Досуг >> Спорт

«Партнер» №11 (242) 2017г.

Спорт, спорт, спорт

«Свежая кровь» от 72-летнего гуру

Черт побери, как в этом футболе все может меняться одним щелчком пальцев! Со времени последнего обзора в журнале в бундеслиге сыграны всего три тура, но сколько всего в них вместилось! В седьмом туре «Бавария» в точности повторяет фабулу игры с «Вольфсбургом»: ведя в игре с «Гертой» 2:0, пропускает два гола. Отрыв от лидирующей «Боруссии» достигает пяти очков.

Кто мог предположить, что руководство «Баварии» в этот момент предпримет такой вольт с назначением преемника Анчелотти!? Как ни тасовалась колода возможных кандидатов, имя Юппа Хайнкеса всплыло только тогда, когда вопрос был решен. Тренер, четыре года назад оставивший «Баварию» на сияющей вершине с тремя главными трофеями в руках, ушел на покой вечным и абсолютным победителем. Казалось бы, мотивация исчерпана – выше только звезды. Зачем ему, 72-летнему, эта команда, которую горячие головы успели назвать разобранным механизмом из деталей со стершейся позолотой?

Но Хайнкес вернулся в «Баварию». В четвертый раз, что само по себе не имеет прецедента. И вдруг оказалось, что механизм можно собрать в один момент, как говорил Леонид Броневой, одетый в мундир Мюллера – за пять минут и без всяких фокусов. Хайнкес стал волшебным магнитом, собравшим потерявшую равновесие команду в монолитный кулак.

Как же не повезло «Фрайбургу» оказаться на пути «Баварии» в тот день, когда на тренерскую скамейку рекорд-мастера уселся Хайнкес! Баварцы выдали «пятизвездочную» игру – 5:0! Следующей жертвой стал «Селтик» в матче Лиги чемпионов. Заявка на выход в плей-офф получилась весомой. В девятом туре «Гамбург» был обыгран прагматично – 1:0, но это тоже неплохо, если оценить, насколько мотивированны на борьбу были игроки «Гамбурга», как они не щадили ни себя, ни соперника.

В прошлом обзоре я, сетуя на старение «Баварии», переставил местами баварские «крылья атаки», отправив Рибери на правый фланг, а Роббена – на левый. Я думаю, вы простили мне эту оговорку. Кстати, Рибери снова не повезло: он опять в лазарете. Но нет худа без добра: на левом фланге стал быстро осваиваться Коман, явно засидевшийся в подающих надежды.

Тем временем «Боруссия», словно подыгрывая старине Хайнкесу, принялась разбазаривать очки, и пятиочковая фора растаяла ровно за те два тура, которые «Бавария» сыграла при новом-старом тренере. Харизма – она всегда харизма.

Я полагаю, «Боруссия» еще только на пути к стабильной, хорошо поставленной игре. Авансы, выдаваемые ей по поводу лидерства в бундеслиге, заметно теряли в цене при наблюдении за мучениями команды в Лиге чемпионов, где ее в плей-офф теперь может вывести только какое-нибудь невероятное стечение обстоятельств.

Очень прибавил за последний месяц «Лейпциг» – и по игре, и по результатам. Победы над «Боруссией» в Дортмунде и над «Порто» в домашнем матче Лиги чемпионов дорогого стоят. В обоих турнирах у команды неплохие перспективы, хватило бы «скамейки» и опыта.

Приходилось слышать, что в Германии можно за деньги купить у родовитой семьи приставку «фон» и влиться в число аристократов. Компетентные люди разъясняют, что это неправда. Но в футболе, в случае с «Лейпцигом», такое оказалось возможным. Опираясь на мощную финансовую платформу «Red Bulls», клуб буквально ворвался в ряды немецких футбольных аристократов и с нуля пишет историю своего «рода».

В связи с этим в очередной раз можно посетовать на судьбу обедневшего немецкого футбольного дворянства, к которому, без сомнения, принадлежат «Вердер», «Гамбург» и примкнувший к ним «Кёльн». Который год первые двое цепляются за место в первой лиге, забыв о тех временах, когда они «цеплялись» не только за высокие места, но и за чемпионство. Глядя, как бодро выглядят после чистилища второй лиги «Ганновер» и «Штуттгарт», невольно думаешь – а может быть, родовитым ганзейцам это тоже пошло бы на пользу?

Заканчивая разговор о бундеслиге, отметим оптимистичное развитие турнирной судьбы славного «Шальке» и стабильную поступь «Хоффенхайма», одержавшего историческую первую победу в групповом турнире Лиги Европы – 3:1 над турецким «Башакшехиром».

Сумрачный российский гений

31 октября исполнилось 125 лет со дня рождения великого русского шахматиста Александра Алехина

Будущий чемпион мира родился в семье дворянина Александра Ивановича Алехина, предводителя дворянства Воронежской губернии и депутата четвертой Государственной Думы. Мать, Анисья Ивановна, была дочерью текстильного фабриканта Прохорова, основателя и владельца «Трехгорной мануфактуры».

Кстати, фамилия Алехин пишется правильно именно через «е» без точек, а не так, как это произносится практически всеми.





