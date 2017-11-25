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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Досуг >> Юмор
«Партнер» №11 (242) 2017г.

Юмор в английском стиле

Юмор в английском стиле

 

Английский юмор по праву считается одним из самых тонких. Юмор является частью менталитета народа. Англичане считают, что относиться к себе серьезно – дурной тон. Неважно, какую должность занимает человек, каков его титул и насколько значимую речь он произносит, в ней обязательно должны присутствовать шутка и ирония.

 

 

***

Что такое английский юмор? Это когда один очень интеллигентный джентльмен говорит другому, весьма уважаемому джентльмену нечто такое, чего не понимают окружающие. И именно это забавляет обоих.

 

 

***

Как говорят англичане: «Брак – это долгий и скучный обед, на котором десерт подается на первое».

 

 

***

Налей мне виски!
– Вообще-то сейчас восемь часов утра!
– О`кей, – кинь туда хлопьев!

 

***

Два шотландца отправляются за город стреляться на дуэли. На вокзале один покупает билет туда и обратно. Второй видит это и берет билет только туда. Первый:
– Вы очень разумно поступаете. Вы сразу поняли, что я вас убью и обратный билет вам просто не понадобится.
– Конечно, я поступаю разумно. Зачем мне тратить деньги, ведь я вернусь по вашему билету.

 

***

Дочь судьи вбегает в комнату и радостно говорит:

– Ах, мамочка, как я рада! Мистер Джебс признался мне в любви.

– Плохи наши дела, – покачал головой судья, – насколько я знаю этого Джебса, он признается только под давлением неопровержимых улик!

***

 

Секретарь, держа в руке телефонную трубку:

– Сэр, я думаю – это вас...

– Почему вы так думаете?

– Сэр, по телефону сказали: «Привет, это ты, старый идиот?»

 

***

Hекто обращается в бюро находок железнодорожной станции:

– Я забыл в поезде трехлитровую бутыль виски. Скажите, вам ее не приносили?

– К сожалению, нет, сэр. Зато принесли того джентльмена, который ее нашел.

 

***

– Сэр, разрешите выразить вам свое сочувствие. Я слышал, что ваша жена сбежала с вашим лакеем.
– Пустяки. Я всё равно собирался его уволить.

 

***

У мистера Смилса умерла жена. Молодая и красивая. Мистер Смилс как истинный англичанин стойко держался на похоронах. А рядом безутешно рыдал молодой мужчина и громко говорил, что значила для него эта женщина. После похорон мистер Смилс подошел к молодому мужчине и утешил:

– Не расстраивайтесь, мой друг, я собираюсь жениться вновь!

 

***

Лорд – дворецкому:

– Джордж, чей это скелет на полу? Его нужно убрать.
– Это скелет уборщицы, сэр. Его некому убрать.

 

***

Три бизнесмена ужинали в клубе. Когда пришло время оплатить счет, каждый потянулся за ним.

– Деловые расходы, – сказал один.
– Я заплачу, – откликнулся другой. – У меня госконтракт, мне возместят.
– Дайте-ка сюда, – настаивает третий. – На той неделе я объявляю о банкротстве.

 

***

В казино. Дама спрашивает джентльмена, играющего в карты: 

– Вы помните меня? Год назад вы здесь же просили меня выйти за вас замуж.
– И вы вышли? – рассеянно спрашивает он, тасуя колоду карт.

 

***

– Я понимаю, почему грабитель взял из сейфа деньги и драгоценности. Но зачем он забрал жену лорда?
– Думаю, чтобы лорд его не искал.

 

***

Англичанин и швед играют в гольф. Мимо проезжает траурная процессия. Англичанин снимает шляпу, несколько секунд стоит молча, потом снова берет клюшку.

– Какой трогательный жест, – говорит швед.
– Разумеется. Мы с ней женаты почти двадцать пять лет.

 

***

Старый шотландец ждет своего сына, ушедшего на первое свидание с девушкой. Наконец, уже за полночь сын появляется.
– Ты беспокоился, папа?
– Да. Хочу знать, во сколько тебе обошлось свидание?
– В четыре шиллинга.
– Ну что ж, это не так уж и много.
– Да, папа. Но у нее больше не было.

Страничку юмора подготовил Михаил Карелин (Израиль)




<< Назад | №11 (242) 2017г. | Прочтено: 19 | Автор: Карелин М. |

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