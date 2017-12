Культура >> Праздники

«Партнер» №11 (242) 2017г.

Веселый праздник Хэллоуин

Знаете ли вы, что Хэллоуин – один из самых древних праздников в мире? И то, что его сущность не ограничивается бесовским нарядом, тыквой и свечами, – тоже факт. История «Дня Всех Святых» (а именно так называется это мистическое действо) уходит своими корнями в глубокие кельтские почвы, и американские кинематографисты здесь не при чем... Кто бы мог подумать! Ведь казалось, именно американцы его совсем недавно «изобрели», но традициям Хэллоуина на самом деле не один десяток веков.

Более двух тысячелетий в ночь с 31 октября на 1 ноября «открываются ворота в потусторонний мир, прошлое сплетается с будущим, жизнь сменяется смертью, лето – зимой, день – ночью. В это время души умерших принимают разные обличья, злые духи вселяются в животных...». В общем, если в холодную осеннюю ночь на вашем пути повстречается какая-нибудь ведьма, стоит задуматься: ряженый это или дух, спустившийся на землю? Да, а лучше всего самому обрядиться в «иного», взять в руки тыкву и почувствовать себя наследником древнейших традиций!

В плену у Самхэйна

Все начиналось, как было сказано, более двух тысяч лет назад с «Самхэйна». Это был самый большой и почитаемый праздник в кельтском календаре, состоящем из лета и зимы, всего лишь. В ночь с 31 октября на 1 ноября в Ирландии и Шотландии все огни в очагах гасились, а затем вновь возжигались от центрального Огня друидов. Друиды, почитая Бога Солнца, который каждой зимой находился в плену у Самхэйна, властелина мертвых и князя тьмы, собирались в дубовых рощах на вершинах холмов, разжигали костры и приносили злым духам жертвы, чтобы умилостивить их. По утрам друиды дарили людям угли от костров, чтобы те разжигали очаги в своих домах – огонь согревал дома зимой и охранял их от нечистой силы. Конечно, это был языческий культ.

В 1 веке нашей эры римляне завоевали кельтскую территорию, но, к удивлению, не стали отменять этот праздник, хотя он совпадал с двумя римскими: Феролией (день поминовения усопших) и праздником в честь богини фруктов и деревьев Помоны, он также отмечался в ночь с тридцать первого на первое. Так кельтский бог Самхэйн соединился с римской богиней Помоной, объединив традиции и обычаи нескольких несхожих торжеств... Такова история.

Вечер накануне Дня Всех Святых

К VIII-IX векам христианство стало господствующей религией там, где раньше совершали свои ритуалы кельтские святые – друиды. В Великобритании «празднество Самхэйна-Помоны» совпало с днем, посвященным святым, у которых не было своего праздника в течение года. В этот день (первого ноября) полагалось прославлять всех святых и мучеников. В народе День Всех Святых называли All Hallowmas, а вечер накануне – 31 октября, в средневековом английском закрепился как All Hallows Even, что означает «Вечер накануне Дня Всех Святых», а позже его стали называть как сегодня – Halloween. Совместив эти праздники, Папа римский все же надеялся на искоренение языческих традиций у кельтов. Но старые поверья Самхэйна давали о себе знать: ирландцы не унимались и в праздничную ночь по улицам разгуливали «мертвецы» и «ведьмы», разжигались костры и устраивались кошмарные бесчинства.

Тогда церковь объявила 2 ноября «Днем всех усопших», а языческие божества стали ассоциироваться с дьяволом, друиды же – священниками злых духов и демонических сил. Но вера в проповеди друидов у кельтов сохранилась, как ни пыталась церковь придать им бесовской характер. Так языческая мистика стала потихоньку уживаться с христианской: поминки и святых, и простых усопших устраивали по подобию праздника Самхэйна – с кострами, шествиями и переодеваниями в костюмы «всех святых» и нечисти... Да, забавно порою, но и драматично проходила у человечества пресловутая «война религий».

Прошло несколько десятков веков, и традиции этого «торжества» вместе с иммигрантами из Ирландии и Шотландии перекочевали в Америку, где и превратились в тот самый Хэллоуин, известный нам по многочисленным американским комиксам и фильмам ужасов. В начале ХХ века появился «боевой» клич праздника «Trick or Treat» – «Угощай или пожалеешь!», с которым детишки Америки и следом Европы, создавая невообразимый шум для скучающих у телевизоров и застигнутых врасплох обывателей, стучатся в дома, требуя сладких «жертв». Так ведется и по сей день.

