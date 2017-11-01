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Кроссворд
По горизонтали:
1. Древнейшая система письма. 7. Детская кукла с мировой известностью. 8. Полная противоположность. 12. Легкий металл. 13. Крупный хохлатый попугай. 15. Беспилотник. 16. Заупокойная месса у католиков. 19. «Железный канцлер». 20. Заносчивый претендент на изысканный вкус. 23. Обряд. 24. Первая ученая степень. 26. Единица измерения уровня звука. 27. Орган дыхания у рыб. 28. Исполнитель роли Верещагина в «Белом солнце пустыни».
По вертикали:
2. Инструмент для выпиливания. 3. Карликовая лошадь. 4. Бродяга, странник. 5. Откидной головной убор. 6. Искусство пения. 9. Столица земли Саксония-Анхальт. 10. Затруднительный выбор между двумя вариантами. 11. Немецкий первопечатник. 14. Три месяца. 17. Итальянский десерт из сыра маскарпоне. 18. Мускусная крыса. 21. Спортсмен. 22. Фильм, принесший мировую славу Лайзе Минелли. 25. Ручное сельскохозяйственное орудие.
Ответы на кроссворд 10.1, опубликованный в номере 10(241)/2017
По горизонтали: 1. Лафет. 7. Кумыс. 10. Есаул. 11. Сервант. 12. Горилла. 13. Радио. 14. Осока. 15. Сотка. 16. Пластика. 19. Стандарт. 22. Галоши. 23. Заноза. 26. Парабола. 29. Мантисса. 33. Ингул. 34. Нимфа. 36. Алиби. 37. Бисквит. 38. Зависть. 39. Акула. 40. Сартр. 41. Карма.
По вертикали: 1. Лассо. 2. Формоза. 3. «Трабант». 4. Нетребко. 5. Ландау. 6. Алгоритм. 7. Керосин. 8. Молитва. 9. Скала. 17. Лиана. 18. Смола. 20. Денди. 21. Резус. 24. Глашатай. 25. Партизан. 27. Регистр. 28. Боливар. 30. Теневик. 31. Семестр. 32. Прикуп. 33. Ирбис. 35. Алька.
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