телефона.

Но этот критический взгляд не мешает мне понимать причины этих явлений, что все эти и прочие проблемы связаны не столько с особенностями национального характера, сколько с особым положением страны среди своих арабских соседей и в мире, не всегда понимающем проблемы и ситуацию в Израиле, с тем, что огромные государственные средства уходят на охрану граждан – ведь каждый объект в стране охраняется. И это не только государственно значимые объекты, а и те места, где в результате теракта могут пострадать люди. Это магазины, парковки, кафе – любые места, где возможно скопление народа. И потому здесь существует еще один парадокс – Израиль при всех его проблемах входит в число самых безопасных стран мира.

Вспоминаю историю своего ташкентского знакомого, который сразу по приезде в Израиль устроился работать охранником (зарплата невысока, но, как говорится, не до жиру) и через две недели был ранен на посту девчонкой, пытавшейся совершить теракт. Мой земляк выполнил свой профессиональный долг, но меня больше всего потрясло в этой истории то, с какой благодарностью он рассказывал об отношении к нему в больнице, сколько людей приходило навестить его и как помогали впоследствии.

Ну, а сегодня... Некоторые мои израильские знакомые опасаются отпускать детей в страны Европы и в Америку даже по программе обмена учащимися, опасаясь за их безопасность в этих странах. Вот вам еще один парадокс.

А теперь немного о других впечатлениях и ощущениях при очередном визите. Смотрю с балкона тринадцатого этажа современного дома молодого города Модиин (это имя знаю еще из ханукальной истории, поскольку семья Хасмонеев из деревни Модиин, но город сегодняшний – молодой, молодежный, красивый, без единого старого здания). Смотрю налево – Иудейская пустыня, смотрю направо – глаз радуют застройки нестандартной архитектуры. Смотрю вперед, благо обзор великолепный, вижу разнообразную панораму, которая заканчивается, как мне сообщают, уже не в Израиле. Удивляет отсутствие прохожих на улицах, но потом понимаешь, что просто так по такой жаре гулять не хочется. «Самоубийц тут нет», – говорит мой сын. А вечером – красота неописуемая, еще одна особенность страны – невыключающиеся на ночь светильники на дорогах, хотя, конечно, это делается не ради услады моих глаз. Хочется немного пафоса, поэтому для себя называю это «вечным светом Израиля».

Впервые сделала такое наблюдение: на небе стоят облака. Через день вижу облака той же конфигурации, на следующий день – та же картина. Понимаю – они действительно стоят. Такие вот особенности климата.

Море. Поплавать, в силу личных обстоятельств, не удалось, но зарядиться его энергетикой посчастливилось. Без этого не могу себе представить пребывание в стране. Даже издали, даже не изведав тепла воды, просто любуясь вечным пейзажем, получаю то умиротворение, которого, надеюсь, хватит до следующей встречи с Израилем.

Общение с водой всё-таки произошло, но в бассейне – специальном для жителей одной улицы. Особенность таких водоемов в том, что ты можешь видеть окна своей квартиры, цветущие или уже плодоносящие гранаты между домами, плавать в кругу знакомых.

С высоты названного этажа видно многое, из чего можно делать заключения о жизненных реалиях. Под окнами и далее обустроенные детские площадки, к вечеру шумные, многолюдные и многоязычные. Здесь три школы – одна религиозная и две светские, широкие проспекты со светофорами, как в Берлине, стадион, где футболисты тренируются допоздна, но, главное, – повсюду идет строительство. Эти стройки могут быть предметом особого разговора. Не перестаешь удивляться тому, на каком безжизненном грунте, какими усилиями возводятся эти дома, имеющие все современные удобства. Кстати, новые современные здания порадовали и в Нацерете на севере страны, и в Холоне – в центре ее. Знаю, что такая картина повсюду, и тем не менее, жилья не хватает, очереди на него огромные. Разумеется, – это проблема. Но я увидела здесь и положительный момент: много молодых семей и во многих из них по три и более ребенка. И хотя вижу на примере собственной семьи с заочной бабушкой, т.е. со мной, как нелегко многодетным семьям решать массу вопросов, даже с элементарной логистикой, всё равно радуюсь этому факту. Для меня это показатель жизнеспособности государства.

Отдельной темой могут стать кафе, рестораны и другие подобные заведения страны. Здесь вам предложат блюда не только средиземноморской кухни, но и кухни любой другой страны: европейской, кавказской, среднеазиатской. Размер порций явно не для тех, кто соблюдает принцип умеренности в еде, поэтому проблему высоких цен можно решить, заказав на двоих одну порцию, нисколько не ущемив свой аппетит.

Не берусь говорить о политических, социальных и прочих серьезных проблемах, имеющих место всюду, а в такой непростой стране усиленных многократно. И без меня достаточно желающих давать советы руководителям этой страны. А личные наблюдения у каждого индивидуальны. Своими я и поделилась.



Нина Шполянская (Майнц)

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