Фонарь, который придумал Джек

Очень-очень давно, когда факельные фонари были только у шатающихся по морям английских моряков, неунывающие «наземные» британцы – шотландцы, ирландцы и англичане вырезали фонарики из свеклы, репы, а также картофеля и использовали их, естественно, не только во время Хэллоуина. Это их хитроумное изобретение решало задачу создания светильников, когда металлы были еще труднодоступны...

А вообще, согласно ирландскому преданию, запущенному в народ в XVIII веке, фонарики из овощей (jack-o-laterns) связывают с хитрым кузнецом Джеком (не путать с «Потрошителем»!), который не мог войти в «райские врата» из-за своей скупости и мирской греховности. Надо же! Ворота в ад тоже оказались для него закрытыми, поскольку Джек обманул однажды самого дьявола – заставил его влезть на дерево, а сам нарисовал на стволе крест, так что Сатана долго не мог спуститься. За это Джек и тут потерял «теплое местечко». В ожидании Судного дня он должен был бродить по земле, освещая путь угольком, защищенным от дождя и ветра... репкой. Говорят, он так до сих пор где-то здесь и бродит. Только с фонариком из тыквы.

«Ночь плавающих яблок»

Конечно, неотъемлемый символ Хэллоуина – тыквенная голова, это святое. Или бесовское. Но на втором месте по популярности в этот вечер, несомненно, яблоки. Кстати, эта традиция, подарившая много интересных примет, – устраивать в Хэллоуин игры с яблоками и «яблочные гадания», пошла от римского праздника в честь богини фруктов и деревьев Помоны. Очевидно, чтобы любовные игры были не скучными, девушки разрезали яблоко на девять частей и, стоя перед зеркалом, восемь из них съедали, а девятую – лихо бросали через левое плечо. Кто из собравшихся мужчин ловил этот «кусочек», тот и брал девицу замуж. А стоя перед зеркалом с яблоком в руке, девушка в полночь могла «увидеть» будущего супруга. Еще пример. Бросая в толпу девушек яблоки, можно было узнать, кто в том году первой выйдет замуж. Счастливицей была та, которая храбро, не боясь синяков, ловила и тут же съедала яблоко, – очень похоже на современную традицию бросания невестой свадебного букета в толпу... Ну, и так далее. А еще в яблоки играли.

В большую деревянную лохань, наполненную водой, бросали несколько яблок. Мужчины, жаждущие получить в эту ночь невесту, по очереди опускались на колени и пытались зубами ухватить круглый яблочный бочок. Кому это удавалось, становился счастливым обладателем одной из танцующих перед бочкой пышнотелых ирландских невест... Вкусен праздник с яблочками! И не зря Хэллоуин называют еще «Ночью плавающих яблок». Но если в доме накануне Дня Всех Святых найдутся орехи, дыни, каштаны, чернослив, репы, груши, ну, и немного фантазии, то праздник, несомненно, будет еще вкуснее!

Хэллоуин по-русски, или «Анафема язычникам!»

В США Хэллоуин считается самым массовым и веселым праздником после Рождества и Пасхи, и ежегодно, по статистике, американцы тратят на Хэллоуин больше 2,5 миллиардов долларов. Европейцы тоже стараются не отставать, как бы напоминая фанатам, что именно им они вообще обязаны возникновением праздника. А вот в России не спешат объединять всех святых с, так сказать, нечистью. Пару лет назад в российских СМИ и Интернете появилась информация о том, что Департамент образования Москвы запретил праздновать Хэллоуин в столичных школах («Руководителям образовательных учреждений не следует допускать проведения в учебных заведениях Хэллоуина в какой бы то ни было форме»), ибо это костюмированное религиозно-мистическое действо – «неприличные эксперименты над душами детей», «школьные беснования» и т.д. «Святым» отцам российского образования виднее, конечно. Но, впрочем, в российских англоязычных (да и других!) школах Хэллоуин отмечать не перестали, и российские школьники, как свидетельствуют телерепортажи, вовсю готовятся к нему: шьют костюмы, репетируют сценки, натирают до блеска яблоки, даже выбирают невест и, конечно, потрошат тыквы, повторяя волшебное «Trick or treat»... Готовьте сладости!



Анатолий Сигалов (Ульм)

Мне понравилось? (Проголосовало: 1)

Поделиться: