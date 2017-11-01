Досуг >> Хобби, увлечения

«Партнер» №11 (242) 2017г.

На экранах кинотеатров

СМОТРИТЕ В ДЕКАБРЕ на немецком:

«Zwischen zwei Leben» – «Между нами горы»

Драма. США (2017).

Режиссер Х. Абу-Ассад.

На экранах со 7 декабря



Аэропорт Солт-Лейк-Сити из-за непогоды похож на растревоженный муравейник. Авиарейсы отменяют один за другим и никому не известно, когда возобновятся полеты. Журналистка Алекс, опаздывающая на свадьбу, находит пилота, который на своем маленьком самолете готов рискнуть и отправиться в полет. К ним присоединяется хирург Бен, который спешит к пациенту. Где-то в горах самолет терпит крушение. Пилот гибнет, а пассажиров спасает глубокий снег. Рация разбита, помощи ждать неоткуда, ведь пилот отправился в полет на свой страх и риск, не поставив никого в известность. И хотя у Алекс повреждена нога, случайные попутчики решают самостоятельно выбираться из снежного плена.

«Star Wars: Die letzten Jedi» – «Звёздные войны: Последние джедаи»

Фэнтези, боевик, приключения. США (2017).

Режиссер Р. Джонсон.

На экранах с 14 декабря



Новая история о противостоянии добра и зла начинается сразу после гибели Хана Соло от рук собственного сына Кайло Рена, который перешел на Темную сторону Силы. Теперь Рен мечтает занять высокое положение в Первом ордене. Он пытался завладеть легендарным световым мечом последнего джедая Люка Скайуокера, но ему помешала Рей. Теперь меч у девушки, которая, коснувшись его, почувствовала в себе Силу. Она отправляется на поиски Скайуокера. Ведь только он может подготовить девушку к серьезной схватке с врагом. Тем временем лидер сопротивления Лея Органа вместе с По, Финном и BB-8 собирают новые силы для борьбы с Первым орденом.

«Jumanji: Willkommen im Dschungel» – «Джуманджи: Зов джунглей»

Фэнтези, приключения. США (2017).

Режиссер Д. Кэздан.

На экранах с 21 декабря

Четверо подростков оставлены после уроков приводить в порядок школьный подвал. Разбирая завалы, они обнаружили старую игровую приставку. Спенсер как самый технически продвинутый решил запустить игру под названием Джуманджи. После выбора персонажей и запуска игры они оказались внутри виртуального мира в облике тех, кого наугад выбрали. Так, щуплый Спенсер превратился в здоровяка со стальными мускулами, спортсмен Фридж – в хилого искателя приключений, застенчивая Марта – в роковую амазонку, а красотка Бэт – в толстяка-профессора. Чтобы выжить и вернуться в реальный мир, им надо выдержать настоящие испытания. И это не они играют, а Джуманджи играет с ними.

«The Killing of a Sacred Deer» – «Убийство священного оленя»

Детектив, драма. Великобритания, США, Ирландия. (2017).

РежиссерЙ. Лантимос.

На экранах с 28 декабря





Кардиохирург Стивен Мёрфи работает в крупной американской клинике. У него отличная репутация и хороший дом. Вместе с женой они воспитывают двух детей-подростков. Как-то к нему на работу пришел шестнадцатилетний парень по имени Мартин, которого Стивену представили как одноклассника своей дочери. С тех пор он стал проводить много времени с этим парнем. А потом Стивен привел парня в свой дом, представив его семье как сына человека, которого он когда-то оперировал. Мартин все чаще стал бывать в семье хирурга, а через некоторое время Стивен почувствовал, что от парня исходит какая-то угроза всем его близким.









СМОТРИТЕ В НОЯБРЕ на немецком:

«The Secret Man» – «Уотергейт. Крушение Белого дома»

Триллер, драма. США (2017).

Режиссер П. Ландесман.

На экранах со 2 ноября

В июне 1972 года в штаб-квартире Национального комитета Демократической партии США, расположенной в гостинице «Уотергейт» в Вашингтоне, были задержаны взломщики. У злоумышленников, кроме отмычек, были обнаружены камеры скрытого наблюдения и «жучки» для прослушивания. В записных книжках взломщиков были записаны телефоны людей из команды Ричарда Никсона, который в то время был президентом страны. Расследование этого происшествия поручили заместителю начальника ФБР Марку Фелту. Он активно взялся за дело, но спустя некоторое время понял, что не только Белый дом, но и его собственное начальство хочет повлиять на ход расследования.

«Mord im Orient Express» – «Убийство в Восточном экспрессе»

Детектив, триллер. Мальта, США (2017).

Режиссер К. Брэна.

На экранах с 9 ноября

Поезд «Восточный экспресс», следующий по маршруту Стамбул – Париж, из-за снежных заносов застрял где-то на территории Югославии. Сколько времени придется стоять в снежной ловушке – неизвестно. А тут еще выяснилось, что один из пассажиров – американец Рэтчетт найден мертвым в своем купе. Среди пассажиров находится знаменитый детектив Эркюль Пуаро. По просьбе директора компании, которой принадлежит экспресс, он берется за расследование преступления. Пуаро обнаружил на теле убитого 12 ножевых ран, нанесённых как правшой, так и левшой. Допросив всех пассажиров вагона, Пуаро приходит к выводу, что у каждого из них был мотив для убийства.

«The Justice League» – «Лига справедливости»





Боевик, приключения, фэнтези. США (2017).

Режиссер З. Снайдер.

На экранах с 19 ноября

Брюс Уэйн (Бэтмен) узнает, что на Землю вот- вот вторгнется армия парадемонов, чтобы уничтожить человечество. Вместе с новой союзницей Дианой, известной как Чудо-женщина, он собирает команду – Лигу справедливости, в которую вошли: самый быстрый человек на свете Барри по прозвищу Флэш, неуязвимый Артур - Аквамен, обладающий телепатическими способностями, и Виктор, по прозвищу Киборг, состоящий не только из живой плоти, но и микросхем и имплантов, что обеспечивает ему сверхчеловеческие физические возможности. Несмотря на уникальный состав Лиги, супергерои всегда действовали в одиночку. А чтобы победить врага, им надо научиться работать в команде.

«Aus dem Nichts» – «Из ниоткуда»





Драма. Германия, Франция (2017).

Режиссер Ф. Акин.

На экранах с 23 ноября









Студентка Катя и курд по имени Нури познакомились на вечеринке и сразу понравились друг другу. Симпатия переросла в любовь, а вот регистрация брака состоялась в тюрьме, куда Нури посадили за распространение наркотиков. После освобождения Нури открыл бюро переводов в Гамбурге, а Катя растила их маленького сына. Однажды она ненадолго оставила сына в офисе отца, а когда вернулась узнала, что муж и сын погибли в результате теракта. Сначала следствие решило, что это дело рук наркомафии, мстящей Нури за то, что он отошел от дел. Потом под подозрение попадает одна неонацистская пара, но на суде они были оправданы. Тогда Катя решает сама отомстить за смерть сына и мужа.

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