Как у большинства крупных шахматистов, способности Алехина проявились рано, в мировую элиту он попал в 1914 году, когда стал третьим в Санкт-Петербургском международном турнире, собравшем весь цвет мировых шахмат. Достаточно сказать, что победителем турнира стал чемпион мира Эммануил Ласкер, а вторым призером – его преемник Хосе-Рауль Капабланка.

В Первой мировой Алехин участвовал в качестве представителя Красного Креста, и о нем лучше любых летописцев говорят архивы: его мужество было отмечено двумя Георгиевскими медалями и орденом Святого Станислава за спасение офицера на поле боя.

В Советской России Алехин успел поработать в губисполкоме в Одессе, затем в московской милиции, занимаясь розыском пропавших без вести и обследованием мест преступлений. Одновременно он выполнял обязанности переводчика в Коминтерне (Алехин владел 10 языками, в том числе английским, французским и немецким как родными).

В 1920 году Алехин выиграл первый чемпионат страны. Но, будучи оторванным от мировой шахматной жизни, он не мог и помышлять о борьбе за мировую шахматную корону. Это могло стать реальностью только в случае выезда из страны. Брак Алехина с журналисткой Анной-Лизой Рюгг, представлявшей в Коминтерне швейцарских социал-демократов, позволил ему выехать из России, куда он больше так и не вернулся.

Забегая вперед, скажу, что Рюгг была единственной женой Алехина, которая не была чьей-то вдовой, но не стала исключением в том смысле, что все жены были заметно старше него. Она же, единственная из четырех, родила ему ребенка, которого тоже назвали Александр, и которого отец видел всего несколько раз в жизни. Сын прожил всю жизнь в Европе и умер в 2009 году.

Впрочем, брак с Рюгг тоже продлился недолго – у политической активистки и профессионального шахматиста оказалось очень мало общего. Следующая спутница жизни Алехина, Надежда Фабрицкая, стала ему верной подругой и надежной опорой. Ее поддержка стала важным моментом в его стремлении к шахматной вершине.

До 1927 года, когда ему наконец-то удалось собрать необходимый призовой фонд для вызова чемпиона мира Капабланки на матч, Алехин активно играет в турнирах и дает многочисленные сеансы одновременной игры. В 1925 году он защищает в Сорбонне докторскую диссертацию и становится докторам права.

Но, как это часто встречается в биографии Алехина, есть разночтения: согласно британской шахматной энциклопедии TheOxfordCompaniontoChess, Алехин не окончил обучение и не защитил диссертацию. Почему же во всех документах после 1925 года его имя упоминается с приставкой «Dr.»?

К матчу 1927 года Капабланка подошел явным фаворитом: его результаты в турнирах в целом были выше, а личный счет и вовсе убийственным для претендента: Капабланка выиграл пять партий при семи ничьих. Алехин у Капабланки до матча не выигрывал ни разу!

Но подготовку к матчу Алехин провел образцово. Ведя аскетический образ жизни, он отдался подготовке целиком, изучил соперника досконально и подошел к поединку во всеоружии. Капабланка же слишком положился на свой талант. Матч прошел под знаком превосходства Алехина, который через два с лишним месяца после начала поединка стал четвертым чемпионом мира.

В течение последующих семи лет Алехин не знал себе равных, выигрывая турнир за турниром, матч за матчем с большим перевесом. Но к середине 30-х в судьбе чемпиона случился перелом. Во-первых, расставание с Надеждой и женитьба на светской львице и миллионерше Грейс Висхар не пошли ему на пользу: Алехин пристрастился к алкоголю, в чем новая спутница жизни была скорее компаньоном, чем помехой. Кроме того, чемпиона съедала тоска по родине. Те, кто вспоминал его, подчеркивают: Алехина практически не видели веселым, улыбающимся, смеющимся.

В этот период он совершает не поддающиеся логике поступки: то выступает с критикой Советов, то пишет в Москву поздравления с праздником Октября. Московские власти не могут ему простить отъезд, эмигрантские круги – службу в советских органах после революции.

Пребывая в жизненном и творческом кризисе, Алехин проигрывает Максу Эйве матч за первенство мира. Спохватившись, громит того в матче-реванше. Но прежнего блеска в игре уже нет. В конце 30-х советская сторона начинает переговоры о матче Алехина с Ботвинником. Шанс вернуться на родину у Алехина отнимает разразившаяся Вторая мировая. Во время войны Алехин зарабатывает на жизнь незначительными турнирами и сеансами на подчиненных немцам территориях, что потом ему зачтут как сотрудничество с оккупантами.

Последние свои дни в 1946 году чемпион мира жил в португальском Эшториле практически без средств к существованию: его не звали на турниры из-за сомнительной репутации военных лет. И вдруг поступило новое предложение из Москвы: опять предлагается матч с Ботвинником. Алехин воспрянул было духом, но через три недели после телеграммы из Москвы его нашли мертвым в номере гостиницы Эшторила. Официальная версия – асфиксия: пострадавший подавился куском мяса. Но почему тарелки были пусты, сам Алехин сидел за столом в пальто, а рядом стояла шахматная доска с расставленными в начальном положении фигурами? Поползли слухи о насильственной смерти, которые не развеяны по сей день.

Но ни исполнителей, ни мотивов убийства не называют – потому что на самом деле непонятно, кому и зачем это могло бы понадобиться. Одно несомненно: в гостинице Эшторила ушел из жизни непобежденный чемпион мира по шахматам.





Александр Кротов (Эссен)

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