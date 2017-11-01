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«Партнер» №11 (242) 2017г.

Молодежный лагерь у Черного моря

С 7 по 21 августа на берегу Черного моря в спортивно-оздоровительном комплексе Камчия, что в 25 километрах от болгарского города Варна, работал летний лагерь для детей и молодежи «Открытый дипломат». Там же прошел театральный фестиваль самодеятельных молодежных коллективов «Szenarium». Организаторы фестиваля – русскоговорящие молодые люди из Германии. Я участвовал в обоих мероприятиях в качестве волонтера.

Как я оказался в Камчии

Начало августа. Я сижу на работе. Все окна открыты – жара страшная. Коллега, воодушевленная предстоящим отпуском, рассказывает о достоинствах отельных бассейнов на Майорке. Я в тоске: мне в этом году не светит побывать на море.

Вечером мое депрессивное состояние взрывается телефонным звонком старого друга Дани Песина: «Слушай, в Болгарии организуют детский форум и театральный фестиваль. В команде волонтеров есть место. Поедешь?»

Спустя несколько дней мы с Даней сидим в шлюпке на берегу Черного моря, которую спасатели на ночь пристегивают на цепь, и не верим своему счастью. Солнце уже за горизонтом, поэтому вода кажется теплее воздуха. Нам рассказывают о задачах на ближайшие три недели. Пункт первый, пункт второй, пункт третий… Осилите? Легко!

Помимо помощи в организационных вопросах, в задачи волонтеров входит организация и проведение курса журналистики для детей, установка декораций для театральных трупп и ведение блога мероприятия. Блоги уже через несколько дней у нас перенимают дети – мы обучаем их этому в рамках курсов журналистики. Дети постят в блог, мамы ставят лайки, штатные блогеры купаются в море – все довольны.

Детский форум «Открытый дипломат»

Смена кросскультурного форума (а проще – летнего детского лагеря) была насыщена событиями, что называется, от и до. Команда организаторов смогла устроить для детей множество курсов и воркшопов: танцы, английский язык, риторика, журналистика… На территории комплекса несколько концертных залов и (на секундочку!) амфитеатр с видом на море. Каждый день в этих залах шли концерты, а потом спектакли фестиваля «Szenarium».

У родителей есть возможность поселиться здесь же и проводить свой отпуск вблизи от своих детей. Расположен комплекс на территории природного заповедника «Камчия», находящегося под охраной ЮНЕСКО, в 50 метрах от великолепного морского побережья. Одним словом – рай. Сам комплекс – конфетка. Говорят, что его построили российские политики для своих детей, но детей по каким-то причинам сюда не отправили – может быть, построили еще что-то.

Партнером проекта «Открытый дипломат» выступила Краснодарская общественная организация «Молодежная палата Кубани» (председатель – Л.Спирина).

Театральный фестиваль «Szenarium»

Этот же рай ждал и театральные группы. Театралы – народ креативный, поэтому каждый вечер организовывались то Poetry-Slam, то посиделки у костра с гитарами, то литературные вечера. Директор фестиваля, энергичный и легкий на подъем Арвид Книппенберг, летал между концертными залами, учебными помещениями, организаторским штабом и столовой, по его собственному выражению, как перышко, – без суеты, возникая как бы ниоткуда.

Состав жюри фестиваля «Szenarium» говорит сам за себя: Максим Разуваев (заслуженный артист России, актер московского театра «Современник», художественный руководитель и режиссер московского «Театра ЖИВ»), Екатерина Никульникова (хореограф, постановщик, перформер во Франции и России), Олег Голуб (актер Театра-студии Алексея Рыбникова, режиссер, телеведущий:) и Наталья Коренная (актриса кино и московского театра им. Маяковского).

После спектакля каждый из самодеятельных режиссеров, что называется, вызывался на ковер. Профессионалы из жюри рассказывали ему, что у него было особенно хорошо, что похуже, а над чем стоит еще поработать. Школа мастерства, одним словом.

Как зародилась и воплотилась в жизнь идея Szenarium?

«Я родился в Нижневартовске, с 6-летнего возраста живу в Германии, – рассказывает директор фестиваля Арвид Книпперберг. – По первому образованию я экономист, но в 17 лет был «пленен» театром. За 12 лет я сыграл уже более 50 ролей – на русском, английском и немецком языках. Посещаю мастер-классы по всему миру: учился у Андрея Малаев-Бабеля, профессора актерского мастерства университета штата Флорида, у петербургского режиссера Вениамина Фильштинского, учителя актера К. Хабенского, у голливудского актера и режиссера Кевина Спейси.





Сотрудничая с одной организацией в Бремене, я участвовал в организации шести театральных фестивалей и заразился идеей сделать свой проект. Днем рождения нашего Szenariumможно считать 3 октября 2016 года, когда мы с компанией друзей разработали план проекта. Ира Готтфрид знала о возможности проводить его на базе Камчии, Андрей Фельзинг придумал ему название, а Даниил Песин изготовил первый логотип. Так всё и началось…





Отбор участников пришлось проводить довольно жестко – заявки приходили из России, Беларуси, Чехии, Финляндии, Эстонии, даже из США. Число участников было ограничено восемью коллективами, но уровень был потрясающим – каждый мог взять Гран При!»





Набор участников для следующего сезона мы открыли 15 октября на нашем сайте www.szenariumfest.com . Продлится набор до 15 января, а список участников будет назван 15 февраля, чтобы они успели собрать средства для поездки. С 15 февраля мы начнём принимать заявки от желающих быть волонтерами».





Арвид Книпперберг представляет «PROARTS Group», а Ирина Готтфрид и Андрей Фельзинг возглавляют русскоязычный клуб детского развития «Modellierton» в городе Rheine. На каникулах «Modellierton» организует творческие академии и лагеря. В начале года это Tanzcamp – неделя танцев и веселья. Летом для самых юных участников проходит лагерь дневного пребывания «Kreativ Akademie». А в театральном лагере дети проводят осенние каникулы. На проекты «Modellierton» приглашаются педагоги из Германии и России.

Если у Вас появилось желание попасть на один из проектов участником или членом команды – вы можете обратиться по следующим адресам:

https://vk.com/opendiplomat

https://www.facebook.com/opendiplomat

https://vk.com/szenariumfestivals

https://www.facebook.com/SzenariumFest

modellierton@gmail.com

Послесловие

До участия в форуме я думал: на мероприятиях будут русскоговорящие люди из разных стран: России, Германии, Украины, Испании, Болгарии. Получится ли избежать конфликтов среди участников?

Получилось. Когда люди занимаются одним делом, когда рассказывают друг другу о своей жизни, когда поют под гитару одну песню, конфликты уходят сами собой. Чем чаще мы будет смотреть друг другу в глаза, тем меньше шансов, что нас сделают врагами.



Юрий Кротов (Вупперталь)

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