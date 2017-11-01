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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Здоровье >> Болезни
«Партнер» №11 (242) 2017г.

Эффективная методика против резистентной гипертонии

Эффективная методика против устойчивой гипертонии

Как лечат неизлечимое: нервные волокна открывают путь к «починке» сосудов


 

Резистентная гипертония не поддается терапевтическому воздействию. Резистентная – значит стойкая. Лекарственные препараты, регулирующие давление, в том числе и нового поколения, не оказывают существенного действия, в лучшем случае достигается лишь кратковременное снижение давления. Стоит ли удивляться, что данная форма заболевания считалась неизлечимой. В последние годы появилась методика воздействия переменным током высокой частоты на нервный канал, связывающий головной мозг и почки. Это позволяет одолеть резистентную гипертонию. Давление снижается на 15 миллиметров ртутного столба, у некоторых пациентов еще больше, и в течение длительного времени сохраняется в безопасных границах.

 

Резистентная гипертония – довольно распространенный недуг. Многолетние наблюдения показывают, что при систематическом лечении лишь у десяти процентов мужчин-гипертоников и у 21 процента женщин с аналогичным диагнозом удается поддерживать систолическое (верхнее) артериальное давление ниже 140 миллиметров ртутного столба и диастолическое (нижнее) до 90 миллиметров. Особо оптимальное давление – ниже 130/80 миллиметров ртутного столба – удается поддерживать у 7,5 процента пациентов обоих полов. У остальных давление скачет: у кого-то реже, у кого-то чаще, но все равно превышает безопасные границы.

 

По происхождению гипертония делится на первичную и вторичную. С вторичной бороться, как правило, легче, поскольку она обусловлена конкретными заболеваниями: гормональными расстройствами, стенозами (сужением сосудов) и т.д. Ночные скачки давления, особенно у пожилых людей, могут быть обусловлены сильным храпом, нарушающим дыхание. Лечение этих заболеваний позволяет нормализовать давление.

Сложней с первичной, или с так называемой эссенциальной гипертонией. Она развивается «сама собой». А раз невозможно устранить причину, то и гипертонию – тоже.

 

Важное открытие современной медицины – точное выявление тех анатомических путей, по которым осуществляется связь симпатической нервной системы (симпатикуса) и почек. Удалось проследить, как излишняя активность симпатикуса (в данном случае – определенных разделов головного мозга) влияет на активность почечных желез, вырабатывающих ренин и норадреналин. Ренин – это особый фермент, а норадреналин – «стрессовый гормон». Оба вещества активно влияют на сосудистый тонус, повышая давление крови.

 

Картина такова: гиперактивность симпатикуса определяет гиперактивность эндокринной системы почек, повышает уровень ренина и адреналина, что, в свою очередь, ведет к неуклонному повышению давления.

Выяснилось также, что нервные волокна, поддерживающие связь симпатикуса с почками, тесно обволакивают почечную артерию – парный сосуд, ответвляющийся от аорты и снабжающий кровью почки. Благодаря этой близости удалось разработать методику воздействия на нервные волокна через почечную артерию.

 

Именно через стенки артерии и производится денервация – прерывание связи между симпатической нервной системой и почками. В результате такого воздействия гиперактивность симпатикуса «не достигает» почек. Их эндокринная деятельность успокаивается, уровень ренина и норадреналина снижается – следовательно, понижается артериальное давление.

 

Как прерывают связь почек с головным мозгом? К нервным волокнам на стенках почечной артерии подводят миниатюрную насадку, подающую высокочастотный ток. Под воздействием тока происходит рубцевание нервной ткани, из-за чего прерывается прохождение нервных сигналов между головным мозгом и почкой. Насадку подводят тонким сосудистым катетером, изнутри почечной артерии. Это минимально-инвазивное воздействие проводится амбулаторно.


Елена Шлегель (Пассау)


<< Назад | №11 (242) 2017г. | Прочтено: 46 | Автор: Шлегель Е. |

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